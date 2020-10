Courue sur RaceRoom, la simulation de course pour PC, la version virtuelle de la WTCR propose cinq des six circuits du calendrier réel de la WTCR : le Hungaroring, le MotorLand Aragón, la Nordschleife du Nürburgring, le Slovakia Ring et Zolder.

Un nombre impressionnant de 4782 pilotes issus de 92 pays ont tenté de s’assurer une place sur la grille de départ pour ce dimanche, mais seuls 24, représentent six marques de voitures, y sont parvenus pour cette ouverture de la saison qui sera passionnante et très ouverte.

Bencé Banki (Red Bull Racing Esports), le champion WTCR Esports 2018, a été le plus rapide lors de la préqualification avec sa Lynk & Co, après avoir passé les deux dernières années et demie au volant d’une Honda.

Il sera rejoint par Gianmarco Fiduci (Absolute Motorsport), Mark Balazsin (Indépendant), Bruno Fernandes (Snow Schatten Esports), qui a remporté la compétition officielle E-Stock Car Brasil ainsi que le championnat Turismo Nacional à deux reprises en Amérique du Sud, et le finaliste du WTCR Esports de l’année dernière, Kirill Antonov (LADA Sport ROSNEFT eRacing).

Honda a compensé la perte de Bánki avec une équipe de quatre voitures. Le talent argentin Juan Manuel Gomez (Indépendant) tentera de suivre les traces des pilotes de WTCR Néstor Girolami et Esteban Guerrieri, tandis que Florian Hasse (EURONICS Gaming) compte de nombreux titres et victoires sur RaceRoom et autres simulations de course. Leandro Werle (Snow Schatten Esports) et Dávid Tóth (Indépendant) sont dans les deux autres Honda Civic Type R TCR.

Gergo Baldi (M1RA Esports), vainqueur de la saison Beat the WTCR Drivers qui s’est tenue cette année, pilotera une fois de plus pour Hyundai aux côtés de son coéquipier Attila Bucsi, d’Attila Diner (eRC by FSP | TÜV Rheinland) et de Norbert Leitner (HM Engineering), qui a remporté deux courses lors de la saison inaugurale de WTCC Esports en 2017.

Depuis la saison Beat the WTCR Drivers, Hyundai a perdu deux de ses pilotes de pointe au profit d’Audi. Nikodem Wisniewski (Williams Esports), vainqueur du prestigieux Le Mans Virtual, et Dávid Nagy (M1RA Esports) mèneront la solide équipe du constructeur allemand, rejoints par Zoltan Csuti, Bence Zsupanek (tous deux M1RA Esports) et Martin Barna (Triple A Esports).

Une des plus grandes surprises de l’intersaison a été Alfa Romeo, qui présentera une solide formation entièrement allemande. La star du simracing Moritz Löhner (Williams Esports), champion en titre de l’ADAC GT Masters Esports et vice-champion de la saison Beat the WTCR Drivers, a choisi la voiture construite par Romeo Ferraris, aux côtés de Julian Kunze (EURONICS Gaming), qui a remporté l’épreuve WTCR LAN Esports sur le Nürburgring en 2018.

CUPRA apporte sa toute nouvelle Compétition Léon en WTCR Esports. Les toujours meilleurs Adam Pinczes (Triple A Esports) et Tim Jarschel (EURONICS Gaming), seul pilote à avoir remporté deux courses en une seule manche dans l’histoire de l’Esports WTCR, seront rejoints par Krisztián Juhász (Indépendant) et l’Italien Alessandro Ottaviani (Virtualdrivers by TX3).

Comme précédemment, chaque événement Esports WTCR se déroulera sur quatre serveurs. Timea Bencsik (Ballas Racing Team), pilote féminine de simulation la plus rapide, participera au deuxième serveur, tandis que le Russe Sergey Mukimov, qui dirige sa voiture de course virtuelle avec une souris au lieu d’un volant, sera sur le quatrième.

L’ouverture de l’Esports WTCR sera diffusée en direct sur la page Facebook de la FIA WTCR, ce dimanche à 19h00 CET, ainsi que sur les chaînes Twitch et YouTube de RaceRoom avec des commentaires en anglais de James Kirk et Robert Wiesenmüller. À partir de cette saison, un flux en langue allemande sera également disponible, avec Thomas Bienert au micro.

Comment suivre l’Esports WTCR 2020 ?Facebook (EN) : https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup

