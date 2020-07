Présentation – #RaceAtHome en Esports Championship : Ehrlacher sur sa lancée ?

-

Fort de sa première en Esports WTCR victoire décrochée il y a une semaine sur le Slovakia Ring virtuel, Yann Ehrlacher entend bien poursuivre sur sa lancée à l'occasion du quatrième rendez-vous de la série virtuelle sur la version virtuelle du Ningbo International Speedpark en Chine ce dimanche soir.

Le pilote de l'équipe Cyan Racing Lynk & Co a remporté la première des deux courses sur le Slovakia Ring dimanche dernier et s'est entraîné dur pour que Lynk & Co - la première marque de voiture chinoise à remporter une course automobile internationale de la FIA - triomphe à nouveau lors de son événement "maison" ce week-end sur la plateforme RaceRoom Racing Experience.



"Même si c'est sur simulateur et que je serai chez moi en Europe, cela reste pour nous un circuit en Chine et c'est le pays d'origine de notre marque", a déclaré le Français Ehrlacher, 24 ans. "Le résultat sur le Slovakia Ring a été évidemment bon et a confirmé ce que nous avons vu depuis le début de la saison. Nous avons eu le rythme mais nous avons eu quelques problèmes dans les courses lorsque nous avons été pris dans les bousculades. La Slovaquie a été la seule course que j'ai pu gérer du début à la fin sans problème et nous l'avons gagnée, c'est donc une bonne confirmation. Ningbo est un type de piste complètement différent, mais c'est bien de commencer l'épreuve avec une bonne base".



Ehrlacher prêt pour un test technique difficile

Yann Ehrlacher a été l'un des premiers pilotes à courir à Ningbo pour de vrai après l'inauguration de la piste en septembre 2017, ce qui lui a fait prendre conscience du défi technique offert par le tracé de 4 010 kilomètres. "La piste est vraiment technique dans la réalité et cela signifie qu'elle est encore plus technique sur simulateur. Vous disposez de moins de retours de la voiture et vous devez donc traduire encore plus d'informations, ce ne sera donc pas facile", a-t-il déclaré. "Mais la piste est vraiment belle, je me suis beaucoup entraîné pour être sûr d'être bien calé avec tous les points de freinage et les vitesses de passage dans les virages".



De bons souvenirs pour le jeune talent de chez Lynk & Co

La Lynk & Co 03 TCR a enregistré deux victoires lorsque Ningbo a accueilli la WTCR Race of China la saison dernière grâce à l'oncle de Yann Ehrlacher, Yvan Muller. Ehrlacher a conclu un week-end fort pour l'alliance Cyan/Lynk & Co en suivant Mulleren deuxième position dans la Course 3.



"J'espère que ce sera aussi représentatif que la réalité car, si c'est comme ça, alors je peux avoir une très bonne course à Ningo comme nous l'avons fait avec l'équipe dans la vraie vie en Chine l'année dernière", a déclaré Ehrlacher. "J'espère que la voiture se comportera exactement comme dans la réalité, alors nous devrions pouvoir marquer de bons points".



Il est facile d'oublier que c'est virtuel, pas réel : Le point de vue d'Ehrlacher sur la plateforme RaceRoom à Ningbo

Le Ningbo International Speedpark virtuel accueille la quatrième épreuve du championnat de pré-saison Esports WTCR et Yann Ehrlacher n'a pas manqué de souligner l'attention portée aux détails par l'équipe de RaceRooom Racing Experience sur la piste virtuelle chinoise.



"Honnêtement, lorsque vous roulez dans le simulateur après 10 ou 15 tours, vous pouvez presque oublier que vous êtes chez vous parce que vous avez l'impression d'être en Chine dans la voiture", a déclaré Ehrlacher. "C'est un beau design, tout l'environnement autour est assez bien représenté".



En ce qui concerne le potentiel de dépassement, Ehrlacher a un plan assez clair. "C'est l'épingle à cheveux dans le secteur deux, c'est là que vous avez une bonne opportunité de dépasser ou de faire une manoeuvre à la sortie. Si le gars devant vous ferme la porte, vous prenez l'extérieur et vous bénéficiez d'une meilleure sortie. C'est ce virage que je choisirais si je devais faire un dépassement.



