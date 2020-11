Ajoutée tardivement au calendrier, la WTCR Race of Aragón sera le point culminant et incontournable de la campagne WTCR 2020, qui a compté cinq sites exclusivement européens sur six meetings en raison de la pandémie de COVID-19.



Alors qu'il reste 85 points à remporter, pas moins de 11 pilotes seront en lice mathématiquement avant ces trois dernières manches de la saison pour tenter de remporter le titre, ce qui donnera lieu à une finale très disputée.



Yann Ehrlacherest le Goodyear #FollowTheLeader de Cyan Racing Lynk & Co [le leader du championnat], après avoir remporté trois courses jusqu'à présent en 2020. Avec 26 points d'avance sur Esteban Guerrieri, de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, le Français de 24 ans deviendrait le plus jeune vainqueur d'un titre de champion du monde des voitures de tourisme de la FIA s'il reste en tête à l'issue des trois manches d'Aragon.



Pour l'ArgentinEsteban Guerrieri, au volant d'une Honda, remporter le titre en WTCR lui permettrait de prendre sa revanche sur l'an passé, où il avait été battu sur le fil par Norbert Michelisz lors de la dernière course de la saison en Malaisie.



Yvan Muller, oncle et coéquipier d'Ehrlacher, est troisième au classement, un point devant Jean-Karl Vernay, et n'est pas étranger aux batailles pour le titre puisqu'il a remporté le Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA à quatre reprises dans le passé.



Au volant d'une Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris,Jean-Karl Vernaya enregistré sa première victoire en WTCR de 2020 avec le Team Mulsanne grâce à un beau parcours lors de la WTCR Race of Spain au début du mois, un résultat qui lui a permis de renforcer sa mainmise sur le trophée WTCR, réservé auxs pilotes qui courent sans le soutien d'un constructeur.



Après avoir remporté le prix du WTCR Rookie Driver* à l'issue de la WTCR Race of Spain au volant de son Audi RS 3 LMS soutenue par l'équipe nationale du RACB, le Belge Gilles Magnus, 21 ans, reste en lice pour le titre au général en cinquième position pour l'équipe Comtoyou Racing.



Mikel Azcona, le héros local au volant de sa CUPRA, est sixième au classement et toujours dans la course, ayant remporté sa première victoire de cette saison lors de la WTCR Race of Spain, la première victoire pour son Zengő Motorsport au niveau mondial depuis cinq ans.



Santiago Urrutia, espoir uruguayen de 24 ans, a été l'homme en forme de la WTCR Race of Spain, avec trois podiums qui lui ont valu le trophée TAG Heuer Most Valuable Driver pour Cyan Racing Lynk & Co.



Le FrançaisNathanaël Berthon(Comtoyou DHL Team Audi Sport), le coéquipier et compatriote de Guerieri,Néstor Girolami, le SuédoisThed Björk, qui a remporté la course 3 de la WTCR Race of Spain devant son coéquipier Urrutia, etTom Coronel(Comtoyou DHL Team Audi Sport) restent tous mathématiquement dans la course pour succéder à Norbert Michelisz en tant que roi de la WTCR.



Luca FilippietJosé Manuel Sapagreviennent au sein du peloton en tant que wildcards, tandis que le MalaisienMitchell Cheahprendra le départ en WTCR pour la première fois depuis sa course à domicile en décembre 2019. Cheah est l'un des quatre pilotes éligibles pour le prix du Rookie WTCR avec Magnus, Bence Boldizs et Luca Engstler.



La WTCR Race of Aragon se déroulera à huis clos, mais les fans peuvent compter sur une diffusion en direct étendue ainsi que sur un contenu spécial sur les chaînes des réseaux sociaux du WTCR. La retransmission en direct couvre six continents et fait partie de la plus grande diffusion jamais réalisée par le WTCR.



Une piste légèrement modifiée sera utilisée ce week-end avec l'ajout d'une chicane prolongée sur la longue ligne droite opposée. Elle porte le nombre de virages à 22 et la longueur de la piste à 5,397 kilomètres.



PROGRAMME DU WEEK-END



Samedi 14 novembre

Essais Libres 1 :09h30-10h15

Essais Libres 2 :12h00-12h30

Qualification Q1 :15h00-15h20

Q2 :15h25-15h35

Q3 :15h45 (la première voiture démarre la fusillade du DHL Pole Position top five)



Dimanche 1er novembre

Course 1 :09h15 (10 tours)

Course 2 :13h15 (10 tours)

Course 3 :15h15 (12 tours)

Tous les horaires indiqués sont en CET, sont provisoires et sujets à modification. L'événement se déroule à huis clos.



CHIFFRES CLÉS

100 000 euros :le programme #RaceToCare du WTCR, qui soutient le mouvement #PurposeDriven de la FIA, vise à collecter 100 000 euros d'ici la fin de la saison pour lutter contre la COVID-19

16 :Pour la WTCR Race of Aragón, chaque voiture se voit attribuer 16 nouveaux pneus Goodyear Eagle F1 SuperSport

85 :85 points au total sont en jeu lors de l'épreuve finale de la saison, avec 11 pilotes toujours en lice

22 :Avec l'ajout de la chicane sur la longue ligne droite opposée, le tracé utilisé pour la WTCR Race of Aragón comporte un total de 22 virages

3 :Trois jeunes espoirs, Bence Boldizs, Luca Engstler et Gilles Magnus, sont éligibles pour les points WTCR Rookie Driver à la WTCR Race of Spain



LE SAVIEZ-VOUS ?

Les courses automobiles à Alcañiz, la ville la plus proche du MotorLand Aragón, remontent à 1965, lorsque le premier Grand Prix de la ville d'Alcañiz s'est tenu sur le Circuito Guadalope et a été promu par le Dr Joaquín Repollés. Malgré un enthousiasme et un soutien considérables, les exigences croissantes en matière de sécurité et la difficulté d'organiser des événements de haut niveau ont fait le temps des courses dans la ville a été révolu en 2003, ce qui a conduit à la conception du projet MotorLand Aragón.



*Sous réserve de la publication des résultats finaux