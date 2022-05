La cinquième édition du WTCR - FIA World Touring Car Cup sera lancée le week-end prochain sur le Circuit de Pau-Ville (7-8 mai), alors que la WTCR Clean Fuels For All Race of France ouvrira la course au titre 2022.

Il a fallu plus de 10 ans pour que le FIA World Touring Car revienne sur son circuit emblématique du sud-ouest de la France, mais ce retour arrive à un moment particulier pour le WTCR, avec une liste de pilotes au départ présentant un palmarès impressionnant de victoires et de titres dans la discipline.

En effet, tous les pilotes engagés pour la campagne à venir, à l'exception d'un seul, sont des vainqueurs de course dans la série. Entre les pilotes déjà confirmés et les jeunes talents en devenir, tous ses partagent 62 victoires en WTCR, et neuf titre de touring car de la FIA.

En outre, cinq marques, Audi, CUPRA, Honda, Hyundai et Lynk & Co, seront représentées par leurs départements de course clients, tandis que huit équipes, utilisant toutes les pneus Goodyear et le carburant durable de P1 Racing Fuels, sont en lice pour décrocher les victoires dans le championnat de FIA World Touring Car.

Le WTCR est le summum de la course de voitures de tourisme et se situe au sommet de l'échelle de la catégorie TCR. Emanation du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA, le WTCR est administré par la FIA et promu par Discovery Sports Events.

Deux séances d'essais, une qualification en trois phases, dont deux périodes d'élimination, et deux courses sont prévues sur le circuit de Pau-Ville, avec une diffusion en direct dans le monde entier. Le format des courses a été modifié pour 2022 et plus de détails sont disponibles ci-dessous.

Outre les titres mondiaux de la FIA pour les pilotes et les équipes, les coureurs indépendants sans soutien financier d'un constructeur peuvent prétendre au Trophée WTCR. Par ailleurs, un système de balance des performances permet de maintenir une équité des performances. La puissance du moteur est plafonnée à 360 chevaux, et la vitesse peut atteindre 260 km/heure.

Le Goodyear #FollowTheLeader distingue le pilote en tête du classement après chaque séance de qualification ou course. Il porte la veste Goodyear #FollowTheLeader et la bande jaune Goodyear #FollowTheLeader sur le pare-brise de sa voiture jusqu'à ce qu'il ne soit plus en tête du classement.

LES ESSENTIELS DE LA WTCR Race of France

Manches : 1 et 2 sur 20

Date : 7 et 8 mai

Lieu : Circuit de Pau-Ville

Adresse : ASAC Basco Bearnais, Palais D'Aragon, Bd D'Aragon, Pau F-64000, France

Longueur de la piste : 2,760 kilomètres

Distance de la course 1 : 30 minutes + 1 tour

Distance de la course 2 : 25 minutes + 1 tour

Record du tour de qualification en WTCR : À établir

Record du tour en course en WTCR : A établir

Le Circuit de Pau-Ville en 100 mots : Les courses de niveau international de la FIA reviennent dans les rues de Pau pour la première fois depuis 2018 avec la renaissance du célèbre Grand Prix de Pau dans le sud-ouest de la France. Après avoir accueilli le championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA entre 2007 et 2009, le circuit de Pau-Ville se trouve à 20 kilomètres à l'est du circuit Pau-Arnos, qui accueillera la première course de France du WTCR en octobre 2021. Depuis les années 1930, Pau est le théâtre de courses automobiles de tous types. Des légendes telles que Jim Clark, Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton, Sébastien Loeb et Jackie Stewart ont remporté des victoires sur ce circuit vallonné et difficile.

Horaire :

Samedi 7 mai :

09h50-10h35 : Essais libres 1 (en direct sur Facebook, YouTube, Eurosport Player)

14h50-15h20 : Essais libres 2 (en direct sur Facebook, YouTube, Eurosport Player)

17h30-18h00 : Qualifications Q1 (en direct sur Eurosport Player et d'autres diffuseurs dans le monde)*.

18h05-18h20 : Qualifications Q2 (en direct sur Eurosport Player et d'autres diffuseurs dans le monde)*.

18h30-18h45 : Qualifications Q3 (en direct sur Eurosport Player et d'autres diffuseurs dans le monde)*.

