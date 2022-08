Les pistes à découvrir s’enchaînent dans le passionnant championnat WTCR – FIA World Touring Car Cup. Après une première visite à l’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi ce mois-ci, cela va être au tour du Circuit de l’Anneau du Rhin d’accueillir la WTCR Race of Alsace GrandEst du 5 au 7 août.

Situé à équidistance des villes de Colmar et de Mulhouse, l’Anneau du Rhin, long de 3,620 kilomètres, a un pied dans le présent et l’autre dans le passé, la région GrandEst abritant aussi le siège de la célèbre marque de voitures de sport Bugatti. De plus, Caroline Bugatti, petite-fille du fondateur Ettore Bugatti, est membre du conseil d’administration du circuit.



Mais l’importance de l’Alsace et de la région GrandEst dans l’industrie du sport automobile et le sport automobile va bien au-delà. En plus du siège de Bugatti, quatre usines PSA sont implantées dans la région (dont une en Alsace, à Mulhouse) et contribuent à proposer quelques-uns des 35 000 emplois disponibles dans l’industrie automobile. Pour ce qui est du sport automobile, Sébastien Loeb (neuf fois champion du monde des rallyes de la FIA), Yann Ehrlacher et Yvan Muller (plusieurs fois champions du monde des voitures de tourisme de la FIA) sont tous nés et ont tous grandi en Alsace. La mère d’Ehrlacher, Cathy (sœur d’Yvan), a également été pilote de course.



“Avec Yvan, nous sommes très fiers de représenter l’Alsace, et avoir une course ici est absolument incroyable”, dit Ehrlacher, deux fois titré en FIA WTCR.“C’est également une bonne chose pour le public, car cette région a toujours été fanatique de la course automobile. Nous avons eu le Championnat du Monde des Rallyes dans le passé, avec Sébastien Loeb, mais les fans attendaient le retour d’un rendez-vous de haut niveau – et maintenant ils l’ont. Ce sera un grand événement et le circuit est aussi très bien. Il y a une longue ligne droite, des virages à haute et basse vitesse et une chicane rapide. Réaliser un bon tour de bout en bout sera assez intense, mais ça devrait être une course très serrée et quelque chose que les gens aimeront voir.”



Ehrlacher a testé sa Lynk & Co 03 TCR équipée de Goodyear sur l’Anneau du Rhin plus tôt dans l’année et fait remarquer le sentiment “étrange” qu’il a connu.“C’était vraiment étrange et très bizarre de se réveiller chez moi et d’aller voir les gens avec qui je travaille loin de chez moi, mais à seulement 20 minutes de route”, poursuit la star de Cyan Racing.“Je n’ai pas l’habitude de voir mon équipe à 20 minutes de l’endroit où j’allais à l’école. Un lundi matin, il y a cinq ans ou pas bien plus, je me réveillais à la même heure pour aller à l’école et lors des tests, je me réveillais et prenais la même route – mais pour aller sur un circuit en tant que pilote professionnel.”



Muller, qui détient le record du nombre de victoires et de titres en Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme, ajoute :“Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité de courir au moins une fois dans notre carrière devant de nombreuses personnes de notre région. Cela va probablement créer un peu plus de pression parce que beaucoup de gens seront là, donc ce ne sera pas un week-end facile – mais nous allons essayer de gérer. J’ai participé à l’épreuve du WRC en Alsace mais ce n’est pas comparable car le WRC n’est pas ma catégorie, j’y étais presque en touriste. Cette fois, je serai là en pilote WTCR et c’est en World Touring Cars que j’ai gagné mes titres – donc ce sera une expérience différente. La piste est assez intéressante mais délicate, et on peut faire des erreurs.”



UNE DEUXIÈME COURSE WTCR À DOMICILE POUR NATHANAËL

Trois pilotes français ont connu le succès en WTCR cette année, et Nathanaël Berthon est l’un d’entre eux. Le pilote du Comtoyou DHL Team Audi Sport vit à cinq heures de l’Anneau du Rhin mais peut compter sur cet événement comme un deuxième week-end de course à domicile, après l’ouverture de la saison à Pau en mai dernier.



