La chaleur sera au rendez-vous sur le MotorLand Aragón, quatrième étape du WTCR - FIA World Touring Car Cup, deux manches disputées les 25 et 26 juin, et où la température atteindra les 40 dégrés.

Et tandis que la chaleur torride mettra à l'épreuve les équipes et les commissaires bénévoles travaillant sur la piste, les températures à bord des voitures TCR équipées de Goodyear des marques Audi, CUPRA, Honda, Hyundai et Lynk & Co devraient dépasser les 60 degrés centigrades, faisant de la WTCR Race of Spain non seulement un test de vitesse mais aussi d'endurance physique et mentale.



Avec une avance de 10 points au classement provisoire, le héros local Mikel Azcona est le Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat) après ses victoires au Circuit de Pau-Ville le mois dernier et au Hungaroring la semaine dernière au volant de son Elantra N TCR alignée par l'équipe BRC Hyundai N Squadra Corse.



Le succès d'Azcona dans la Course 1 en Hongrie était son cinquième depuis qu'il est passé au WTCR en 2019 en tant que champion du TCR Europe. Ce résultat a contribué à le placer dans une position qu'il n'aurait pas imaginé possible à l'aube de la campagne 2022.



"Si je suis honnête, je ne m'attendais pas [à être en tête] parce que nous savons tous à quel point le WTCR est dur et combien il est difficile d'être en tête ", a déclaré Azcona, qui aura 26 ans le jour des qualifications au MotorLand Aragón."Mais avec mon passage au sein de l'équipe Hyundai Motorsport et le BRC durant l'hiver, les attentes avant le début de l'année étaient meilleures que les années précédentes car nous avions déjà vu que les voitures Hyundai étaient très compétitives, et je me disais que j'avais plus de chances d'être dans les premières positions. Mais être en tête est tout simplement incroyable, c'est la première fois que je suis en tête d'une série mondiale et cela me donne un élan supplémentaire. Je suis très heureux, très excité et très motivé pour travailler et continuer sur cette dynamique."



Alors que le coéquipier d'Azcona, Norbert Michelisz, n'a pas encore retrouvé la forme qui l'a porté vers le titre WTCR en 2019, Azcona a excellé depuis qu'il a troqué la CUPRA pour Hyundai. La marque espagnole CUPRA a contribué à faire d'Azcona une star et l'a propulsé vers trois des cinq victoires en WTCR qu'il a remportées à ce jour, mais l'accent mis sur la Coupe du monde FIA eTouring Car ETCR, promue par Discovery Sports Events, la même organisation derrière le WTCR, a été un catalyseur pour le passage d'Azcona à un nouveau département de compétition client pour 2022.



"Quitter CUPRA a été difficile parce que [nous travaillions] ensemble avec une très bonne relation",a déclaré Azcona."C'est aussi une marque espagnole et je suis un pilote espagnol. C'était une décision difficile mais, en même temps, je devais penser à moi et à mon avenir. Parfois, il n'est pas facile de faire des changements parce que vous êtes très à l'aise à un endroit, mais j'ai travaillé pour cette opportunité et heureusement, elle est arrivée. C'est une nouvelle voiture pour moi cette année et une nouvelle équipe. En même temps, c'est très positif car je suis en tête avec une marge de progression, même si je me donne toujours à 100 %. "

