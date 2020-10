Pour sa troisième manche, qui se tiendra dimanche soir, le championnat Esports WTCR abordera pour la première fois la piste espagnole, laquelle sera intégrée pour la première fois à une série d'épreuves sportives majeures.



Balazsin surprend, Bánki est de nouveau le plus rapide

Le pilote indépendant Lynk & Co Márk Balazsin a été la surprise des préqualifications, le Hongrois ayant réalisé le deuxième meilleur temps derrière Bence Bánki (Red Bull Racing Esports), qui a été le plus rapide pour la troisième épreuve de rang, avec un meilleur chrono en 2m04.713s.



Balazsin a participé à la WTCC Esports en 2017 mais n'est que 17e au classement par points après deux épreuves. Gianmarco Fiduci (Absolute Motorsport) a signé de son côté le troisième chrono, tandis que le duo M1RA Esports composé de Gergo Baldi et Dávid Nagy, premier et deuxième du championnat, n'a pu se classer que 13e et 14e respectivement.



Nouveau format de qualification

Suite aux problèmes qui ont affecté Esteban Guerrieri lors de la manche précédente sur le Slovakia Ring, le format des qualifications a été modifié.



À partir de l'épreuve de MotorLand Aragón, toutes les autres manches comporteront des séances de qualification plus longues avec un format ouvert, contrairement au format précédent dans lequel chaque pilote avait la piste pour lui tout seul, les voitures des adversaires étant rendues invisibles et les collisions étant annulées. Ce changement de format marquera le retour de la tactique d'aspiration afin de viser la pole position dimanche.



Suivez l'action en direct

Les trois courses du MotorLand Aragón sur le serveur principal seront diffusées en direct à partir de 19h00 CET sur Facebook, YouTube et Twitch.



James Kirk revient pour commenter le flux en anglais aux côtés de Robert Wiesenmüller, tandis que Thomas Bienert et Sebastian Gerhart commenteront le flux en allemand, disponible à l'adresse suivante :https://www.youtube.com/watch?v=n-XKtx6khrg



Comment regarder ?

Facebook (EN) :https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup

YouTube (EN) :https://www.youtube.com/watch?v=lIRfLS689y

YouTube (DE) :https://www.youtube.com/watch?v=n-XKtx6khrg

Twitch (EN) :https://www.twitch.tv/raceroomracingexperience