Présentation : les stars du WTCR veulent briller en Slovaquie

Alors que la finale de la Coupe du monde de la FIA approche, le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO aborde sa deuxième moitié de saison alors que le Slovakia Racing sera le théâtre des hostilités du 13 au 15 juillet.

Piste présentant un peu de tout en termes de virages, le circuit situé près de Bratislava a accueilli le FIA WTCC à cinq reprises entre 2012 et 2016, et a toujours constitué un tracé réputé, Gabriele Tarquini le décrivant comme "l'un des meilleurs circuits en Europe".



Appelée il y a à peine deux mois pour remplacer l'Argentine au calendrier du WTCR OSCARO, la WTCR Race of Slovakia présentera deux championnats de la FIA ensemble puisque le FIA European Truck Racing Championship partagera l'affiche pour un week-end excitant et varié pour les amateurs de sport mécanique.



Tout en ouvrant le prochain chapitre d'une bataille pour le titre aussi serrée qu'indécise, la WTCR Race of Slovakia accueillera un héros local, récent vainqueur en course, Mato Homola, qui est devenu le neuvième pilote différent à décrocher une victoire en WTCR OSCARO lors de son triomphe dans les rues de Vila Real au Portugal le mois dernier.



"Cette course est une grande nouvelle pour moi, et je suis très excité", a déclaré le Slovaque Homola, qui pilote une Peugeot 308 TCR pour le compte du DG Sport Compétition. "Il s'agit de ma course à domicile et, comparé à l'Argentine où nous devions courir, elle se trouve à 20 km de chez moi, et pas à des milliers de kilomètres. C'est donc parfait et c'est aussi génial pour la Slovaquie et le sport automobile slovaque. Le Slovakia Ring offre de belles courses agréables à suivre, avec traditionnellement beaucoup de dépassements et beaucoup de fans dans les tribunes."



Après avoir battu Yvan Muller pour la victoire à Vila Real, les attentes sur les épaules de Homola en vue de sa course à domicile ont considérablement grandi. "Il y aura de la pression car je veux un bon résultat mais cela fait partie du jeu, cela fait partie du sport automobile, et j'aime ça", a poursuivi le pilote de 23 ans. "S'il n'y avait pas de pression, il n'y aurait pas de chance de victoire, et je ne voudrais pas être comme cela."



Tout comme Muller, Tarquini est un ancien vainqueur sur le Slovakia Ring, le pilote italien ayant remporté la course inaugurale en Slovaquie en 2012 avant de s'imposer une nouvelle fois sur cette même piste un an plus tard. Ayant remporté trois courses sur les six premières manches de la saison, Tarquini a signé son retour aux affaires avec un podium à Vila Real, le pilote du BRC Racing Team n’ayant pu marquer le moindre point entretemps en Allemagne et aux Pays-Bas.



"J'aime la piste car chaque virage est différent", a indiqué Tarquini, qui s'est remis de la fièvre qui l'avait affecté durant le week-end de la WTCR Race of Portugal. "Nous étions compétitifs à Vila Real et j'espère qu'en Slovaquie nous pourrons nous battre pour les cinq premières places, mais cela ne sera pas facile pour nous."



Les trois courses sur le Slovakia Ring décideront de qui décrochera également le trophée TAG Heuer Most Valuable Driver (MVD) décerné au pilote ayant marqué le plus de points sur le week-end de la WTCR Race of Slovakia. Le TAG Heuer Best Lap Trophy et le DHL Pole Position Award seront également attribués.



OPÉRATION WTCR RACE OF SLOVAKIA POUR LE SÉBASTIEN LOEB RACING APRÈS LE "CAUCHEMAR" DU PORTUGAL



Le Sébastien Loeb aura du pain sur la planche lors des prochains jours car l’équipe va recevoir deux nouvelles Volkswagen Golf GTI TCR qu’elle doit préparer pour les prochaines manches du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.



La flotte originale de l’équipe a été détruite lorsque les pilotes Mehdi Bennani et Rob Huff se sont percutés dans leur bataille pour la première place lors de la WTCR Race of Portugal le mois dernier, se crashant lourdement et entraînant un carambolage monstre à Vila Real.



Dominique Heintz, directeur du SLR, a expliqué : « Le week-end a débuté de belle manière et nous avions de gros espoirs après l’excellent travail effectué par l’équipe lors des essais libres et des qualifications. Malheureusement, cela a rapidement tourné au cauchemar. Il n’y a pas d’autres mots pour décrire cela. Mais la chose principale est que nos deux pilotes, Rob et Mehdi, sont ok. Le temps passé à attendre de savoir comment ils allaient a semblé interminable. Mes pensées vont vers eux et j’espère qu’ils vont vite récupérer.



« Nous avons raté un week-end dans lequel nous aurions pu décrocher un super résultat, mais maintenant toute l’équipe est motivée pour aborder l’épreuve de Slovaquie. Nous allons mettre les bouchées doubles lors des prochains jours qui nous séparent de cette course. Il est extrêmement rare d’avoir deux voitures détruites lors de la même course. Maintenant, nous n’avons pas d’autres choix que de travailler dur pour présenter deux voitures qui vont atteindre nos standards de qualités et de revenir à notre niveau en Slovaquie. »



ULÍN ET STUDENIČ EN WILDCARD SUR LA WTCR RACE OF SLOVAKIA



Les pilotes locaux Petr Fulín et Andrej Studenič se sont vus attribuer le statut de wildcard pour la WTCR Race of Slovakia de la semaine prochaine, qui marquera le début de la deuxième moitié de la saison inaugurale du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.



