La course aux titres pilotes et équipes en WTCR − FIA World Touring Car Cup verra sa conclusion ce week-end en Arabie Saoudite (25-27 novembre), alors que le rideau s'abaissera sur la série après 108 courses disputées.

Avec 60 points d'avance dans la course au titre enWTCR,Mikel Azcona, le Goodyear #FollowTheLeader - leader du championnat -, se prépare à se rendre sur le circuit de la Corniche de Jeddah en sachant qu'il a un titre à assurer après une campagne exceptionnelle au volant de sa Hyundai N Squadra Corse Elantra N TCR du BRC.



En effet, le troisième temps des qualifications sera suffisant pour faire de lui le premier Espagnol et le troisième pilote du BRC à remporter le titre, quelles que soient les performances deNéstor Girolami- son plus proche rival - au volant de sa Honda Civic Type R TCR ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



"La WTCR Race of Bahrain a été fantastique, un très bon week-end pour nous",a déclaré Azcona."C'est un moment très important de ma carrière et je sais que je peux obtenir un excellent résultat. Mon objectif est de remporter le titre mondial et je ferai tout ce qui est possible pour y parvenir."



Girolami, double vainqueur en 2022, a déclaré :"Le titre semble très difficile à atteindre maintenant mais ce n'est pas fini, nous serons donc en attaque maximale pour Djeddah et nous verrons où cela nous mettra."



Alors qu'Azcona, 26 ans, domine les débats après 16 manches disputées, la course pour la deuxième et la troisième place du classement final du WTCR reste très ouverte. Parmi ceux qui s'apprêtent à se battre sur la nouvelle piste courte du spectaculaire site des bords de la mer Rouge, quatre peuvent encore terminer deuxième, tandis que la troisième place se joue entre cinq pilotes.



L'inauguration de la WTCR Race of Saudi Arabia, qui marque la première course de voitures de tourisme de niveau mondial à se dérouler dans le pays, représente un territoire inconnu pour tous les pilotes, la piste courte de 3,450 kilomètres du Jeddah Corniche Circuit n'ayant jamais été utilisée en compétition.



Le Short Track emmène essentiellement les pilotes de la sortie du virage 3 vers le virage à gauche du virage 4. Mais au lieu de continuer jusqu'au virage 5 sur le Full Track, les pilotes plongent à droite et se dirigent vers un virage en épingle à cheveux sinueux, avant d'accélérer vers le virage 6, puis sur le virage à gauche du virage 7.



Norbert Michelisz, le roi du WTCR 2019 et le vainqueur de la course 2 de la WTCR Race of Bahrain le week-end dernier, a déclaré :"Je n'ai pas la moindre idée du circuit. Je regardais quelques courses de Formule 1 [sur la Full Track] et généralement les circuits en ville sont bons pour nous. Je les apprécie vraiment, mais Djeddah sera un tout nouveau défi."



Esteban Guerrieri, qui prend le départ de la WTCR Race of Saudi Arabia en tant que 10 fois vainqueur de la série, ce qui reste un record, a déclaré :"C'est un circuit court et nous allons voir à quel point il fait chaud, à quel point la piste est sale au début et comment elle évolue au cours du week-end. Pour être honnête, je dois apprendre en cours de route mais nous irons là-bas et nous donnerons tout."



Après les qualifications, qui se dérouleront à partir de 18h30, heure locale, le samedi 26 novembre, le départ de la course 1 sera donné à 19h45 le dimanche 27 novembre, pour 30 minutes et un tour de piste. La course 2 débutera à 22h15 et les pilotes seront en action pendant 25 minutes et un tour. L'événement sera diffusé en direct sur la plateforme Eurosport, y compris Eurosport Player, et sur d'autres réseaux dans le monde.



LES ESSENTIELS DE LA COURSE WTCR D'ARABIE SA SAOUDITE



Manches :17 et 18 sur 18

Date :Du 25 au 27 novembre

Lieu :Circuit de la Corniche de Jeddah

Localisation :Jeddah Corniche, Jeddah, Arabie Saoudite

Longueur :3,450 kilomètres

Distance de la course 1 :30 minutes + 1 tour

Distance de la course 2 :25 minutes + 1 tour

Record du tour WTCR (qualifications) :

À établir

Record du tour WTCR (course) :

À établir



En bref :La première visite du WTCR - FIA World Touring Car Cup en Arabie Saoudite est l'occasion de voir pour la première fois des courses internationales de voitures de tourisme dans le pays pour deux courses nocturnes promues par la Saudi Motorsport Company. Le WTCR sera la première série à utiliser le circuit alternatif de 3,450 km de Jeddah Corniche Circuit, qui a été choisi parce que sa conception est faite sur mesure pour les courses de voitures de tourisme de la FIA, pare-chocs contre pare-chocs, porte contre porte, et homologué spécialement pour l'occasion. L'Arabie saoudite s'impose de plus en plus comme une destination de sport automobile, avec des épreuves de Formule 1 de la FIA, de Formule E et du championnat du monde de rallye-raid qui se déroulent également dans le pays.



Les horaires :

Vendredi 25 novembre

19h30-20h30 : Essais



Samedi 26 novembre

13h00-13h45 : Essais libres 1

16h00-16h30 : Essais libres 2

18h30-19h00 : Qualifications Q1 (en direct sur Eurosport Player, Eurosport 1, et d'autres diffuseurs dans le monde)

19h05-19h20 : Qualifications Q2 (En direct sur Eurosport Player, Eurosport 1, et d'autres diffuseurs dans le monde)

19h30-19h45 : Qualifications Q3 (en direct sur Eurosport Player, Eurosport 1, et d'autres diffuseurs dans le monde)



Dimanche 27 novembre

19h45 : Course 1 (30 minutes+1 tour) (En direct sur Eurosport Player, Eurosport 1 et d'autres diffuseurs dans le monde)

20h30 (environ) : Podium de la course 1

22h15 : Course 2 (25 minutes+1 tour) (En direct sur Eurosport Player, Eurosport 2 et autres diffuseurs dans le monde)

22h50 (approx.) : Podium de la course 2



Liste provisoire des engagés

#5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

#9 Attila Tasi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

#16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#18 Tiago Monteiro (PRT) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

#24 Ahmed Bin Khanen (SAU), Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS

#29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#33 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#72 Franco Girolami (ARG) Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS

#79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

#86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#88 Nicky Catsburg (NLD) BRC Hyundai N Racing Team, Hyundai Elantra N TCR*.

#96 Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

#99 Dániel Nagy (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

#110 Viktor Davidovski (MKD) Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS*.

*Entrée course par course

