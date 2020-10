La star de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, un habitué des épreuves de simracing, viend pour le serveur principal du RaceRoom, ce qui signifie qu'il va raviver sa rivalité avec Gergo Baldi, le leader hongrois du championnat WTCR Esports, et Bence Bánki, le Slovaque.



Guerrieri a mené la course du Slovakia Ring dans la série Beat the WTCR Drivers sur la plateforme RaceRoom au printemps, a dépassé Baldi sur le Ningbo International Speedpark avant de remporter la première victoire d'un pilote WTCR contre des habitués du simracing professionnel sur RaceRoom dans la version en ligne du circuit international de Sepang.



Questions relatives aux sanctions après la Hongrie

Alors que la course était sans histoire à l'avant sur le Hungaroring, les accidents en milieu de peloton ont laissé de nombreux pare-chocs virtuels tordus, un certain nombre de pilotes mécontents et beaucoup de travail pour les commissaires avec 29 rapports d'incidents pour le seul serveur supérieur.



En conséquence, Attila Bucsi et Krisztián Juhász ont tous deux été exclus du championnat Esports WTCR après plusieurs incidents en raison d'une "conduite trop agressive", selon RaceRoom. De son côté, Dávid Tóth purgera une pénalité de grille dans les trois courses sur le Slovakia Ring après qu'il ait été jugé comme ayant causé une collision délibérée sur le Hungaroring dimanche dernier.



Bánki le plus rapide à domicile, en ligne

Lors des préqualifications, Bence Bánki (Red Bull Racing Esports) a réalisé le meilleur temps sur sa piste "locale", comme il l'avait fait lors de l'événement "Beat the WTCR Drivers" sur le Slovakia Ring en avril dernier, devançant l'Argentin Juan Manuel Gomez (Snow Schatten Esports) et l'Italien Gianmarco Fiduci (Absolute Motorsport).



Après avoir terminé la course sur le Hungaroring à 29 points du leader du championnat Gergo Baldi (M1RA Esports), la priorité de Bánki sera de réduire l'écart avec Baldi ce dimanche.



En direct ce dimanche

Toute l'action du premier serveur de l'Esports WTCR Championship’s sera diffusée en direct à partir de 19h00 CET dimanche sur la pageFacebookdu WTCR, mais aussi sur les chaînesYouTubeetTwitchde RaceRoom.



Pour l'épreuve du Slovakia Ring, Lewis McGlade rejoindra Robert Wiesenmüller pour proposer les commentaires en anglais, alors que Thomas Bienert et Sebastian Gerhart commenteront les courses en allemand.



Comment regarder ?

Facebook (EN):https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup



YouTube (EN):https://www.youtube.com/watch?v=9LxqH0y3PWU



YouTube (DE):https://www.youtube.com/watch?v=-Mb2C2q_siU



Twitch (EN):https://www.twitch.tv/raceroomracingexperience