“Je suis heureux d’avoir deux courses en France et pour les Français, c’est toujours bien”, déclare le pilote d’une Audi RS 3 LMS.“J’espère que les conditions ne seront pas aussi chaudes qu’à Vallelunga où nous avons vraiment souffert, même si c’était bon pour le physique ! Nous avons fait des essais [à l’Anneau du Rhin], et ce n’est pas vraiment un circuit pour l’Audi car les virages longs et lents ne sont pas la meilleure combinaison pour nous. Nous allons faire notre maximum, comme d’habitude. Nous avons été proches [de la victoire] plusieurs fois cette année, mais ça ne s’est jamais concrétisé. Nous avons été performants en qualification, mais pas autant en course. Ce n’est pas facile de gagner, se battre ou conserver une position, et c’est ce sur quoi nous travaillons. J’espère que nous trouverons une solution et que nous gagnerons en France, ce serait formidable.”



CLUB 100 WTCR : LE POINT

Le club 100 WTCR de la Coupe du monde des voitures de tourisme de la FIA compte six membres après la WTCR Race of Italy. Quatre pilotes (Thed Björk, Yann Ehrlacher, Norbert Michelisz et Yvan Muller) ont pris le départ de 100 courses WTCR et deux (Tom Coronel et Esteban Guerrieri) en sont maintenant à 101 départs.



AZCONA, LEADER DU CHAMPIONNAT, RESTE CONCENTRÉ

Mikel Azcona a conclu le week-end de la WTCR Race of Italy avec une avance de 36 points dans la course à ce qui serait son premier titre en WTCR – FIA World Touring Car Cup. Mais si le pilote de la BRC Hyundai N Squadra Corse demeure le Goodyear #FollowTheLeader, il sait que son avantage pourrait se réduire rapidement.“Ça se présente bien, mais il reste quelques courses à disputer et tout peut arriver, comme on l’a vu les années précédentes”, dit l’Espagnol.“En un week-end de course, tout peut arriver, alors je vais continuer à bien me concentrer, faire de mon mieux chaque week-end en tant que pilote. Je ne raisonne pas en termes de titre pour le moment. Bien sûr, on y pense un peu et c’est toujours bon d’être en tête du classement. Mais au final, il faut continuer comme ça, sans problème ni abandon.”



HUFF, LEADER DU WTCR TROPHY, N’EST PLUS SEUL

Rob Huff reste le pilote à battre dans le WTCR Trophy – et un prétendant au titre général – malgré un week-end difficile lors de la WTCR Race of Italy au volant de sa CUPRA Leon Competición de Zengő Motorsport. Mais après avoir couru sur l’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi en tant que seul représentant de l’équipe hongroise, à la suite d’une blessure à la main de son coéquipier Dániel Nagy, Huff se rendra à l’Anneau du Rhin encouragé par la nouvelle que Nagy, de nouveau en forme, est prêt à reprendre la piste dans une CUPRA fraîchement construite.



LE WTCR EN BREF



Le WTCR, qui est diffusé dans plus de 185 pays, constitue l’élite des courses de voitures de tourisme et se situe au sommet de l’échelle de la catégorie TCR. Issu du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA, le WTCR est administré par la FIA et promu par Discovery Sports Events.



Cinq marques automobiles, Audi, CUPRA, Honda, Hyundai et Lynk & Co, sont représentées par l’intermédiaire de leurs départements de course clients, tandis que huit équipes, utilisant toutes des pneus Goodyear et du carburant durable de la société allemande P1 Racing Fuels, sont en lice pour le titre en FIA World Touring Car en 2022.



Outre les titres mondiaux de la FIA pour les pilotes et les équipes, les coureurs indépendants sans soutien financier d’un constructeur peuvent prétendre au WTCR Trophy. Par ailleurs, un système de balance de performances permet de maintenir des conditions de concurrence équitables. La puissance du moteur est plafonnée à 360 ch et la vitesse peut atteindre 260 km/h.



Le Goodyear #FollowTheLeader [leader du championnat] reconnaît le pilote en tête du classement après chaque séance de qualification ou course. Il porte la veste Goodyear #FollowTheLeader et la bande jaune Goodyear #FollowTheLeader sur le pare-brise de sa voiture jusqu’à ce qu’il ne soit plus en tête du classement.