"Une bonne sortie au dernier virage est également importante, mais elle l'est encore plus pour se qualifier. Lorsque vous commencez votre tour, vous devez optimiser la vitesse à l'approche du virage numéro 1. En course, il est presque impossible de dépasser à cet endroit sans contact, mais c'est certainement le point clé des qualifications".



Guerrieri leader pour quatre points avant Ningbo

Esteban Guerrieri, le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport équipé d'une Honda, prendra le départ de la double course Esports WTCR à Ningbo en tant que leader du classement général. Le pilote argentin a repris la première place du championnat à Mato Homola (BRC Racing Team / Hyundai) lors du dernier meeting. En effet, la deuxième place de l'Argentin dans la Course 1 et sa quatrième place dans la Course 2 sur le Slovakia Ring le week-end dernier lui permettent d'aborder l'épreuve de Ningbo avec quatre points d'avance au classement.



"Nous avons terminé la première moitié de la compétition en tête du championnat, ce qui est encore une fois un bon résultat si l'on considère que j'ai perdu quelques points sans que ce soit ma faute [au Hungaroring]", a déclaré Guerrieri. "Bien sûr, l'objectif est de continuer sur cette lancée, mais je ne peux que contrôler mes performances et celles-ci devront être du même niveau pour rester au top".



CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT APRÈS SIX MANCHES SUR DOUZE :

1 Esteban Guerrieri (Argentine), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 99 points

2 Mato Homola (Slovaquie), BRC Racing Team, 95

3 Yann Ehrlacher (France), Cyan Racing Lynk & Co, 89

4 Norbert Michelisz (Hongrie), BRC N Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, 89

5 Attila Tassi (Hongrie), ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, 83

6 Mikel Azcona (Espagne), CUPRA Racing, 79

7 Néstor Girolami (Argentine), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 68

8 Niels Langeveld (Pays-Bas), Comtoyou Team Audi Sport, 65

9 Bence Boldizs (Hongrie), Zengő Motorsport, 55

10 Yvan Muller (France), Cyan Racing Lynk & Co, 33



UN POINT SUR LA SAISON :



RESUME DES LES RÉSULTATS DU SALZBURGRING (14 juin 2020)



Course 1 :

1 Esteban Guerrieri (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

2 Mato Homola (Slovaquie) BRC Racing Team Hyundai i30 N TCR

3 Norbert Michelisz (Hongrie) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

Position de DHL : Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

Le tour le plus rapide : Yann Ehrlacher (France) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR



Course 2 :

1 Attila Tassi (Hongrie) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

2 Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

3 Niels Langeveld (Pays-Bas) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

DHL Pole Position : Thed Björk (Suède) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

Le tour le plus rapide : Niels Langeveld (Pays-Bas) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS



RESUME DES LES RÉSULTATS DU HUNGARORING (21 juin 2020)



Course 1 :

1 Mato Homola (Slovaquie) BRC Racing Team Hyundai i30 N TCR

2 Norbert Michelisz (Hongrie) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

3 Esteban Guerrieri (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

DHL Pole : Esteban Guerrieri (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

Le tour le plus rapide : Norbert Michelisz (Hongrie) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR



Course 2

1 Néstor Girolami (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

2 Attila Tassi (Hongrie) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

3 Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

DHL Pole : Aurélien Comte (France) DG Sport Compétition Peugeot 308TCR

Le tour le plus rapide : Néstor Girolami (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR



RESUME DES LES RÉSULTATS DU SLOVAKIARING (28 juin 2020)



Course 1 :

1 Yann Ehrlacher (France) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR

2 Esteban Guerrieri (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

3 Niels Langeveld (Pays-Bas) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

DHL Pole : Yann Ehrlacher (France) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR

Le tour le plus rapide : Niels Langeveld (Pays-Bas) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS



Course 2 :

1 Attila Tassi (Hongrie) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

2 Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

3 Mato Homola (Slovaquie) BRC Racing Team Hyundai i30 N TCR

DHL Pole : Attila Tassi (Hongrie) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

Le tour le plus rapide : Yann Ehrlacher (France) Cyan Racing Lynk & Co 0 TCR



Explication du format du championnat d'avant-saison WTCR Esports :

Organisé sur six week-ends jusqu'au 19 juillet sur la plateforme RaceRoom Racing Experience, le championnat d'avant-saison Esport WTCR offreaux fans la possibilité de regarder des courses virtuelles de WTCR.



