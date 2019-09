Présentation : Opération rattrapage en Esports WTCR OSCARO alors que les concurrents veulent

Les rivaux de Kuba Brzezinski en Esports WTCR OSCARO voudront profiter de l'absence du Polonais lors de la cinquième épreuve disputée sur le circuit virtuel de Suzuka dimanche soir.

Le Polonais Brzezinski (Williams Esports / CUPRA) mène le championnat multijoueur avec 34 points d'avance sur l'Allemand Florian Hasse (EURONICS Gaming / CUPRA) alors que la lutte pour une place parmi les huit premiers, synonyme de qualification pour la finale en Malaisie, s'intensifie.



Bien que le match ne soit pas terminé pour Brzezinski, puisque son moins bon résultat devra être décompté à l'issue de la saison, mais comme il n'a également pas terminé dans le top 10 au Hungaroring, son avantage en championnat aura été réduit à néant avant même que l'action ne commence à Suzuka.



Dornieden, pilote évoluant sous la houlette de Fernando Alonso, brille en pré-qualification

Alexander Dornieden (Allemagne), champion de l'Esports WTCR 2017 et membre de l'équipe de course de Fernando Alonso, a établi un record de 2m09.483s en pré qualificationau volant de sa Lynk & Co 03 TCR. Il a battu le Hongrois Gergo Baldi de moins d'un dixième de seconde. Le champion en titre Bence Bánki (Honda / SDL eSports by Logitech G), qui a gagné à Suzuka la saison dernière mais n'a pas encore remporté de victoire en 2019, est quatrième au classement avec Florian Hasse sixième. Niels Langeveld, le pilote de course WTCR / OSCARO, a raté de peu la qualification pour le serveur principal avec le 31e rang.



Cihan le plus rapide lors du début des qualifications pour l'Asie et l'Océanie

La manche de qualification pour l'Asie et l'Océanie, qui se déroulera sur les trois derniers Esports WTCR OSCARO, a commencé. Lors de la séance de pré-qualifications, le Turc Emre Cihan (Honda) a battu l'Indonésien Arwin Taruna et Lei Sabino de Macao, tandis que le meilleur pilote australien était Brodie Steen en huitième position.



Comment suivre les courses ?Suivez toutes les courses du serveur principal ce dimanche à partir de 19h20 CET :

https://www.youtube.com/watch?v=6OctaA-xfzQ

https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup/

https://www.twitch.tv/raceroomracingexperience/

