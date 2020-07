Présentation : Un Sepang virtuel pour une finale proche de la réalité en Esports WTCR pour Michelisz

-

Norbert Michelisz s'attend à ce que la finale du championnat de pré-saison de l'Esports WTCR dimanche soir à Sepang soit aussi intense que la vraie finale du WTCR - FIA World Touring Car en Malaisie l'année dernière.

Michelisz, ancien simracer devenu pilote professionel, est arrivé sur le circuit international de Sepang en décembre 2019 avec neuf points d'avance sur l'Argentin Esteban Guerrieri.



Lorsque la finale de la pré-saison de l'Esports WTCR débutera à 23h00 CET sur Eurosport et sur d'autres chaînes du monde entier le 19 juillet, le pilote BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Michelisz devra combler un retard de neuf points, cette fois-ci par rapport au pilote français de Cyan Racing Lynk & Co, Yann Ehrlacher.



"Ce sera très intense car se battre pour un championnat est toujours passionnant", a déclaré Michelisz, qui a été repéré sur Internet il y a 15 ans et est devenu le roi du WTCR la saison dernière. "Pour moi, l'objectif est de remporter le titre WTCR Esports et je serai très engagé. Je serais un peu déçu si je ne gagnais pas, mais nous savons que le niveau est très élevé".



La victoires de Guerrieri dans la série Esports WTCR Beat the Drivers, preuve d'un niveau élevé

Michelisz souligne que la victoire de Guerrieri lors de la série de présaison Esports WTCR Beat the Drivers - où les pilotes du WTCR étaient confrontés à des simracers confirmés -, est la preuve du haut niveau des pilotes WTCR "de la réalité". "On a pu voir qu'Esteban était presque au même niveau que les simracers professionnels [dans la pré-saison WTCR Beat the Drivers en début d'année] mais cela n'a pas été simple pour Esteban dans ce championnat [Esports WTCR, réservé cette fois aux pilotes WTCR]. Beaucoup de pilotes ont fait beaucoup d'efforts pour s'entraîner et cela s'est traduit par des courses très excitantes et de très bon niveau".



Une victoire est essentielle pour Michelisz sur le circuit virtuel de Sepang

Michelisz prend le départ de la pré-saison de Sepang Esports WTCR après s'être imposé lors deux dernières épreuves à Ningbo et Macao. À chaque fois, il a dépassé un pilote rival pour remporter la victoire.



"L'écart de points est le plus important entre la première et la deuxième place, donc chaque fois que j'ai eu l'opportunité d'aller chercher la première place, je l'ai saisie, quelles qu'en soient les conséquences", a déclaré Michelisz. "Il y a eu deux dépassements assez tendus à Ningbo contre Aurélien [Comte] et aussi contre Thed [Björk] à Macao juste au début de la course 2. Mon objectif sera le même en Malaisie, à savoir gagner une course parce qu'une victoire est impérative. Mais les choses peuvent changer d'une course à l'autre. Vous avez une bonne voiture lors d'un week-end de course, mais dans la suivante, vous êtes derrière les autres. C'est assez semblable à la vie réelle sous cet aspect".



Les sept candidats au titre Esports WTCR à Sepang

Sept pilotes sont encore en lice pour le titre de champion d'avant-saison d'Esports WTCR, dimanche, sur le circuit international virtuel de Sepang. Outre Yann Ehrlacher et Norbert Michelisz, l'Espagnol Mikel Azcona (CUPRA Racing), le Slovaque Mato Homola de BRC Racing, l'Argentin Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), le Hongrois Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) et l'Argentin Néstor Girolami de ALL-INKL.COM Münnich Motorsport peuvent tous prétendre au titre. Ces sept pilotes ont tous remporté des courses cette année, tandis que Guerrieri s'est imposé à Sepang dans la confrontation entre les simracers et les pilotes de la série WTCR en mai. Le classement provisoire à l'issue de la 10e manche sur 12 est le suivant :



1 Yann Ehrlacher (France), Cyan Racing Lynk & Co, 157 points

2 Norbert Michelisz (Hongrie), BRC N Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, 148

3 Mikel Azcona (Espagne), CUPRA Racing, 140

4 Mato Homola (Slovaquie), BRC Racing Team, 131

5 Esteban Guerrieri (Argentine), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 130

6 Attila Tassi (Hongrie), ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, 121

7 Néstor Girolami (Argentine), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 111

8 Niels Langeveld (Pays-Bas), Comtoyou Team Audi Sport, 97

9 Bence Boldizs (Hongrie), Zengő Motorsport, 88

10 Aurélien Comte (France), DG Sport Compétition, 62



Les 15 premiers pilotes de chaque course marquent des points comme suit : 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

Les 5 premiers pilotes de la Superpole marquent des points comme suit : 5-4-3-2-1



La "revanche" de Guerrieri à Sepang

Si la dernière apparition réelle d'Esteban Guerrieri sur le circuit international de Sepang, en décembre dernier, s'est soldée par une déception quand Norbert Michelisz l'a battu pour le titre FIA WTCR 2019, il avait des raisons de se réjouir lors de la huitième et dernière course de la série pré-saison Esports Beat the Drivers en mai.



