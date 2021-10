Le WTCR - FIA World Touring Car Cup reprend ses droits sur l'Autodrom Most ce week-end (8-10 octobre), alors que la deuxième partie de la saison démarre en République Tchèque.

Circuit inconnu pour la plupart des pilotes du WTCR et de leurs équipes, le tracé de 4,212 kilomètres de l'Autodrom Most devrait offrir un spectacle mémorable - et un défi passionnant - alors que, après huit courses disputées sur les 16 au programme, moins de 40 points séparent les 12 premiers du classement des pilotes.



Mais en plus du spectacle sur quatre roues, le Championnat du Monde d'Endurance FIM pour les motos, organisé par Discovery Sports Events, offrira encore plus de sensations aux fans qui assisteront au Week-end Mondial sur le circuit de Most.



Deux points, c'est tout ce qui séparent le #Goodyear FollowTheLeader - leader du championnat -, qui est aussi le champion en titre du WTCR, Yann Ehrlacher et son équipier Santiago Urrutia, les deux hommes roulant pour Cyan Lynk & Co, après huit manches.



Les deux premiers du classement WTCR font partie des huit vainqueurs différents enregistrés cette saison et seront encore de sérieux prétendants à la victoire à l'Autodrom Most au volant de leurs Lynk & Co 03 TCR équipés de Goodyear, tout comme leurs coéquipiers Thed Björk et Yvan Muller. Björk a déjà roulé à trois reprises en supertourisme en République tchèque et a souvent gagné à l'Autodrom Most durant cette période.



Jean-Karl Vernay occupait longtemps la tête du classement jusqu'à ce qu'un week-end difficile au WTCR Race of Hungary le fasse chuter à la troisième place dans la course au titre. La priorité du pilote de l'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team étant de regagner le terrain perdu, le fait que son coéquipier Luca Engstler ait couru à l'Autodrom Most en TCR lui sera d'un grand secours. Après s'être battu pour la victoire dans la Course 2 de la WTCR Race of Germany en juin, le jeune Allemand Engstler n'a pas été en mesure de se hisser au même niveau par la suite et il cherchera à capitaliser sur sa connaissance du circuit et son triplé de victoires récentes dans la série ADAC TCR Germany.



Après avoir été privé de sa première pole en WTCR pour le compte de Zengő Motorsport et de la CUPRA Leon Competición suite à un accident dans la course 1 sur le Hungaroring, Rob Huff aura à cœur de frapper un grand coup, et sera impatient de riposter à l'Autodrom Most où il fera partie de l'équipe des pilotes CUPRA avec Mikel Azcona - auteur d'un double podium lors de la WTCR Race of Hungary - ainsi que Bence Boldizs, Jordi Gene et le héros local Petr Fulín, qui participera à l'épreuve au volant d'une CUPRA privée en tant que pilote wildcard.



Azcona se rendra en République Tchèque avec un moral au beau fixe, après avoir renforcé son emprise sur le titre en TCR Europe grâce à une nouvelle performance impressionnante à Monza. Fulín, quant à lui, ne pouvait pas refuser l'opportunité de courir à 80 kilomètres de chez lui et, en tant que triple vainqueur de la FIA European Touring Car Cup, l'expérimenté Tchèque sera à surveiller, même si son statut de wildcard signifie qu'il n'aura pas le droit de marquer des points au classement WTCR.



"La toute première épreuve de la FIA WTCR sur mon terrain sans moi sur la grille était inconcevable", a déclaré Fulín. "Lorsque j'ai réalisé que le calendrier du FIA WTCR avait été modifié en raison de la situation du COVID en Asie et qu'une des épreuves de substitution se déroulerait à Most, j'ai commencé à y travailler immédiatement."



Gilles Magnus a quitté la Hongrie avec une première victoire à son actif en WTCR, imitant le succès de son coéquipier de Comtoyou Team Audi Sport, Frédéric Vervisch, lors de la WTCR Race of Spain. Nathanaël Berthon et Tom Coronel sont également équipés de l'Audi RS 3 LMS de deuxième génération et sont capables de se battre pour la première marche du podium. Coronel se rendra à l'Autodrom Most après avoir terminé deux fois dans le top 3 de l'épreuve TCR Europe de Monza le mois dernier.



Les pilotes ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Tiago Monteiro et Attila Tassi, tous deux équipés de Honda, sont montés sur la plus haute marche du podium cette saison, mais leurs coéquipiers Néstor Girolami et Esteban Guerrieri n'ont pas encore décroché de victoire, mais en sont plus que capables.