WTCR RACE OF ALSACE GRANDEST : L’ESSENTIEL



Manches :13 et 14 sur 20

Date :5-7 août

Lieu :Circuit de l’Anneau du Rhin

Situation :68 127 Biltzheim, France

Longueur :3,620 kilomètres

Distance Course 1 :30 minutes + 1 tour

Distance Course 2 :25 minutes + 1 tour

Record du tour en WTCR (qualification) :

Première visite

Record du tour en WTCR (course) :

Première visite



En 100 mots :Inspiré du Circuit Paul Ricard, l’Anneau du Rhin a été ouvert en 1996. Sa ligne droite principale est longue de 1050 mètres et son emplacement dans une forêt pittoresque offre un cadre spectaculaire. À équidistance de Colmar et Mulhouse, il bénéficie d’excellentes infrastructures de transport et d’hébergement. La région GrandEst n’est pas seulement le berceau de l’Anneau du Rhin mais aussi celui de la marque Bugatti : Caroline Bugatti, petite-fille d’Ettore, est membre du conseil d’administration du site. Yann Ehrlacher et Yvan Muller, plusieurs fois champions du monde des voitures de tourisme FIA, sont nés et ont grandi en Alsace.



Horaires

Vendredi 5 août :

12h30-13h30 : Séance de tests

Samedi 6 août :

09h30-10h15 : Essais Libres 1 (en direct sur Facebook, YouTube, Eurosport Player)

12h30-13h00 : Essais Libres 2 (en direct sur Facebook, YouTube, Eurosport Player)

15h00-15h20 : Qualification Q1 (en direct sur Eurosport Player et chez les autres diffuseurs dans le monde)

15h25-15h35 : Qualification Q2 (en direct sur Eurosport Player et chez les autres diffuseurs dans le monde)

15h45-16h00 : Qualification Q3 (en direct sur Eurosport Player et chez les autres diffuseurs dans le monde)

Dimanche 7 août :

12h15 : Course 1 (30 minutes+1 tour) (en direct sur Eurosport Player et chez les autres diffuseurs dans le monde)

12h55 (approx.) : podium Course 1

16h15 : Course 2 (25 minutes+1 tour) (en direct sur Eurosport Player et chez les autres diffuseurs dans le monde)

16h50 (approx.) : podium Course 2



Champions WTCR

2021 :Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing / Lynk & Co 03 TCR

2020 :Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing / Lynk & Co 03 TCR

2019 :Norbert Michelisz (HUN) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR

2018 :Gabriele Tarquini (ITA) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR



WTCR − FIA World Touring Car Cup : engagés permanents 2022

#5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

#9 Attila Tasi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

#11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#18 Tiago Monteiro (PRT) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

#25 Mehdi Bennani (MAR) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#33 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#55 Ma Qing Hua (CHN) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

#86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#96 Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

#99 Dániel Nagy (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

#100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



RAPPEL DU FORMAT WTCR



Même format de qualification mais attribution des points modifiée

Le format par élimination des qualifications en trois phases (Q1, Q2, Q3) reste inchangé, mais la manière dont les points sont attribués est entièrement nouvelle pour 2022.



À partir de cette année, les cinq pilotes les plus rapides lors des qualifications, quel que soit le moment où ils réalisent leur meilleur tour ou qu’ils passent en Q3 ou non, sont récompensés par des points sur une échelle de 10-8-6-4-2.



Ce changement encourage les pilotes à réaliser des chronos rapides dans chaque phase des qualifications et à éviter la tentation d’adopter une approche stratégique en essayant d’obtenir la 10e place en Q2, qui donne droit à la pole position pour la course à grille partiellement inversée.



La Course 1 est la plus importante, la Course 2 est la course partiellement inversée

Avant la course à grille partiellement inversée, les pilotes de la Course 1 s’alignent en fonction des résultats combinés des qualifications et s’affrontent pendant 30 minutes plus un tour (35 minutes plus un tour sur circuit routier en cas de déploiement de la voiture de sécurité). Les sept premiers à l’arrivée obtiennent plus de points que précédemment, les pilotes étant récompensés comme suit :

Ad

1er = 30 points ; 2e = 23 ; 3e = 19 ; 4e = 16 ; 5e = 14 ; 6e = 12 ; 7e = 10 ; 8e = 8 ; 9e = 7 ; 10e = 6 ; 11e = 5 ; 12e = 4 ; 13e = 3 ; 14e = 2 ; 15e = 1.

