LES ESSENTIELS

Quoi ?WTCR 2020 - FIA World Touring Car Cup, Manches 1 et 2 sur 16

Quand ?Du 11 au 13 septembre 2020

Où ?Circuit Zolder, Belgique

Longueur de la piste :4,0 kilomètres

Distance de la course 1 :13 tours (52,0 kilomètres)

Distance de la course 2 :16 tours (64,0 kilomètres)

Record du tour de qualification WTCR :A établir

Record du tour en course WTCR :A établir



EN BREF

Lorsque les hostilités débuteront à Zolder vendredi (11 septembre) pour marquer le début du WTCR 2020 - FIA World Touring Car Cup, cela fera 271 jours que Norbert Michelisz a été couronné roi du WTCR, et que ses rivaux attendent leur revanche.



Ils auront enfin leur chance lors de la première WTCR of Belgium alors qu'un nouveau chapitre passionnant de l'histoire de la série se prépare à être écrit, conformément au strict protocole COVID-19 mandaté par l'annexe S du Code Sportif International de la FIA.



De nouveaux pilotes, de nouvelles équipes, de nouvelles voitures et de nouveaux pneus du nouveau fournisseur officiel Goodyear seront mis à l'épreuve. Il y aura également de nouvelles récompenses, le FIA Rookie Award et le WTCR Trophy, ainsi que des changements de règles conséquentes, dont beaucoup ont été introduits pour rendre les courses WTCR aussi accessibles que populaires.



Les courses se dérouleront à huis clos, mais les fans pourront compter sur une large diffusion en direct - notamment sur la RTBF Auvio en Belgique - ainsi que sur un contenu novateur et divertissant sur les réseaux sociaux du WTCR.



LE PROGRAMME

Vendredi 11 septembre

Essais libres 1 : 17h00-17h45

Samedi 12 septembre

Essais libres 2 :09h50-10h20

Qualification Q1 :14h00-14h20

Qualification Q2 :14h25-14h35

Qualification Q3 :La première voiture démarre à 14h45

Dimanche 13 septembre

Course 1 :10h30 (13 tours)

Course 2 :14h15 (16 tours)

Tous les horaires sont indiqués en CET, sont provisoires et peuvent être modifiés



CHIFFRES CLÉS

271 :Jours entre le couronnement de Norbert Michelisz comme roi du WTCR et les essais libres 1 à Zolder

16 :Nombre de pneus Goodyear Eagle F1 SuperSport pour temps sec attribués à chaque pilote à Zolder

500 :le nombre de départ en voiture de tourisme que Tom Coronel atteindra avant la fin de l'année 2020

7 :Le record de victoires en WTCR partagé par Yvan Muller et Gabriele Tarquini

4 :Longueur de la piste de Zolder en kilomètres



QUOI DE NEUF POUR 2020 ?

LES PILOTES

*Bence Boldizs, Gábor Kismarty-Lechner, Gilles Magnus, Santiago Urrutia et Jack Young sont nouveaux dans le peloton du WTCR

*Nathanaël Berthon est de retour après une saison d'absence, tandis que Luca Engstler se prépare à disputer la saison à plein temps après avoir fait deux apparitions en 2019



LES ÉQUIPES

*ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ajoute deux voitures sous la bannière ALL-INKL.DE Münnich Motorsport

*L'équipe de course Hyundai N Liqui Moly Racing Team se lance dans sa première campagne complète en WTCR

*Zengő Motorsport revient en tant que concurrent sur une saison complète, après avoir effectué une apparition en wildcard en 2019

*Vuković Motorsport passe du TCR Europe au WTCR avec sa Renault Mégane**



LES EQUIPAGES

*Yann Ehrlacher se joint à son oncle Yvan Muller pour représenter Cyan Racing Lynk & Co

*Tiago Monteiro et Attila Tassi formeront l'attaque du ALL-INKL.DE Münnich Motorsport

*Jean-Karl Vernay passe au Team Mulsanne Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris

*Nicky Catsburg rejoint l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team



LES VOITURES

*La CUPRA Leon Competicion est lancée en piste en 2020

*La Honda Civic Type R Limited Edition est la nouvelle voiture de sécurité officielle du WTCR



LES PNEUS

*Goodyear est le nouveau fournisseur officiel de pneus et fournira son Goodyear Eagle F1 SuperSport



LES NUMÉROS

*Norbert Michelisz reprend le numéro 1 convoité après son triomphe en 2019

*Gabriele Tarquini revient au numéro 30 qu'il a utilisé pour remporter le titre de champion du WTCR 2018

*Tom Coronel passe du 50 au 31 pour marquer le nombre de saisons qu'il a passées en course



LES EPREUVES

*Six événements, programmés uniquement en Europe en réponse à la pandémie du COVID-19

*Zolder, Aragón et Adria sont des épreuves nouvelles pour le WTCR, qui n'a jamais organisé de courses en Belgique, en Espagne ou en Italie



LES TROPHEES A REMPORTER

WTCR − FIA World Touring Car Cup pour les pilotes

WTCR − FIA World Touring Car Cup pour les équipes

FIA Rookie Award

WTCR Trophy

DHL Pole Position

TAG Heuer Best Lap Trophy

TAG Heuer Most Valuable Driver



QUALIFICATIONS DU WTCR : COMMENT ÇA MARCHE ?