L'ESSENTIEL DE LA WTCR RACE OF CZECH REPUBLIC

Manches :9 et 10 sur 16

Date :Du 8 au 10 octobre

Lieu :Autodrom Most

Adresse :Tvrzova 5, 434 01 Most, République tchèque

Longueur de la piste :4,212 kilomètres

Distance de la course 1 :13 tours (54,756 kilomètres)

Distance de la course 2 :15 tours (63,180 kilomètres)

Record du tour de qualification WTCR :À établir

Record du tour en course WTCR :À établir



PROGRAMME

Vendredi 8 octobre :

Essais libres 1 : 12h00-12h45

Essais libres 2 : 14h30-15h00

Qualification Q1 : 16h45-17h05

Qualification Q2 : 17h10-17h20

Qualification Q3 : 17h25-17h40



Dimanche 10 octobre :

Course 1 :14h15 (13 tours, 54,756 kilomètres)

Podium de la course 1 :14h50 environ

Course 2 :17h10 (15 tours, 63,180 kilomètres)

Podium de la course 2 :17h50 environ

Tous les horaires sont locaux (CET), provisoires et susceptibles d'être modifiés.



DESCRIPTION DE L'ÉVÉNEMENT

La course disputée sur l'Autodrom Most permet à Discovery Sports Events de renouveler son partenariat avec un site qui a accueilli la finale pour le titre en FIA European Touring Car Cup 2017 et d'amener pour la première fois le WTCR dans un pays qui compte de nombreux adeptes du sport automobile. Mesurant 4,212 kilomètres de long, l'Autodrom Most se trouve à environ 70 kilomètres au nord de la capitale tchèque Prague et à proximité des villes allemandes de Dresde et Leipzig. En plus des courses WTCR, le week-end mondial de Most comprend la manche décisive du championnat du monde d'endurance FIM 2021 pour les motos, organisée par Discovery Sports Events, alors que les principaux pilotes participeront aux 6 heures de Most le samedi 9 octobre.



LISTE DES PARTICIPANTS

No Pilote (NAT) Voiture de l'équipe

3 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR

5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR

8 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR J

9 Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS J T

17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

18 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

22 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

28 Jordi Gené (ESP) Zengő Motorsport Drivers' Academy CUPRA Leon Competición

29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

32 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS T

55 Bence Boldizs (HUN) Zengő Motorsport Drivers' Academy CUPRA Leon Competición J T

68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

69 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR

79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición

86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

96 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición

100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & C0 03 TCR

222 Petr Fulín (CZE) Fulín Race Academy CUPRA Leon Competición W

*Toutes les voitures sont équipées de pneus Goodyear et utilisent le biocarburant durable de P1 Racing Fuels.

J = Titre de pilote junior FIA WTCR ; T = Trophée WTCR ; W = Wildcard



LE SAVIEZ-VOUS ?

*Le très convoité numéro 1 ne sera pas porté en 2021, le roi du WTCR Yann Ehrlacher ayant choisi de conserver le numéro 68, celui qu'il a utilisé pour remporter le titre l'an dernier et celui du Haut-Rhin, le département français dont il est originaire.

*Esteban Guerrieri est le pilote le plus titré du WTCR en termes de victoires en course, le pilote Honda ayant triomphé 10 fois pour le compte de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

*La Honda Civic Type R Limited Edition est la voiture de sécurité officielle du WTCR pour une deuxième saison. Le Portugais Bruno Correia est le pilote officiel de la voiture de sécurité de la WTCR Race of Czech Republic.



LE CHIFFRE : 222

Petr Fulín, qui porte habituellement le numéro 22, utilisera le numéro 222 pour son retour en WTCR à l'Autodrom Most. Le héros tchèque a fait ce changement car Frédéric Vervisch, inscrit à l'année, porte déjà le numéro 22 sur son Audi RS 3 LMS du Comtoyou Team Audi Sport. Le précédent numéro le plus élevé utilisé en WTCR était le #111, qui était porté par la Lynk & Co 03 TCR d'Andy Priaulx pendant la saison 2019.



LA WTCR RACE OF CZECH REPUBLIC, COMMENT ÇA MARCHE ?

Qualifications :La WTCR Race of Czech Republic commence par deux séances d'essais libres d'une durée de 45 minutes et 30 minutes, suivies d'une seule séance de qualification. Celle-ci est divisée en trois phases (Q1, Q2 et Q3) et comprend deux périodes d'élimination (Q1 et Q2). La Q1 dure 20 minutes et les 12 pilotes les plus rapides passent en Q2, où ils disposent de 10 minutes pour se battre pour les cinq places disponibles en Q3. Les cinq premiers qui progressent ensuite en Q3 ont droit à un tour, un par un, pour se battre pour la pole position. Des points sont attribués aux cinq plus rapides en Q1 et Q3 sur une échelle de 5-4-3-2-1.

