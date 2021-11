Six pilotes demeurent en lice mathématiquement pour le titre WTCR 2021 alors que la quatrième édition du WTCR - FIA World Touring Car Cup s'apprête à atteindre son apogée sur le Sochi Autodrom en Russie ce week-end (26-28 novembre).

Yann Ehrlacher, le champion en titre du WTCR après son titre décroché en 2020 pour Cyan Racing Lynk & Co, est en tête du classement provisoire avec 36 points d'avance en tant que Goodyear #FollowTheLeader. Mais avec un maximum de 60 unités en jeu lors de la course inaugurale WTCR VTB Race of Russia, l'issue est loin d'être réglée à deux courses de la fin.Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) et Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) comptent respectivement 36 et 37 points de retard sur Ehrlacher, tandis que Santiago Urrutia (Lynk & Co) et Yvan Muller (Lynk & Co), l'oncle d'Ehrlacher qui a remporté quatre fois le titre de la FIA World Touring Car Cup, sont également en lice.Jean-Karl Vernay n'est pas non plus hors course, mais avec 55 points de retard sur Ehrlacher, le pilote de l'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team aura fort à faire pour remporter le titre. Néanmoins, l'écart entre le deuxième et le sixième n'est que de 19 points. Gabriele Tarquini, actuellement 12e au classement provisoire, peut terminer deuxième.Pour Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse), le premier roi de la WTCR en 2018, la WTCR VTB Race of Russia marque la fin d'une époque, la légende italienne ayant annoncé à la veille de sa manche locale de la série plus tôt ce mois-ci que la campagne actuelle sera sa dernière en tant que pilote à plein temps. Cependant, l'ascension du pilote de 59 ans, de la 11e place sur la grille de départ à la 5e place dans la course 2 à l'Adria International Raceway, a prouvé qu'il ne ralentira pas pour autant.Après avoir remporté le Trophée WTCR pour les pilotes indépendants lors de la WTCR Race of Italy, Gilles Magnus se concentre sur le titre de pilote junior FIA WTCR à Sotchi, bien que Luca Engstler puisse encore s'opposer au talentueux pilote soutenu par la fédération belge. Magnus peut également aider Comtoyou Team Audi Sport à empêcher Cyan Racing Lynk & Co de remporter le championnat équipes pour la troisième fois.Néstor Girolami se rendra en Russie après avoir remporté une course d'endurance TCR South America à Buenos Aires le week-end dernier, où Guerrieri et Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport) étaient également en action. Mikel Azcona (Zengő Motorsport), quant à lui, sera également dans une bonne dynamique après sa triple victoire dans la finale du TCR Espagne au volant d'une CUPRA Leon Competión.Azcona est neuvième au classement provisoire du WTCR après 14 courses, à neuf points de Norbert Michelisz, septième, et à cinq unités de Thed Björk. Avec Bence Boldizs, Rob Huff et Tiago Monteiro, ils chercheront tous à marquer des points lors de la finale de la saison.Construit pour accueillir le Grand Prix de Russie de F1 depuis 2014, l'Autodrom de Sotchi, long de 5,858 kilomètres, est nouveau pour la majeure partie des pilotes de la grille WTCR, bien que Jordi Gené, Attila Tassi et Vernay aient tous déjà couru sur le circuit, Gené ayant remporté le premier de ses deux succès en TCR International en 2015. Urrutia et Nathanaël Berthon ont pour leur part couru en monoplace à Sotchi par le passé.15 et 16 sur 1626-28 novembreAutodrome de Sochi26, rue Triumfalnaya, Sochi 354340, district d'Adler, Sochi5,858 kilomètres9 tours (52,632 kilomètres)11 tours (64,328 kilomètres)À établirÀ établir09h30-10h1512h30-13h0015h00-15h2015h25-15h3515h40-15h55 environ.12h15 (9 tours, (52,632 kilomètres)12h50 environ14h15 (11 tours, 64,328 kilomètres)14h55 environBasé autour du parc olympique de Sotchi qui a accueilli les Jeux olympiques d'hiver de 2014, l'Autodrom de Sotchi est un circuit permanent de 5,848 kilomètres qui a accueilli le premier Grand Prix de Formule 1 de Russie en 2014. Œuvre de l'architecte Hermann Tilke, l'Autodrom de Sochi a accueilli la série internationale TCR par le passé et amènera les courses WTCR en Russie pour la première fois en tant que cadre de la finale de la saison 2021, fin novembre. Les pilotes actuels du WTCR, Jordi Gené, Attila Tassi et Jean-Karl Vernay, ont tous couru à Sochi, Gené y ayant remporté le premier des deux comptoirs du TCR International en 2015.3 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR8 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR J9 Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS J T17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS18 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR20 Kirill Ladygin (RUS) LADA Sport ROSNEFT LADA Vesta Sport TCR W22 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS28 Jordi Gené (ESP) Zengő Motorsport Drivers' Academy CUPRA Leon Competición29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR30 Mikhail Mityaev (RUS) LADA Sport ROSNEFT LADA Vesta Sport TCR W32 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS T55 Bence Boldizs (HUN) Zengő Motorsport Drivers' Academy CUPRA Leon Competición J T68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR69 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR96 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & C0 03 TCR1 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 201 points2 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 165 points3 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 1644 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1575 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1511 Cyan Racing Lynk & Co, 352 points2 Comtoyou Team Audi Sport, 288 points3 Cyan Performance Lynk & Co, 287 points4 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 2785 BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, 2461 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 341 points2 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 323 points3 Bence Boldizs (HUN), Zengő Motorsport Drivers' Academy, CUPRA Leon Competición, 2314 Jessica Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, 1311 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 131 points2 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 95 points3 Bence Boldizs (HUN), Zengő Motorsport Drivers' Academy, CUPRA Leon Competición, 724 Jessica Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, 325 Andreas Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, 27