*Le flux de commentaires est disponible sur FIAWTCR.com, les détails complets de la diffusion seront disponibles ICI à partir de la semaine prochaine.

Dimanche 8 mai :

13h10 : Course 1 (30 minutes+1 tour) (En direct sur Eurosport Player et d'autres diffuseurs dans le monde)

13h50 : Podium de la course 1

17h10 : Course 2 (25 minutes+1 tour) (En direct sur Eurosport Player et autres diffuseurs dans le monde)

17h45 : Podium de la course 2

Vainqueurs de la Course de France WTCR

2021 (Circuit Pau-Arnos) :

Course 1 : Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Course 2 : 1 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR

Rois du WTCR

2021 : Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing / Lynk & Co 03 TCR

2020 : Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing / Lynk & Co 03 TCR

2019 : Norbert Michelisz (HUN) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR

2018 : Gabriele Tarquini (ITA) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR

LISTE DES PILOTES WTCR 2022

ALL-INKL.COM MÜNNICH MOTORSPORT (Allemagne)

Voiture : Honda Civic Type R TCR

Pilotes : #N°29 Néstor Girolami (Argentine), N°86 Esteban Guerrieri (Argentine)

Victoires en course en WTCR : 15 (Girolami 5, Guerrieri 10)

BRC HYUNDAI N SQUADRA CORSE (Italie)

Voiture : Hyundai Elantra N TCR

Pilotes : #N°5 Norbert Michelisz (Hongrie), N°96 Mikel Azcona (Espagne)

Victoires en course WTCR : 10 (Michelisz 7, Azcona 3)

COMTOYOU DHL TEAM AUDI SPORT (Belgique)

Voiture : Audi RS 3 LMS

Pilotes : #N°17 Nathanaël Berthon (France), N°33 Tom Coronel (Pays-Bas)

Victoires en course WTCR : 2 (Berthon 1, Coronel 1)

COMTOYOU TEAM AUDI SPORT (Belgique)

Voiture : Audi RS 3 LMS

Pilotes : #N°16 Gilles Magnus (Belgique), N°25 Mehdi Bennani (Maroc)

Victoires en course WTCR : 2 (Bennani 1, Magnus 1)

CYAN PERFORMANCE LYNK & CO (Suède)

Voiture : Lynk & Co 03 TCR

Pilotes : #11 Thed Björk (Suède), #12 Santiago Urrutia (Uruguay), #55 Ma Qing Hua (Chine)

Victoires en course WTCR : 12 (Björk 8, Ma 1, Urrutia 3)

CYAN RACING LYNK & CO (Suède)

Voiture : Lynk & Co 03 TCR

Pilotes : #68 Yann Ehrlacher (France), #100 Yvan Muller (France)

Victoires en course WTCR : 15 (Ehrlaher 7, Muller 8)

LIQUI MOLY TEAM ENGSTLER (Allemagne)

Voiture : Honda Civic Type R TCR

Pilotes : #N° 9 Attila Tassi (Hongrie), N° 18 Tiago Monteiro (Portugal)

Victoires en course WTCR : 3 (Monteiro 2, Tassi 1)

ZENGŐ MOTORSPORT (Hongrie)

Voiture : CUPRA Leon Competición

Pilotes : #N°79 Rob Huff (Grande-Bretagne), N°99 Dániel Nagy (Hongrie)

Victoires en course WTCR : 3 (Huff 3)

Nombre total de victoires en course : 62 (en cours)

WTCR - Liste des engagés à la Coupe du monde des voitures de tourisme de la FIA pour la saison 2022

#5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

#n°9 Attila Tasi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

#11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#18 Tiago Monteiro (PRT) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

#25 Mehdi Bennani (MAR) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#33 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#55 Ma Qing Hua (CHN) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#68 Yann Ehrlacherr (FRA) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

#86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#96 Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

#99 Dániel Nagy (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

#100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

France wildcard : #n°64 Éric Cayrolle (FRA) Elite motorsport by Comtoyou, Audi RS 3 LMS

En plus des 16 vainqueurs de course, 11 nationalités seront représentées chez les pilotes, deux autres par les équipes et deux autres encore par les constructeurs, afin de souligner l'attrait mondial du WTCR. Les inscriptions des coureurs wildcard seront également acceptées à chaque événement. Bien qu'ils ne soient pas éligibles pour le classement général, ils peuvent viser les places sur le podium et les points du Trophée WTCR, à condition qu'ils ne bénéficient pas du soutien financier des constructeurs.