WTCR Une chance de médaille pour les pilotes WTCR aux FIA Motorsport Games 2022 HIER À 13:05

La Course 2 devient la course à grille partiellement inversée sur une durée de 25 minutes plus un tour (ou 30 minutes plus un tour s’il y a une intervention de la voiture de sécurité sur une piste en ville).Les points sont attribués comme suit :

1er = 25 points ; 2e = 20 ; 3e = 16 ; 4e = 13 ; 5e = 11 ; 6e = 10 ; 7e = 9 ; 8e = 8 ; 9e = 7 ; 10e = 6 ; 11e = 5 ; 12e = 4 ; 13e = 3 ; 14e = 2 ; 15e = 1.

Comment les grilles sont formées

La grille de départ de la Course 1 est déterminée par les résultats finaux de la Q3 (positions 1-5) et de la Q2 (positions 6-12) pour les 12 premières positions sur la grille. Les résultats de la Q1 déterminent le reste de la grille de la Course 1.



Pour la Course 2, les positions 1 à 10 de la grille sont occupées par les 10 premières voitures selon les résultats finaux combinés des qualifications, mais dans l’ordre inverse. Les positions 11 et 12 sont occupées par les voitures de la Q2 qui l’ordre n’est pas inversé. Le reste de la grille de départ est déterminé par les résultats de la Q1 à partir des positions 13 et suivantes.



Durée des courses augmentée et chronométrée en minutes, non mesurée en kilomètres

La Course 1 se déroule sur 30 minutes plus un tour et la Course 2 sur 25 minutes plus un tour. Pour les courses en ville, si la voiture de sécurité est déployée, la Course 1 est automatiquement prolongée à 35 minutes plus un tour, et la Course 2 à 30 minutes plus un tour. L’objectif est d’allonger la durée de chaque course de deux tours afin d’offrir aux concurrents plus de temps précieux en piste.



Temps de réparation prolongé

La possibilité de ravitaillement en carburant, de réparation et de changement de configuration entre les courses a été portée à un minimum de 60 minutes, contre 20 auparavant. Cette augmentation donne aux équipes plus d’opportunités pour réparer les dommages de la Course 1 d’une manière moins intense ou pour changer les réglages afin d’améliorer les performances de la voiture pour la Course 2 et d’augmenter les chances de gagner.



Avec plus de temps pour préparer les voitures avant la deuxième course du week-end, les pilotes sont plus enclins à se donner à fond dans la Course 1, l’objectif étant d’améliorer la course.



Révision des règles relatives au poids de compensation

Les règles de compensation de poids ont été révisées et simplifiées pour 2022. Toutes les voitures emportent zéro kilogramme de poids de compensation lors du premier rendez-vous de la saison. Lors du deuxième rendez-vous, le poids de compensation de chaque modèle est basé sur le meilleur temps de qualification obtenu lors du rendez-vous précédent. À partir du troisième rendez-vous, le poids de compensation est basé sur le meilleur temps de qualification réalisé lors de l’un des deux rendez-vous précédents, plutôt que sur la moyenne des deux meilleurs temps au tour sur trois rendez-vous comme c’était le cas en 2021. Cela signifie que le poids de compensation est plus rapide à mettre à jour et donc plus réactif.



En outre, le poids de compensation maximum a été réduit de 60 à 40 kilogrammes pour éviter des contrastes importants de performances d’une course à l’autre, et donc rendre les niveaux de performance de chaque marque encore plus proches. Les mêmes principes de poids de compensation s’appliquent aux inscriptions course par course.



LE SAVIEZ-VOUS ?

*Le championnat WTCR a désormais 102 courses derrière lui après la Course 2 de la WTCR Race of Italie ce mois-ci. Quatre pilotes (Thed Björk, Yann Ehrlacher, Norbert Michelisz et Yvan Muller) ont pris le départ de 100 d’entre elles et deux (Tom Coronel et Esteban Guerrieri) de 101.

*Esteban Guerrieri est le pilote le plus victorieux en WTCR en termes de victoires puisqu’il s’est imposé à dix reprises avec une Honda de l’équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

*Depuis le lancement du WTCR en 2018, Gabriele Tarquini (une fois), Norbert Michelisz (une) et Yann Ehrlacher (deux) ont été titrés chez les pilotes.