"C'était tellement serré, et en plus cela s'est passé à Sepang, où nous étions repartis avec un sentiment amer à la fin de l'année dernière", commente Guerrieri au sujet de sa victoire virtuelle en mai dernier. "C'était un petit cadeau à l'équipe ALL-INKL et à Honda, après ce que nous avons manqué l'année dernière. C'est différent, et ce n'est pas la réalité, mais c'est tout de même une victoire, et l'effort, le dévouement, et le fighting spirit, tout cela reste bien réel. Donc, même si mes mécaniciens ou Honda ne sont pas là avec moi, je voulais partager cela avec eux. C'était très amusant et c'était un bon spectacle, je suis donc reconnaissant au WTCR d'avoir organisé tout cela".



Parti en pole position sur la grille de départ inversée après avoir terminé 10e dans la course 1, Guerrieri a mené la course du début à la fin, et a savouré son succès. "Il y avait en fait beaucoup de pression de la part de Kuba Brzezinski. Je ne voulais pas qu'il entre dans mon aspiration, alors j'ai dû attaquer à chaque tour et ne pas faire d'erreur."



"Je suis assez heureux d'avoir pu trouver un bon rythme et de pouvoir me battre contre ces pilotes extraordinaires qui passent de nombreuses heures et de nombreux jours dans le simulateur comme je le fais dans la vie réelle. J'ai attaqué et cela a payé dans la course finale. Les défis sont ce qui rend la course excitante, et nous avons cherché une belle victoire".



QUI EST SUR LA GRILLE VIRTUELLE ?

Les pilotes suivants sont inscrits pour le championnat d'avant-saison WTCR Esports :



#1 : Norbert Michelisz (Hongrie), BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR

#7 : Aurélien Comte (France), DG Sport Compétition, Peugeot 308TCR

#9 : Attila Tassi (Hongrie), ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#10 : Niels Langeveld (Pays-Bas), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#11 : Thed Björk (Suède), Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#18 : Tiago Monteiro (Portugal), ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#29 : Néstor Girolami (Argentine), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#31 : Tom Coronel (Pays-Bas), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#55 : Bence Boldizs (Hongrie), Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

#65 : Kevin Ceccon (Italie), Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta TCR de Romeo Ferraris

#68 : Yann Ehrlacher (France), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#70 : Mato Homola (Slovaquie), BRC Racing Team, Hyundai i30 N TCR

#86 : Esteban Guerrieri (Argentine), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#96 : Mikel Azcona (Espagne), CUPRA Racing, CUPRA Leon Competició

#100 : Yvan Muller (France), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#111 : Andy Priaulx (Grande-Bretagne), Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



RETOUR SUR LES RESULTATS DE LA SAISON :



SALZBURGRING (14 juin 2020)



Course 1 :

1 Esteban Guerrieri (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

2 Mato Homola (Slovaquie) BRC Racing Team Hyundai i30 N TCR

3 Norbert Michelisz (Hongrie) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

Position de DHL : Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

Le tour le plus rapide : Yann Ehrlacher (France) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR



Course 2 :

1 Attila Tassi (Hongrie) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

2 Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

3 Niels Langeveld (Pays-Bas) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

DHL Pole Position : Thed Björk (Suède) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

Le tour le plus rapide : Niels Langeveld (Pays-Bas) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS



HUNGARORING (21 juin 2020)



Course 1 :

1 Mato Homola (Slovaquie) BRC Racing Team Hyundai i30 N TCR

2 Norbert Michelisz (Hongrie) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

3 Esteban Guerrieri (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

DHL Pole : Esteban Guerrieri (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

Le tour le plus rapide : Norbert Michelisz (Hongrie) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR



Course 2 :

1 Néstor Girolami (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

2 Attila Tassi (Hongrie) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

3 Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

DHL Pole : Aurélien Comte (France) DG Sport Compétition Peugeot 308TCR

Le tour le plus rapide : Néstor Girolami (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR



SLOVAKIARING (28 juin 2020)



Course 1 :

1 Yann Ehrlacher (France) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR

2 Esteban Guerrieri (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

3 Niels Langeveld (Pays-Bas) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

DHL Pole : Yann Ehrlacher (France) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR

Le tour le plus rapide : Niels Langeveld (Pays-Bas) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS



Course 2 :

1 Attila Tassi (Hongrie) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

2 Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

3 Mato Homola (Slovaquie) BRC Racing Team Hyundai i30 N TCR

DHL Pole : Attila Tassi (Hongrie) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

Le tour le plus rapide : Yann Ehrlacher (France) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR



NINGBO INTERNATIONAL SPEEDPARK (6 juillet 2020)



