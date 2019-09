Présentation : Le WTCR se rend en Chine, c’est parti pour Ningbo

Un peu plus de deux mois après la victoire héroïque de Tiago Monteiro dans les rues de Vila Real, le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO est de retour en fanfare au Ningbo International Speedpark, en Chine, du 13 au 15 septembre.

Plus grand marché automobile au monde avec plus de 12 millions de modèles vendus, la Chine marque le début de la saison asiatique du WTCR / OSCARO 2019, qui sera décisive, avec des courses au Japon, à Macao et en Malaisie à venir en octobre, novembre et décembre respectivement.



Après une première partie de saison qui a couronné 11 vainqueurs différents et résulté en une lutte pour le titre particulièrement disputée, l'on peut s'attendre à un dénouement passionnant pour la campagne actuelle ; les sept marques automobiles présentes sur la #WTCR2019SUPERGRID ont gagné des courses.



Esteban Guerrieriest en tête du classement général avec une Honda de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport mais n'a que 24 points d'avance sur le pilote BRC Hyundai N Squadra CorseNorbert Michelisz, avec 12 courses restant à disputer et un total de 340 points à marquer.Thed Björk, dont la Lynk & Co 03 TCR est développée par le constructeur chinois Geely Group Motorsport, est troisième du championnat et clairement en lice pour le gigantesque trophée WTCR / OSCARO.



C'est également le cas d'un certain nombre d'autres pilotes rapides, dont le coéquipier et compatriote de Guerrieri,Néstor Girolami, la star montante de PWR RacingMikel Azconaau volant de sa CUPRA,Yvan Muller– pilote de voitures de tourisme le plus victorieux au monde – et son neveu de 23 ansYann Ehrlacher, sans oublier les pilotes AudiFrédéric VervischetJean-Karl Vernay. Le champion en titreGabriele Tarquiniest dixième du classement mais a gagné deux courses en 2019.



Ma va-t-il faire honneur aux fans chinois ?

Ma Qinghua a déjà écrit l'Histoire, et il va défendre les couleurs de la Chine à la WTCR Race of China. Après être devenu le premier pilote chinois à remporter une course d'un championnat du monde FIA en 2014, Ma est devenu le premier pilote de son pays à triompher en WTCR / OSCARO lorsqu'il s'est imposé au Slovakia Ring, en mai. Il fait équipe avec Kevin Ceccon chez Team Mulsanne dans une Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris.



Les pilotes Lynk & Co font flotter le drapeau chinois

Quatre exemplaires de la Lynk & Co 03 TCR, développée par le constructeur chinois Geely Group Motorsport, seront en action au Ningbo International Speedpark. Thed Björk et Yvan Muller courent sous la bannière Cyan Racing Lynk & Co, tandis que Yann Ehrlacher et Andy Priaulx représentent Cyan Performance Lynk & Co. Björk, Muller et Priaulx ont un total de huit titres FIA World Touring Car à leur actif, tandis qu'Ehrlacher, neveu de Muller, est considéré comme un futur champion.



LE PROGRAMME



Manches :19 à 21 sur 30

Circuit :Ningbo International Speedpark

Date :13-15 septembre 2019

Lieu :Yanhai Middle Road, Chuanxiao, Ningbo, Zhejiang, Chine

Longueur :4,010 kilomètres

Fuseau horaire :GMT +8



Distance Course 1 :13 tours (52,130 kilomètres)

Distance Course 2 :13 tours (52,130 kilomètres)

Distance Course 3 :16 tours (64,160 kilomètres)



Record du tour WTCR en qualifications :

Thed Björk (Hyundai i30 N TCR), 1'50"371 (130,70 km/h), 30/09/18

Record du tour WTCR en course :

Thed Björk (Hyundai i30 N TCR), 1'51"640 (129,30 km/h), 30/09/18



UN BREF HISTORIQUE

Situé à Chunxiao dans la zone côtière à l'économie émergente de Beilun – port majeur et ville industrielle de plus de sept millions d'habitants – près de Ningbo dans la province de Zhejiang, le circuit a ouvert ses portes à temps pour la WTCC Race of China en octobre 2017 après des travaux qui ont duré plus d'un an pour un total de 950 millions de yuans (122 millions d'euros). Environ 500 personnes ont transformé une carrière abandonnée en un circuit dernier cri qui respecte les normes Grade 2 de la FIA et de la FIM. La piste tourne dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre, fait 12 à 18 mètres de largeur et comprend 21 virages.



CINQ INFOS SUR NINGBO

1 :Ningbo est l'un des deux circuits tournant dans le sens antihoraire au calendrier WTCR / OSCARO. L'autre est le Circuit Moulay El Hassan, hôte de la WTCR Race of Morocco.

2 :Ce circuit ouvert en 2017 est l'œuvre d'Alan Wilson, qui en a conçu plus de 20 à travers le monde.

3 :Neuf des 26 pilotes engagés pour la WTCR Race of China n'ont aucune expérience du circuit de Ningbo.

4 :Le tracé de Ningbo, long de 4,010 kilomètres et large de 12 à 18 mètres, comprend 21 virages.

5 :Thed Björk détient le record du tour à Ningbo, en qualifications comme en course, grâce à des performances réalisées au volant d'une Hyundai i30 N TCR en septembre 2018.



Horaires provisoires (GMT +8):



Vendredi 13 septembre

Essais Libres 1 : 17h00-17h45

Samedi 14 septembre

Essais Libres 2 : 09h00-09h30

Premières qualifications : 11h00-11h30

Séance d'autographes : 12h30-13h20 (dans la Fan Zone derrière la tribune)

Course 1 : 15h40 (13 tours)

Dimanche 15 septembre

Secondes qualifications, Q1 : 09h00-09h20

Secondes qualifications, Q2 : 09h25-09h35

Secondes qualifications, Q3 : 09h40 (la première voiture lance le shoot-out du top 5 pour la DHL Pole Position)

Séance d'autographes : 10h00-10h15 (dans la Fan Zone derrière la tribune)

Course 2 : 14h30 (13 tours)

Course 3 : 15h50 (16 tours)