*La France est le deuxième pays, après l’Espagne, à accueillir deux rendez-vous WTCR dans une même saison. En 2020, conséquence de la pandémie, MotorLand Aragón avait accueilli la WTCR Race of Spain et, deux semaines plus tard, la WTCR Race of Aragón. En mai de cette année, le Circuit de Pau-Ville a reçu la WTCR Clean Fuels for All Race of France, alors que l’Anneau du Rhin va être le théâtre de la première WTCR Race of Alsace GrandEst.

*Plusieurs changements de règlement sont intervenus cette saison, avec notamment une séance de qualification en trois phases pour deux courses et non plus trois comme précédemment. La grille de départ de la Course 1 est déterminée par le classement en qualification, celle de la Course 2 est partiellement inversée par rapport à ce même classement.

*La distance des courses a elle aussi changé pour 2022, la Course 1 se déroulant sur 30 minutes + 1 tour et la Course 2 sur 25 minutes + 1 tour. Le barème de points a également été ajusté, avec plus de points attribués pour la Qualification et la Course 1.

*Douze pilotes ont remporté au moins une course WTCR durant la très ouverte saison 2021, et les cinq marques représentées se sont imposées plus d’une fois chacune.

*Onze nationalités sont représentées en 2022 dans les rangs des pilotes engagés à l’année, deux autres parmi les équipes et deux autres encore du côté des constructeurs, ce qui souligne l’attrait mondial du WTCR.

*Parmi les 17 pilotes engagés pour toute la saison, Dániel Nagy est le seul à devoir encore signer une victoire en WTCR. Il a terminé une fois deuxième et a mené sur la WTCR Race of Spain en juin dernier.

*Une Honda Civic Type R Limited Edition la voiture de sécurité officielle en WTCR pour la troisième année. Pedro Couceiro (Portugal), la conduira pour la WTCR Race of Alsace GrandEst.