RAPPEL DU FORMAT WTCR

Même format de qualification mais attribution des points modifiée

Le format d'élimination des qualifications en trois phases (Q1, Q2, Q3) reste inchangé, mais la manière dont les points sont attribués est entièrement nouvelle pour 2022.

À partir de cette année, les cinq pilotes les plus rapides lors des qualifications, quel que soit le moment où ils réalisent leur meilleur tour ou qu'ils passent en Q3 ou non, seront récompensés par des points sur une échelle de 10-8-6-4-2.

Ce changement encouragera les pilotes à réaliser des chronos rapides dans chaque phase des qualifications et à éviter la tentation d'adopter une approche stratégique en essayant d'obtenir la 10e place en Q2, qui donne droit à la pole position pour la course à grille partiellement inversée.

La course 1 est la plus importante, la course 2 est la course partiellement inversée.

Avant la course à grille partiellement inversée, les pilotes de la Course 1 s'aligneront en fonction des résultats combinés des qualifications et s'affronteront pendant 30 minutes plus un tour (35 minutes plus un tour sur circuit routier en cas de déploiement de la voiture de sécurité). Les sept premiers à l'arrivée obtiendront plus de points que précédemment, les pilotes étant notés comme suit :

1er = 30 points ; 2e = 23 ; 3e = 19 ; 4e = 16 ; 5e = 14 ; 6e = 12 ; 7e = 10 ; 8e = 8 ; 9e = 7 ; 10e = 6 ; 11e = 5 ; 12e = 4 ; 13e = 3 ; 14e = 2 ; 15e = 1.

La course 2 devient la course à grille partiellement inversée avec des fans divertis pendant 25 minutes plus un tour (ou 30 minutes plus un tour s'il y a une intervention de la voiture de sécurité sur une piste de rue). Les points seront attribués comme suit :

1er = 25 points ; 2e = 20 ; 3e = 16 ; 4e = 13 ; 5e = 11 ; 6e = 10 ; 7e = 9 ; 8e = 8 ; 9e = 7 ; 10e = 6 ; 11e = 5 ; 12e = 4 ; 13e = 3 ; 14e = 2 ; 15e = 1.

Rappel sur la façon dont les grilles sont formées

La grille de départ de la Course 1 sera déterminée par les résultats finaux de la Q3 (positions 1-5) et de la Q2 (positions 6-12) pour les 12 premières positions sur la grille. Les résultats de la Q1 détermineront le reste de la grille de la Course 1.

Pour la Course 2, les positions 1 à 10 de la grille seront occupées par les 10 premières voitures selon les résultats finaux combinés des qualifications, mais dans l'ordre inverse. Les positions 11 et 12 seront occupées par les voitures de la Q2 qui ne sont pas dans l'ordre inverse. Le reste de la grille de départ sera déterminé par les résultats de la Q1 à partir des positions 13 et suivantes.

Durée des courses augmentée et chronométrée en minutes, non mesurée en kilomètres

La course 1 se déroulera sur 30 minutes plus un tour et la course 2 sur 25 minutes plus un tour. Pour les courses de rue, si la voiture de sécurité est déployée, la course 1 sera automatiquement prolongée à 35 minutes plus un tour, et la course 2 à 30 minutes plus un tour. L'objectif est d'allonger la durée de chaque course de deux tours afin d'offrir aux concurrents un temps de piste plus précieux.

Temps de réparation prolongé

La possibilité de ravitaillement en carburant, de réparation et de changement de configuration entre les courses a été portée à un minimum de 60 minutes, contre 20 auparavant. Cette augmentation donnera aux équipes plus d'opportunités pour réparer les dommages de la course 1 d'une manière moins intense ou pour changer les réglages qui pourraient améliorer les performances de la voiture pour la course 2 et augmenter les chances de gagner.

Avec plus de temps pour préparer les voitures pour la deuxième course du week-end, les pilotes seront plus enclins à se donner à fond dans la course 1, l'objectif étant d'améliorer la course.