Fulín, qui viendra de sa République tchèque voisine, a remporté la FIA European Touring Car Cup en 2017, alors que le Slovaque Studenič court depuis 1992 et a pris part à des épreuves de courses de côte, de supertourisme et, plus récemment, de voitures de sport. Il compte également une expérience d’ingénieur et de coach.



Ils rejoindront les 25 pilotes titulaires du WTCR OSCARO sur le Slovakia Ring du 13 au 15 juillet, Fulín (41 ans) s’apprêtant à piloter une Cupra TCR sous les couleurs de la Fullin Race Academy alors que Studenič, 41 ans lui aussi, sera au volant d’une Volkswagen Golf GTI TCR du Brutal Fish Racing.



Le champion d’Europe grimpe d’une marche

Après avoir remporté la FIA European Touring Car Cup en 2017 après être passé tout près du sacre les deux années précédentes, Fulín n’a pas tardé à finaliser sa participation à la WTCR Race of Slovakia en tant que pilote wildcard.



« D’un côté c’était difficile car nous avons dû chercher le budget, mais d’un autre côté, il s’agit peut-être de la dernière opportunité pour moi d’être dans le peloton du WTCR aux côtés de grands pilotes comme Yvan Muller ou Gabriele Tarquini », a expliqué Fulín. « Ils ne sont pas vraiment vieux mais ils peuvent décider bientôt d’arrêter leur carrière alors j’ai dit que je devais être là. La vie est courte et nous devons en profiter, alors nous avons décidé de courir. »



« Notre objectif est de savourer le week-end et de vivre une belle expérience. Nous connaissons la piste mais nous avons la voiture la plus vieille et nous aurons 20 kg de plus embarqué comme le veut le handicap pour les wildcards. Et la compétition sera féroce et [le dernier meeting à] Vila Real a montré que les pilotes sont capables d’apprendre les circuits très rapidement. C’est pourquoi nous donnons tout pour nous préparer pour le week-end. Peut-être que ce championnat pourrait être quelque chose de nouveau [pour nous] la saison prochaine. »



Fulín a couru régulièrement en TCR Germany cette saison, décrochant une seconde place à Oschersleben et une victoire sur son circuit à domicile, Most. Il prévoit également des apparitions à Barcelone plus tard dans la saison.

Rejoignant Mato Homola en tant que deuxième pilote slovaque sur la grille du WTCR OSCARO la semaine prochaine, ‘Andy’ Studenič a connu plusieurs succès au fil des années en course de côte et en course en circuit. Studenič a piloté des voitures aussi diverses que variées d’une ŠKODA Favorit à une Ferrari 458 GT3. Son succès le plus récent est intervenu sur le Slovakia Ring en 2016 lorsqu’il a remporté la course de 24 heures de la piste au volant d’une SEAT León TCR.



« Grâce à Mato Homola, nous avons reçu une offre de la part du promoteur du WTCR OSCARO pour nous aligner sur la WTCR Race of Slovakia », a expliqué Studenič. « En tant qu’équipe, nous courons en TCR Europe et en TCR Moyen Orient. En raison de ma vaste expérience, l’équipe a décidé de me faire courir pour cette occasion. »



« Notre équipe Brutal Fish Racing compte deux Volkswagen Golf GTI TCR et je coache nos deux pilotes. J’ai seulement piloté cette voiture sur quelques douzaines de kilomètres, ce qui est très peu comparé à la compétition du WTCR. J’ai beaucoup d’expérience de la course, mais pas avec ce type de voitures de supertourisme. J’espère que les deux séances d’essais libres seront suffisantes pour nous permettre de régler la voiture et en avoir une vue plus nette. »



« Bien sûr, nous avons des ambitions, sans cela nous ne courrions pas du tout. Malgré tout, je n’ai aucune idée d’où nous allons nous situer par rapport aux autres pilotes, plus expérimentés. »



Une nouvelle ère qui se développe de plus en plus



Avec un cahier des charges conçu pour promouvoir des dépassements à chaque virage, une grille remplie qui comprend notamment quatre champions du monde et un certain nombre de pilotes ayant remporté des titres dans différentes séries nationales ou internationales de supertourisme, un grand nombre de jeunes talents, trois anciens pilotes de Formule 1 et pas moins de sept départements compétitions clients de constructeurs, le décor est planté pour un spectacle époustouflant sur la WTCR Race of Slovakia.



Dans le cadre d’un changement radical et enthousiasmant, le WTCR – nouveau nom du WTCC -, présente cette saison trois courses par week-end, en plus d’une seconde séance de qualification. On retrouve également le trophée du TAG Heuer Most Valuable Driver, décerné au pilote ayant marqué le plus de points sur tout le week-end, et une diffusion en direct de la course 1 sur Facebook et sur le site wtcr.oscaro.com, le partenaire officiel du WTCR et leader mondial de la vente de pièces détachées automobiles.