Tous les pilotes participant auront une webcam et un microphone connectés, ce qui permettra aux spectateurs de voir et d'entendre leurs héros pendant les courses. La fonction microphone permettra également aux pilotes d'être interviewés et d'interagir avec leurs rivaux. Des vidéos de pilotes sur leur simulateur, à la maison et profitant de moments amusants seront également partagées pendant les émissions d'une heure.



Des nouveautés pour 2020 seront utilisées avec six circuits emblématiques, dont trois d'entre eux seront utilisés dans la réalité par le WTCR - FIA World Touring Car Cup.



Chaque épreuve du championnat WTCR Esports d'avant-saison comportera une séance de qualification de 10 minutes suivie d'un shootout pour les cinq premiers dans le cadre de la Superpole, qui sera incluse dans la diffusion officielle.



La course 1 dure 12 minutes et la grille de départ prend en compte les résultats combinés des qualifications. La course 2 durera également 12 minutes, mais les 10 premiers résultats des qualifications seront inversés pour former les cinq premières lignes de la grille. Les voitures apparaîtront telles qu'elles seront au début de la WTCR, comme prévu, pour de vrai plus tard cette année.



Qu'allez-vous regarder ?

Les programmes d'avant-saison du championnat WTCR Esports bénéficieront de la même expertise de production interne que les émissions WTCR réelles en partenariat avec le fournisseur technique AMP Visual. Le travail d'une équipe de 30 personnes, les émissions auront le même "look and feel" que les diffusions de WTCR avec des graphiques identiques à l'écran et des commentaires d'experts sur le flux mondial de la voix de WTCR Martin Haven. Alexandra Legouix, journaliste au stand de WTCR, présentera l'action et interviewera les pilotes pendant leur course à domicile. James Kirk, commentateur de la WTCR Esports, rejoint l'équipe pour apporter un point de vue d'expert sur la simulation.



Où regarder ?

Eurosport 1 diffusera tous les événements du championnat d'avant-saison Esports WTCR, avec la manche du Hungaroring prévue à 22h30 CET le dimanche 21 juin. Les programmes seront disponibles sur les chaînes de médias sociaux de la WTCR à partir de 09h00 CET le jour suivant.



En plus de la couverture d'Eurosport dans 54 pays, les événements du championnat d'avant-saison de la WTCR Esports seront diffusés sur les chaînes suivantes, et d'autres seront annoncés ultérieurement :



Astro (Malaisie)

Bein Sport (région MENA)

Eurosport Inde

Huya (Chine)

Motorsport.tv

Motowizja (Pologne)

RTBF Auvio (Belgique)

SKY TV (Nouvelle-Zélande)

StarTimes (Afrique subsaharienne)

SuperSport (Afrique du Sud et Afrique subsaharienne)

Tencent (Chine)

Trois (Nouvelle-Zélande)



Les fans au coeur de l'action

Organisé pour donner aux pilotes du WTCR la possibilité de dialoguer avec les fans par le biais des plateformes de médias sociaux du WTCR en attendant le début de la campagne 2020 et en prélude au championnat en ligne Esports WTCR complet qui doit débuter plus tard cette année, le championnat d'avant-saison Esports WTCR de RaceRoom, en partenariat avec Eurosport Events, compte comme partenaires : Goodyear, TAG Heuer, DHL, KW Suspensions, TrackTime et Liqui Moly, une montre TAG Heuer étant destinée au champion. La série fera la promotion de la campagne #RaceAtHome de la FIA.



Quelle est la prochaine étape ?

Après l'épreuve de Ningbo le 5 juillet, voici le programme des courses à venir en Esports WTCR :



12 juillet : Circuito da Guia, Macao (heure de diffusion Eurosport : 23h00 CET)

19 juillet : Circuit international de Sepang (heure de diffusion d'Eurosport : 23h00 CET)



"More than a game" : Plus qu'un jeu :Cliquezicipour voir l'annonce du Championnat WTCR d'avant-saison d'Esports.

WTCR Championnat de présaison Esports WTCR : le bilan après six courses HIER À 10:00