Toutes les épreuves comportent une séance de qualification unique en trois phases, à l'exception de la course WTCR d'Allemagne où la longue piste (25,378 kilomètres) nécessite une seule séance ininterrompue de 60 minutes.



Outre le passage de deux sessions à une seule, le principal changement pour 2020 concerne la formation de la grille de départ de la Course 1, qui sera décidée sur la base des résultats finaux de la Q1 des qualifications, bien qu'une répartition plus détaillée figure ci-dessous.



En tout état de cause, à l'exception de la WTCR Race of Germany, une session de qualification divisée en trois phases (Qualifying Q1, Qualifying Q2 et Qualifying Q3) a lieu :



QUALIFICATIONS Q1

Combien de temps ?20 minutes

Qui marque quoi ?Les 5 points les plus rapides (5-4-3-2-1)

Qui arrive à la Q2 ?Les 12 premiers

Et aussi ?Le pilote le plus rapide remporte la pole position DHL pour la course 1



QUALIFICATIONS Q2

Combien de temps ?10 minutes

Qui marque quoi ?Aucun point n'est marqué

Qui arrive à la Q3 ?Les 5 premiers



QUALIFICATIONS Q3

Combien de temps ?Chaque pilote a droit à un tour de piste, un tour lancé et un tour de piste

Qui passe en premier ?Le pilote qui est P1 en Q2 choisit le moment où il court, suivi par le pilote en P2, P3 etc.

Qui marque quoi ?Les 5 points les plus rapides (5-4-3-2-1)

Et aussi ?Le pilote le plus rapide remporte la pole position DHL pour la course 3



LES GRILLES DE DÉPART DU WTCR : COMMENT SE FORMENT-ELLES ?



Pour les épreuves avec 3 courses...

Course 1 :Ordre final de la Q1

Course 2 :Les positions 1 à 10 des temps de qualification combinés s'alignent dans l'ordre inverse, les positions 11 et 12 étant occupées par les voitures de la deuxième course qui ne sont pas dans l'ordre inverse. Toutes les autres voitures s'alignent derrière à partir de la 13e place vers le bas (en fonction de leur temps de Q1)

Course 3 :Les 5 premières places sont occupées par ordre de la Q3, les places 6 à 12 sont occupées par les voitures éliminées pendant la Q2 (selon leur temps de Q2). Les autres positions sont occupées par les voitures éliminées en Q1.



Pour les épreuves avec 2 courses...

Course 1 :Les positions 1 à 10 selon les temps de qualification combinés s'alignent dans l'ordre inverse, les positions 11 à 12 étant occupées par les voitures de la deuxième course qui ne sont pas dans l'ordre inverse. Toutes les autres voitures s'alignent derrière à partir de la 13e place vers le bas (selon leur temps de Q1)

Course 2 :Les 5 premières places sont occupées par ordre de la Q3, les places 6 à 12 sont occupées par les voitures éliminées pendant la Q2 (en fonction de leur temps de Q2). Les autres positions sont occupées par les voitures éliminées en Q1.



Pour la WTCR Race of Germany...

Grille de la course 1 déterminée par le classement final de qualification avec les positions 1 à 10 alignées en ordre inverse. Grille de la course 2 déterminée par l'ordre de qualification final. Les cinq pilotes les plus rapides marquent des points (10-8-6-4-2).



COMMENT LES POINTS SONT-ILS MARQUÉS ?

Les 5 pilotes les plus rapides des qualifications 1 et 3 marquent des points comme suit :

5-4-3-2-1

(Lors de la course WTCR Race of Germany, les 5 meilleurs scores de qualification ont été obtenus comme suit : 10-8-6-4-2)



Les 15 premiers classés marquent des points dans chaque course comme suit :

25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1



Le même système de notation s'applique au WTCR - FIA World Touring Car Cup pour les Equipes



ILS ONT DIT...



Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR, Champion en 2019



"Je ne me sens pas comme le champion du monde en titre, mais comme quelqu'un qui doit prouver quelque chose au monde. Mais je suis beaucoup plus confiant, j'ai une bien plus grande confiance en moi que les années précédentes. La meilleure chose dans le fait d'être champion du monde, c'est que vous savez que vous pouvez le faire. J'ai souvent eu le sentiment que je pouvais le faire si tout se mettait en place, mais c'est un niveau complètement différent si vous avez l'expérience de vous battre pour quelque chose et si vous avez les connaissances nécessaires pour y parvenir. Gagner le titre a fait de moi un meilleur pilote, j'en suis sûr. Cela m'a ouvert un nouveau spectre en termes d'orientation et de buts à atteindre".



Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR, P2 en 2019



"Ce n'est pas la meilleure situation pour commencer la saison avec tout ce que nous avons vécu et avec tout ce que nous vivons avec ce COVID-19. Mais nous avons des protocoles en place et, sur le plan sportif, je suis très heureux de revenir à la vraie course et de me lancer. Je ne suis pas moins ou plus obsédé par le fait de gagner, j'ai la même ambition et la même volonté de faire de mon mieux. Mon équipe est derrière chaque détail et cela me donne beaucoup de confiance. C'est la même équipe depuis trois ans maintenant et ils travaillent très bien. J'ai le sentiment que nous pouvons tenir nos promesses et chaque fois nous essaierons de le faire comme si c'était notre dernière chance. Rien ne sera laissé sur la table, nous essaierons de tirer le maximum dans chaque situation".



Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR, P3 en 2019



"A l'exception de la première saison de World Touring Car en 2005, sur les 13 saisons que j'ai faites, j'ai terminé 12 fois dans les trois premiers et quatre fois troisième. Vous avez toujours quelque chose à prouver, d'abord à vous-même et peut-être ensuite aux autres. Ma carrière est plus vers la fin que vers le début, mais je prends plaisir à faire ce que je fais, mais je le fais toujours très sérieusement. J'ai toujours la même motivation, comme quand j'ai commencé. Nous avons fait un bon travail de préparation, nous avons fait un bon travail avec la voiture et nous savons qu'elle peut être compétitive".



Les questions et réponses avec tous les pilotes ont été publiées avant le début de la saison 2020



UN TOUR DE LA PISTE AVEC GILLES MAGNUS

Comtoyou Racing Audi RS 3 LMS, candidat belge au Prix du RACB National Team Rookie



"Zolder est la piste où j'ai fait le plus de tours dans ma vie. La première fois que j'y ai roulé, c'était en 2017 pour les 24 heures de Zolder, la plus grande course sur la piste en termes de nombre de spectateurs. Nous l'avons gagnée et j'ai le record du plus jeune vainqueur de cette course, à 17 ans. Je fais aussi le championnat d'endurance Belcar avec le prototype Norma. Ainsi, chaque année, je fais cinq week-ends de course sur ce circuit et je fais pas mal de tours car les courses durent deux heures. C'est une belle piste avec des endroits à dépasser, une vraie piste de la vieille école avec moins de place pour faire des erreurs et j'aime ce genre de piste. Peut-être qu'il n'est pas aussi beau que celui de Spa-Francorchamps, mais j'aime beaucoup le tracé. Ce sera amusant d'y conduire l'Audi TCR. La piste est devenue deux ou trois secondes plus rapide [depuis qu'elle a été refaite plus tôt cette année]. Toutes les petites bosses ont été enlevées et c'est vraiment une surface plane. C'est une sorte de nouvelle piste. Même si les virages vont dans la même direction, toutes les bosses et tous les petits détails ont changé. Le timing n'est pas bon pour moi parce qu'une partie de mes connaissances, une partie de mon avantage a disparu. Mais nous avons fait une course du championnat d'endurance Belcar là-bas, alors j'ai couru sur le nouvel asphalte et il est évidemment bien meilleur et plus rapide".



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le circuit de Zolder a accueilli le Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA en 2010 et 2011, Gabriele Tarquini remportant une victoire chaque saison. Tiago Monteiro et Yvan Muller étaient sur le podium les deux années.



CALENDRIER du WTCR 2020

WTCR Race of Belgium (Zolder, 11-13 septembre) 2 courses

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife, 24-26 septembre) 2 courses

WTCR Race of Slovakia (Ring de Slovaquie, 10-11 octobre) 3 courses

WTCR Race of Hungary (Hungaroring, 17-18 octobre) 3 courses

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón, 31 octobre-1er novembre) 3 courses

WTCR Race of Italy (Adria International Raceway, 14-15 novembre) 3 courses



OÙ REGARDER ?

Plus d'informations prochainement en cliquantici.



**L'utilisation de la Renault Mégane RS TCR dans le cadre de la Coupe du monde des voitures de tourisme 2020 de la FIA est soumise à l'accomplissement de tous les processus techniques mandatés par le CSM, l'organisation à l'origine du concept et de la marque TCR, y compris la délivrance du passeport technique WTCR.