Révision des règles relatives au poids de compensation

Les règles relatives au poids de compensation ont été révisées et simplifiées pour 2022. Toutes les voitures porteront zéro kilogramme de poids de compensation lors du premier événement de la saison. Lors du deuxième événement, le poids de compensation de chaque modèle sera basé sur le meilleur temps de qualification obtenu lors de l'événement précédent. À partir du troisième événement, le poids de compensation sera basé sur le meilleur temps de qualification réalisé lors de l'un des deux événements précédents, plutôt que sur la moyenne des deux meilleurs temps au tour sur trois événements, comme c'était le cas en 2021. Cela signifie que le poids de compensation sera plus rapide à mettre à jour et donc plus réactif.

En outre, le poids de compensation maximum a été réduit de 60 à 40 kilogrammes pour éviter des contrastes importants de performances d'une course à l'autre et donc rendre les niveaux de performance de chaque marque encore plus proches. Les mêmes principes de poids de compensation s'appliquent aux inscriptions de course à course.

WTCR FAST TALK : LES PILOTES S'EXPRIMENT SUR LE CIRCUIT DE PAU-VILLE

Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse / Hyundai Elantra N TCR) : "Ce sera ma première fois à Pau, même si j'ai regardé les courses de Pau à la télévision lorsqu'elle était en WTCC il y a de nombreuses années. Je prends le week-end sans pression car c'est ma première fois avec l'équipe et l'Elantra. Je vais faire de mon mieux comme toujours et si je peux gagner, ce sera super-méga mais ce n'est pas le but car je sais que ce ne sera pas facile et qu'il n'y aura pas de place pour les erreurs. Ma première victoire en WTCR a eu lieu sur une piste de rue à Vila Real, qui était aussi mon tout premier week-end sur une piste de rue. Je me sentais très à l'aise, j'étais très fort par rapport aux autres pilotes qui avaient plus d'expérience que moi. Sur les circuits où vous ne pouvez pas faire de tests pendant l'année, le pilote donne un avantage. J'aime aller à la limite avec cette adrénaline".

Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co/Lynk & Co 03 TCR) : "J'ai piloté à Pau lors de l'une des premières courses de ma carrière en 2013. C'était dans une petite voiture électrique mais c'était plus une course d'exhibition qu'une course à proprement parler. Mais je ne me souviens pas vraiment de la piste donc je dois travailler un peu plus sur le simulateur et sur les vidéos pour être prêt. Cela fait trois ans que nous n'avons pas roulé sur une piste de rue et c'est toujours un peu différent d'un circuit normal. Les circuits de rue sont le type de circuit que j'aime le plus, mais vous n'avez pas le droit à l'erreur et si vous vous engagez à 105% sur un tour de qualification, vous devez vous assurer que vous ne vous crasherez pas et parfois 105% peut être trop parce que vous pouvez aller large et frapper un mur et votre week-end est terminé. Mais quand vous faites un tour rapide sur un circuit routier si près des murs et que vous terminez le tour, l'adrénaline et ce que vous ressentez... c'est incroyable."

Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport/Honda Civic Type R TCR) : " J'y ai couru en 2005 avec l'équipe junior Midland en F3 et d'après mes souvenirs, c'est très sinueux et serré. Il n'est pas facile de doubler et chaque petite erreur vous met dans le mur. Bien que je me souvienne que c'était très difficile, c'était amusant, mais une grande partie du week-end sera consacrée à la performance en qualification, comme sur tous les circuits de rue. C'est un défi de commencer la saison sur un circuit de rue pour le WTCR parce que nous n'avons pas couru depuis longtemps sur des circuits de rue et que c'est un nouveau circuit pour nous avec ces voitures, donc la préparation sera essentielle pour prendre confiance immédiatement dans la voiture et sur la piste. Et pour maximiser votre potentiel lorsque vous mettez des pneus neufs pour les qualifications, vous devez être aussi proche de la limite, mais sans la dépasser, sinon vous compromettez tout votre week-end. Lors des essais, nous nous sommes concentrés sur le travail d'une voiture qui fonctionne bien sur les pistes bosselées, alors allons-y pour un bon début de saison car il est toujours important de marquer de gros points et d'essayer de commencer l'année du bon pied."