Course 1 :

1 Yann Ehrlacher (France) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR

2 Néstor Girolami (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

3 Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

DHL Pole : Yann Ehrlacher (France) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR

Le tour le plus rapide : Yann Ehrlacher (France) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR



Course 2 :

1 Norbert Michelisz (Hongrie) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

2 Aurélien Comte (France) DG Sport Compétitivité Peugeot 308TCR

3 Mato Homola (Slovaquie) BRC Racing Team Hyundai i30 N TCR

DHL Pole : Aurélien Comte (France) DG Sport Compéticion Peugeot 308TCR

Le tour le plus rapide : Esteban Guerrieri (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR



CIRCUITO DA GUIA, MACAO (13 juillet 2020)



Course 1 :

1 Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

2 Yann Ehrlacher (France) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR

3 Néstor Girolami (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

DHL Pole : Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

Le tour le plus rapide : Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición



Course 2 :

1 Norbert Michelisz (Hongrie) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

2 Thed Björk (Suède) Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR

3 Tiago Monteiro (Portugal) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

DHL Pole : Thed Björk (Suède) Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR

Le tour le plus rapide : Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición



Explication du format du championnat d'avant-saison WTCR Esports :

Organisé sur six week-ends jusqu'au 19 juillet sur la plateforme RaceRoom Racing Experience, le championnat d'avant-saison Esport WTCR offreaux fans la possibilité de regarder des courses virtuelles de WTCR.



Tous les pilotes participant auront une webcam et un microphone connectés, ce qui permettra aux spectateurs de voir et d'entendre leurs héros pendant les courses. La fonction microphone permettra également aux pilotes d'être interviewés et d'interagir avec leurs rivaux. Des vidéos de pilotes sur leur simulateur, à la maison et profitant de moments amusants seront également partagées pendant les émissions d'une heure.



Des nouveautés pour 2020 seront utilisées avec six circuits emblématiques, dont trois d'entre eux seront utilisés dans la réalité par le WTCR - FIA World Touring Car Cup.



Chaque épreuve du championnat WTCR Esports d'avant-saison comportera une séance de qualification de 10 minutes suivie d'un shootout pour les cinq premiers dans le cadre de la Superpole, qui sera incluse dans la diffusion officielle.



La course 1 dure 12 minutes et la grille de départ prend en compte les résultats combinés des qualifications. La course 2 durera également 12 minutes, mais les 10 premiers résultats des qualifications seront inversés pour former les cinq premières lignes de la grille. Les voitures apparaîtront telles qu'elles seront au début de la WTCR, comme prévu, pour de vrai plus tard cette année.



Qu'allez-vous regarder ?

Les programmes d'avant-saison du championnat WTCR Esports bénéficieront de la même expertise de production interne que les émissions WTCR réelles en partenariat avec le fournisseur technique AMP Visual. Le travail d'une équipe de 30 personnes, les émissions auront le même "look and feel" que les diffusions de WTCR avec des graphiques identiques à l'écran et des commentaires d'experts sur le flux mondial de la voix de WTCR Martin Haven. Alexandra Legouix, journaliste au stand de WTCR, présentera l'action et interviewera les pilotes pendant leur course à domicile. James Kirk, commentateur de la WTCR Esports, rejoint l'équipe pour apporter un point de vue d'expert sur la simulation.



Où regarder ?

Eurosport 1 diffusera tous les événements du championnat d'avant-saison Esports WTCR, avec la manche du Hungaroring prévue à 22h30 CET le dimanche 21 juin. Les programmes seront disponibles sur les chaînes de médias sociaux de la WTCR à partir de 09h00 CET le jour suivant.



En plus de la couverture d'Eurosport dans 54 pays, les événements du championnat d'avant-saison de la WTCR Esports seront diffusés sur les chaînes suivantes, et d'autres seront annoncés ultérieurement :



Astro (Malaisie)

Bein Sport (région MENA)

Eurosport Inde

Huya (Chine)

Motorsport.tv

Motowizja (Pologne)

RTBF Auvio (Belgique)

SKY TV (Nouvelle-Zélande)

StarTimes (Afrique subsaharienne)

SuperSport (Afrique du Sud et Afrique subsaharienne)

Tencent (Chine)

Trois (Nouvelle-Zélande)



Les fans au coeur de l'action

Organisé pour donner aux pilotes du WTCR la possibilité de dialoguer avec les fans par le biais des plateformes de médias sociaux du WTCR en attendant le début de la campagne 2020 et en prélude au championnat en ligne Esports WTCR complet qui doit débuter plus tard cette année, le championnat d'avant-saison Esports WTCR de RaceRoom, en partenariat avec Eurosport Events, compte comme partenaires : Goodyear, TAG Heuer, DHL, KW Suspensions, TrackTime et Liqui Moly, une montre TAG Heuer étant destinée au champion. La série fera la promotion de la campagne #RaceAtHome de la FIA.