Grilles de départ :La course 1 utilise une grille partiellement inversée avec les 10 pilotes les plus rapides en Q2 alignés dans l'ordre inverse, ce qui signifie que le pilote qui termine la Q2 en P10 démarre la course 1 en pole position, P9 en deuxième et ainsi de suite. Les pilotes qui étaient P11 et P12 en Q2 partent ensuite, suivis des pilotes éliminés après la Q1. La grille de la Course 2 utilise l'ordre combiné des qualifications après Q3.



Points :

*Les cinq pilotes les plus rapides des qualifications Q1 et Q3 marquent des points comme suit : 5-4-3-2-1.

*Les 15 premiers classés marquent des points dans chaque course comme suit : 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

*Le même système de notation s'applique à la WTCR - FIA World Touring Car Cup pour les équipes et au titre de pilote junior de la FIA WTCR, bien que les points WTCR Junior ne soient pas attribués à la suite de Q3.

*Les pilotes du WTCR Trophy marquent des points comme suit : 10-8-5-3-1, 1 point pour le tour de qualification le plus rapide, 1 point pour le tour le plus rapide dans chaque course.



WTCR - FIA WORLD TOURING CAR CUP 2021 CLASSEMENT PROVISOIRE

PILOTES (après la manche 8/16)

1 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 103 points

2 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 101 points

3 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 87 points

4 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 84

5 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 82

Classement complet ci-joint ou cliquez ICI.



ÉQUIPES (après la manche 8/16)

1 Cyan Racing Lynk & Co, 181 points

2 Cyan Performance Lynk & Co, 174

3 Comtoyou Team Audi Sport, 166

4 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 139

5 Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, 132

Classement complet ci-joint ou cliquez ICI.



PILOTES JUNIOR (après la manche 8/16)

1 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 221 points

2 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 169 points

3 Jessica Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, 131

4 Bence Boldizs (HUN), Zengő Motorsport Drivers' Academy, CUPRA Leon Competición, 120

Classement complet ci-joint ou cliquez ICI.



TROPHÉE WTCR (après la manche 8/16)

1 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 84 points

2 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 42 points

3 Bence Boldizs (HUN), Zengő Motorsport Drivers' Academy, CUPRA Leon Competición, 35 points

4 Jessica Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, 32

5 Andreas Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, 27

Classement complet ci-joint ou cliquez ICI.



LE TOP 3 DES COURSES WTCR DISPUTEES JUSQU'ICI

WTCR Race of Germany Course 1, top 3

1 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 27m18.961s

2 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR +0.514s

3 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR +0.746s

Pole position : Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Tour le plus rapide :Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 9m01.919s (168.5kph)



WTCR Race of Germany Course 2 top 3

1 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 26m46.689s

2 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, +0.348s

3 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, +12.479s

Pole position : Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 8m54.791s (170.8kph)

Tour le plus rapide :Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 8m53.608s



WTCR Race of Portugal Course 1 top 3

1 Yann Ehrlacher (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 28m28.096s (142.8kph)

2 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR +1.746s

3 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR +3.411s

Pole position : Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

Tour le plus rapide :Ehrlacher (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1m45.384s (142.8kph)



WTCR Race of Portugal Course 2 top 3

1 Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR, 29m04.501s (143.1kph)

2 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, +1.030s

3 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR, +1.553s

Pole position : Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR, 1m44.522s (144.0kph)

Tour le plus rapide :Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR, 1m45.150s (143.1kph)



WTCR Race of Spain Course 1 top 3

1 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 21m23.928s (151.4kph)

2 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competión, +1.880s

3 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +8.455s

Pole position : Tarquini (ITA) BRC Hyundai LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

Meilleur tour :Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 2m07.023s (151.4kph)



WTCR Race of Spain Course 2 top 3

1 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 28m57.708s (150.8kph)

2 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +1.191s

3 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +1.691s

Pole position : Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 2m06.169s (152.5kph)

Tour le plus rapide :Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 2m07.588s (150.8kph)



WTCR Race of Hungary Course 1 top 3

1 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 30m41.529s.

2 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competión, +2.127s

3 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, +2.682s

Pole position : Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Tour le plus rapide :Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m53.904s (138.4kph)



WTCR Race of Hungary Course 2 top 3

1 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 28m53.853s (138.2kph)

2 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +2.328s

3 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competión, +3.387s

Pole position : Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competión, 1m51.993s (140.8kph)

Tour le plus rapide :Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m54.036s (138.3kph)