LES CLASSEMENTS PROVISOIRES



WTCR − FIA World Touring Car Cup : classement Pilotes

Goodyear #FollowTheLeader (leader) : Mikel Azcona, 200 points

2 Néstor Girolami, 164 points

3 Rob Huff, 148 points

4 Gilles Magnus, 142 points

5 Santiago Urrutia, 137 points



WTCR − FIA World Touring Car Cup : classement Équipes

1 BRC Hyundai N Squadra Corse, 298 points

2 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 253 points

3 Cyan Performance Lynk & Co, 211 points

4 Cyan Racing Lynk & Co, 211 points

5 Comtoyou Team Audi Sport, 207



WTCR Trophy (indépendants) : classement

1 Rob Huff, 103 points

2 Mehdi Bennani, 62 points

3 Tom Coronel, 52 points

4 Dániel Nagy, 28 points



Cliquez La grille de départ de la Course 1 est déterminée par les résultats finaux de la Q3 (positions 1-5) et de la Q2 (positions 6-12) pour les 12 premières positions sur la grille. Les résultats de la Q1 déterminent le reste de la grille de la Course 1.Pour la Course 2, les positions 1 à 10 de la grille sont occupées par les 10 premières voitures selon les résultats finaux combinés des qualifications, mais dans l’ordre inverse. Les positions 11 et 12 sont occupées par les voitures de la Q2 qui l’ordre n’est pas inversé. Le reste de la grille de départ est déterminé par les résultats de la Q1 à partir des positions 13 et suivantes.La Course 1 se déroule sur 30 minutes plus un tour et la Course 2 sur 25 minutes plus un tour. Pour les courses en ville, si la voiture de sécurité est déployée, la Course 1 est automatiquement prolongée à 35 minutes plus un tour, et la Course 2 à 30 minutes plus un tour. L’objectif est d’allonger la durée de chaque course de deux tours afin d’offrir aux concurrents plus de temps précieux en piste.La possibilité de ravitaillement en carburant, de réparation et de changement de configuration entre les courses a été portée à un minimum de 60 minutes, contre 20 auparavant. Cette augmentation donne aux équipes plus d’opportunités pour réparer les dommages de la Course 1 d’une manière moins intense ou pour changer les réglages afin d’améliorer les performances de la voiture pour la Course 2 et d’augmenter les chances de gagner.Avec plus de temps pour préparer les voitures avant la deuxième course du week-end, les pilotes sont plus enclins à se donner à fond dans la Course 1, l’objectif étant d’améliorer la course.Les règles de compensation de poids ont été révisées et simplifiées pour 2022. Toutes les voitures emportent zéro kilogramme de poids de compensation lors du premier rendez-vous de la saison. Lors du deuxième rendez-vous, le poids de compensation de chaque modèle est basé sur le meilleur temps de qualification obtenu lors du rendez-vous précédent. À partir du troisième rendez-vous, le poids de compensation est basé sur le meilleur temps de qualification réalisé lors de l’un des deux rendez-vous précédents, plutôt que sur la moyenne des deux meilleurs temps au tour sur trois rendez-vous comme c’était le cas en 2021. Cela signifie que le poids de compensation est plus rapide à mettre à jour et donc plus réactif.En outre, le poids de compensation maximum a été réduit de 60 à 40 kilogrammes pour éviter des contrastes importants de performances d’une course à l’autre, et donc rendre les niveaux de performance de chaque marque encore plus proches. Les mêmes principes de poids de compensation s’appliquent aux inscriptions course par course.LE SAVIEZ-VOUS ?*Le championnat WTCR a désormais 102 courses derrière lui après la Course 2 de la WTCR Race of Italie ce mois-ci. Quatre pilotes (Thed Björk, Yann Ehrlacher, Norbert Michelisz et Yvan Muller) ont pris le départ de 100 d’entre elles et deux (Tom Coronel et Esteban Guerrieri) de 101.*Esteban Guerrieri est le pilote le plus victorieux en WTCR en termes de victoires puisqu’il s’est imposé à dix reprises avec une Honda de l’équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.*Depuis le lancement du WTCR en 2018, Gabriele Tarquini (une fois), Norbert Michelisz (une) et Yann Ehrlacher (deux) ont été titrés chez les pilotes.*La France est le deuxième pays, après l’Espagne, à accueillir deux rendez-vous WTCR dans une même saison. En 2020, conséquence de la pandémie, MotorLand Aragón avait accueilli la WTCR Race of Spain et, deux semaines plus tard, la WTCR Race of Aragón. En mai de cette année, le Circuit de Pau-Ville a reçu la WTCR Clean Fuels for All Race of France, alors que l’Anneau du Rhin va être le théâtre de la première WTCR Race of Alsace GrandEst.*Plusieurs changements de règlement sont intervenus cette saison, avec notamment une séance de qualification en trois phases pour deux courses et non plus trois comme précédemment. La grille de départ de la Course 1 est déterminée par le classement en qualification, celle de la Course 2 est partiellement inversée par rapport à ce même classement.*La distance des courses a elle aussi changé pour 2022, la Course 1 se déroulant sur 30 minutes + 1 tour et la Course 2 sur 25 minutes + 1 tour. Le barème de points a également été ajusté, avec plus de points attribués pour la Qualification et la Course 1.*Douze pilotes ont remporté au moins une course WTCR durant la très ouverte saison 2021, et les cinq marques représentées se sont imposées plus d’une fois chacune.*Onze nationalités sont représentées en 2022 dans les rangs des pilotes engagés à l’année, deux autres parmi les équipes et deux autres encore du côté des constructeurs, ce qui souligne l’attrait mondial du WTCR.*Parmi les 17 pilotes engagés pour toute la saison, Dániel Nagy est le seul à devoir encore signer une victoire en WTCR. Il a terminé une fois deuxième et a mené sur la WTCR Race of Spain en juin dernier.*Une Honda Civic Type R Limited Edition la voiture de sécurité officielle en WTCR pour la troisième année. Pedro Couceiro (Portugal), la conduira pour la WTCR Race of Alsace GrandEst.Goodyear #FollowTheLeader (leader) : Mikel Azcona, 200 points2 Néstor Girolami, 164 points3 Rob Huff, 148 points4 Gilles Magnus, 142 points5 Santiago Urrutia, 137 points1 BRC Hyundai N Squadra Corse, 298 points2 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 253 points3 Cyan Performance Lynk & Co, 211 points4 Cyan Racing Lynk & Co, 211 points5 Comtoyou Team Audi Sport, 2071 Rob Huff, 103 points2 Mehdi Bennani, 62 points3 Tom Coronel, 52 points4 Dániel Nagy, 28 pointsCliquez ICI pour voir les classements complets

WTCR Les horaires de la WTCR Race of Alsace GrandEst dévoilés HIER À 10:04