Le WTCR − FIA World Touring Car Cup reprend ses droits ce week-end, alors que la WTCR Race of Bahrein lancera un double week-end final au Moyen Orient pour le championnat.

La saison européenne ayant connu sa conclusion lors de la WTCR Race of Alsace GrandEst en août, oùest devenu le sixième vainqueur en 2022, il ne reste plus que quatre courses WTCR au programme de cette saison. Mais avant que le circuit de Jeddah Corniche en Arabie saoudite n'accueille la 108e et dernière course après cinq saisons mémorables de cette discipline le 28 novembre, les projecteurs seront braqués sur le circuit international de Bahreïn.Construit pour accueillir le premier Grand Prix de Formule 1 du pays en 2004, le tracé de 5,412 kilomètres n'a pas été testé par la majorité des pilotes du WTCR. Pilote de Comtoyou DHL Team Audi Sport, Berthon, fait cependant partie de la minorité et le jeune homme de 33 ans estime qu'il n'y aura pas un seul moment de répit lorsque le WTCR sera invité à participer aux 8 heures de Bahreïn, la manche décisive du Championnat du monde d'endurance de la FIA 2022., a déclaré Berthon, qui a obtenu un podium en GP2 à Bahreïn en 2015.La WTCR Race of Bahrain, le premier événement de WTCR organisé au Moyen-Orient, se déroule à un stade crucial de la saison, alors que la course pour devenir roi du WTCR pour 2022 s'intensifie., de l'équipe BRC Hyundai N Squadra Corse, est le leader du classementavec 35 points d'avance sur le pilote Honda ALL-INKL.COM Münnich MotorsportMais avec 130 points encore en jeu entre les épreuves de Bahreïn et d'Arabie saoudite, la course au titre est très ouverte, tandis que la WTCR - FIA World Touring Car Cup for Teams est également loin d'être réglée., a déclaré l'Espagnol Azcona, 26 ans.Azcona, triple vainqueur de courses en 2022, n'a jamais été couronné Roi du WTCR mais peut compter sur le soutien de deux personnes qui l'ont été auparavant, son coéquipier, vainqueur du titre en 2019, et son Team Manager, qui s'est retiré du pilotage à plein temps à la fin de la saison dernière après avoir décroché la première couronne WTCR en 2018.a déclaré le Hongrois Michelisz à propos d'Azcona.Mathématiquement, Michelisz, qui est huitième au classement provisoire, peut encore empêcher Azcona d'être couronné roi du WTCR. Cependant, plusieurs pilotes devant lui, dont Girolami et les pilotes Comtoyou, sur Audi,et Berthon, actuellement quatrième et cinquième respectivement, ont plus de chances d'être titrés. Cliquez ICI pour voir le classement provisoire après 14 manches disputées.15 et 16 sur 20Du 10 au 12 novembreCircuit international de BahreïnPorte 255, avenue du Golfe de Bahreïn, Umm Jidar, Sakhir, 1062 Bahreïn5,412 kilomètres30 minutes + 1 tour25 minutes + 1 tourÀ établirÀ établirLe circuit international de Bahreïn accueillera la première épreuve de la WTCR - FIA World Touring Car Cup au Moyen-Orient, ce qui constituera une première dans l'histoire de la série. La première WTCR of Bahrain, organisée en partenariat avec le promoteur du WEC,, comprendra une course le vendredi 11 novembre et une seconde le samedi 12 novembre au matin, avant la finale de la saison du WEC 8 Heures de Bahreïn. Le circuit international de Bahreïn, composé de 15 virages et d'un circuit Grand Prix de 5,412 km, dessiné par le célèbre concepteur Hermann Tilke et inauguré en 2004, sera utilisé.10h50-11h35 : Essais libres 115h30-16h00 : Essais libres 2Qualifications Q1 (en direct sur Eurosport Player et d'autres diffuseurs dans le monde)Qualifications Q2 (En direct sur Eurosport Player et d'autres diffuseurs dans le monde)Qualifications Q3 (en direct sur Eurosport Player et d'autres diffuseurs dans le monde)Course 1 (30 minutes+1 tour) (En direct sur Eurosport Player et autres diffuseurs dans le monde)Podium de la course 1Course 2 (25 minutes+1 tour) (En direct sur Eurosport Player et autres diffuseurs dans le monde)Podium de la course 2Départ des 8 heures de Bahreïn BAPCO*Le WTCR compte 104 courses à son actif après la course 2 du WTCR d'Alsace GrandEst. Deux pilotes,et, ont pris 103 départs, tandis que Norbert Michelisz a pris 102 départs.est le pilote le plus titré du WTCR en termes de victoires en course, le pilote Honda ayant triomphé 10 fois pour ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.*Depuis le début du WTCR en 2018,(une fois),(une fois) et(deux fois) ont remporté les titres de pilotes.*La WTCR Race of Bahrain est le premier événement WTCR à se dérouler au Moyen-Orient, Bahreïn étant le 17e pays à accueillir la série.*Alors quea couru sur le circuit international de Bahreïn en GP2 et dans le championnat du monde d'endurance de la FIA,est le seul pilote WTCR à avoir l'expérience du circuit dans une voiture TCR en conditions de course.*Le circuit, qui a été inauguré en 2004 et accueille le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn, est le 22e à accueillir le WTCR.*Douze pilotes ont remporté des courses WTCR au cours d'une saison 2021 très ouverte, les cinq marques de course client ayant gagné plus d'une fois.*Douze nationalités ont été représentées dans le WTCR cette saison, deux autres étant représentées par des équipes et deux autres par des constructeurs, soulignant ainsi l'attrait mondial du WTCR.est le seul pilote du WTCR qui n'a pas encore remporté de victoire en course, bien qu'il ait terminé deuxième à une occasion et qu'il ait mené la course WTCR d'Espagne en juin.*La Honda Civic Type R Limited Edition est la voiture de sécurité officielle du WTCR pour une troisième saison., des Pays-Bas, est au volant de la WTCR Race of Bahrain.2 Néstor Girolami, 206 points3 Rob Huff, 187 points4 Gilles Magnus, 165 points5 Nathanaël Berthon, 160 points2 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 311 points3 Comtoyou Team Audi Sport, 255 points4 Zengő Motorsport, 224 points5 Comtoyou DHL Team Audi Sport, 218 points2 Mehdi Bennani, 74 points3 Tom Coronel, 66 points4 Dániel Nagy, 36 pointsCliquez ICI pour voir le classement provisoire complet