Rob Huff (Zengő Motorsport/CUPRA Leon Competición) : "Chaque circuit de rue présente ses propres défis, mais Pau était certainement l'un des plus difficiles depuis que nous y avons couru en WTCC. Nous avons eu beaucoup de courses très excitantes là-bas dans le passé, mais c'est un circuit vraiment difficile, sans arrêt et sans ligne droite. Il y a une forte pression sur le pilote tout le temps et bien sûr, le fait que ce soit le premier événement de la saison apporte encore plus de pression. Mais j'aime les circuits de rue, tout le monde le sait et Pau est un circuit que je n'ai jamais gagné et, bien sûr, j'aimerais beaucoup démarrer la saison avec une victoire sur l'un de mes circuits les plus mémorables."

Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport/Audi RS 3 LMS) : "J'ai couru à Pau lors de ma première année de course automobile en 2016, donc cela fait longtemps et c'est sûr que je n'en ai pas tellement de souvenirs. C'est sûr que ça va me donner un petit avantage mais je ne pense pas que ça va me donner un avantage massif parce que ce n'est pas comme si j'y étais allé il y a deux semaines et une voiture de tourisme est évidemment complètement différente d'une monoplace. Mais le fait que je n'aie pas de désavantage est déjà une bonne chose dans ma situation."

Wildcard : Eric Cayrolle (Elite motorsport by Comtoyou/Audi RS 3 LMS) : " J'habite à Pau, c'est mon circuit préféré et ce sera la 29e édition de cette course pour moi. J'ai fait la course du Championnat du Monde des Voitures de Tourisme de la FIA à Pau en 2009 et j'en garde un très bon souvenir car j'étais le meilleur privé dans la deuxième course, que j'ai gagnée sans passer la ligne d'arrivée. Je sais que la concurrence est très rude en WTCR. Tout sera difficile, mais je ne me suis fixé aucun objectif, si ce n'est de me faire plaisir."

Ancien maître : Andy Priaulx (vainqueur de la Course de France WTCC 2008) : "La précision et la fluidité sont les clés. Il faut être précis dans sa conduite mais, en même temps, être intuitif pour laisser la voiture se déplacer entre les murs avec un très bon placement de la voiture. J'aime les circuits de rue parce qu'ils récompensent un pilote qui est précis et fluide mais très, très rapide. Beaucoup de circuits modernes exigent plus qu'un simple pilote. Il faut avoir la voiture, tout le package pour être rapide. Sur les circuits de rue, vous ne pouvez pas vous cacher, si vous êtes rapide, vous êtes rapide. Si vous êtes un bon pilote, ça se voit."

LE SAVIEZ-VOUS ?

*Esteban Guerrieri est le pilote le plus titré du WTCR en termes de victoires en course, le pilote Honda ayant triomphé 10 fois pour ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

*Douze pilotes ont remporté des courses WTCR au cours d'une saison 2021 très ouverte, les cinq marques de courses clients ayant gagné plus d'une fois.

*Tous les pilotes de la WTCR - FIA World Touring Car Cup utilisent le pneu unique Goodyear Eagle F1 SuperSport. Pour la course WTCR Clean Fuels For All Race of France, chaque pilote se voit attribuer 16 pneus slick pour temps sec, tandis que 16 pneus pour temps humide sont également disponibles.

CALENDRIER MIS À JOUR DU WTCR - FIA WORLD TOURING CAR CUP 2022

Rounds 1 et 2 : WTCR Race of France, Circuit de Pau-Ville, 7-8 mai.

Rounds 3 et 4 : WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife, 26-28 mai.

Rounds 5 et 6 : WTCR Race of Hungary, Hungaroring, 11-12 Juin

Rounds 7 et 8 : WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón, 25-26 Juin

Rounds 9 et 10 : WTCR Race of Portugal, Circuito do Vila Real, 2-3 juillet

Rounds 11 et 12 : WTCR Race of Italy, Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, 23-24 juillet

Rounds 13 et 14 : WTCR Race of Alsace GrandEst, Anneau du Rhin, 6-7 août

Rondes 15 et 16 : WTCR Race of Korea, Inje Speedium, 8-9 octobre.

Rounds 17 et 18 : WTCR Race of China, Ningbo International Speedpark, 5-6 novembre.

Rounds 19 et 20 : WTCR Race of Macau, Circuito da Guia, 18-20 novembre.

