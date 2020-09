LES ESSENTIELS DE L'ÉVÉNEMENT



Quoi? WTCR 2020 - FIA World Touring Car Cup, manches 3 et 4 sur 16



Quand ?Du 24 au 26 septembre 2020



Où ?Nürburgring Nordschleife, Allemagne



Longueur de la piste :25,378 kilomètres



Distance de la course 1 :3 tours (76,134 kilomètres)



Distance de la course 2 :3 tours (76,134 kilomètres)



Record du tour de qualification en WTCR :Thed Björk (Hyundai i30 N TCR) 8m55.085s (170.7kph), 11/05/18



Record du meilleur tour en course en WTCR :Frédéric Vervisch (Audi RS 3 LMS) 8m59.076s (169.4kph), 12/05/18



VUE D'ENSEMBLE



L'action ne s'arrête pas en WTCR - FIA World Touring Car Cup. Moins de deux semaines après les victoires de Néstor Girolami et Yann Ehrlacher sur le circuit de Zolder en Belgique, la lutte pour le titre se poursuit sur la piste la plus difficile de la planète, les 25,378 km de la Nordschleife du Nürburgring.



L'Allemagne accueille le WTCR depuis le début de la série en 2018 et était auparavant un habitué du calendrier du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA. Depuis 2015, le légendaire Nürburgring Nordschleife, situé dans les montagnes de l'Eifel, a défié les stars du World Touring Car à l'extrême avec ses 64 virages à couper le souffle, ses longues lignes droites, ses creux, ses montées et ses enchaînements rapides, offrant l'équivalent d'une montagne russe à grande vitesse pour le sport automobile.



C'est le paradis des amateurs de sensations fortes. Les 20 pilotes titulaires du WTCR se rendront dans "l'Enfer Vert" pour deux séances d'essais, une seule séance de qualification et deux courses sur trois tours du 24 au 26 septembre, avec des voitures TCR équipées par Goodyear et produites par Alfa Romeo, Audi, CUPRA, Honda, Hyundai, Lynk & Co et Renault.



Outre la lutte pour le classement général, les points du WTCR Rookie Driver et du WTCR Trophy seront à remporter sur la Nordschleife du Nürburgring, avec une couverture en direct sur les six continents dans le cadre de la plus grande diffusion jamais réalisée par le WTCR.



QUI SERA EN PISTE ?



1 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR



7 R T Jack Young (GBR) Vuković Sport automobile, Renault Mégane RS TCR



8 R Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR



9 Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR, Lynk & Co 03 TCR



12 Santiago Urrutia (USA) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



16 R T Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS



17 T Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



18 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR



29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR



30 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR



31 T Tom Coronel (NED) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



55 R T Bence Boldizs (HUN) Zengő Sport automobile, CUPRA Leon Competición



68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR, Lynk & Co 03 TCR



69 T Jean-Karl Vernay (FRA) Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR par Romeo Ferraris



86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



88 Nicky Catsburg (NED) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR



96 Mikel Azcona (ESP) Zengő Sport automobile, CUPRA Leon Competición



99 T Gábor Kismarty-Lechner (HUN) Zengő Sport automobile, CUPRA Leon Competición



100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



R = En lice pour le Trophée Rookie ; T = En lice pour le WTCR Trophy



LE CLASSEMENT



Après deux manches, Yann Ehrlacher est le Goodyear #FollowTheLeader. Voici un rappel du classement provisoire :



1 Yann Ehrlacher (FRA) 43 points



2 Néstor Girolami (ARG) 36



3 Yvan Muller (FRA) 31



4 Santiago Urrutia (URY) 28



5 Gilles Magnus (BEL) 25



6 Thed Björk (SWE) 24



7 Tom Coronel (NLD) 24



8 Jean-Karl Vernay (FRA) 20



9 Attila Tassi (HUN) 17



10 Nathanaël Berthon (FRA) 15



Cliquezicipour les classements complets, dont le championnat par équipe, Rookie et WTCR Trophy.



LE PROGRAMME DU WEEK-END



Jeudi 24 septembre



Essais Libres 1 : 14h30-15h00



Pratique libre 2 : 15h15-15h45



Qualification : 19h00-19h40



Vendredi 25 septembre



Course 1 : 16h40 (3 tours)



Samedi 26 septembre



Course 2 : 10h00 (3 tours)



Tous les horaires sont indiqués en CET, sont provisoires et peuvent être modifiés.



LES CHIFFRES CLÉS



43 :Les points WTCR marqués par Yann Ehrlacher, et qui font de lui le Goodyear #FollowTheLeader



75 :Longueur en mètres du Goodyear Blimp, le dirigeable aux couleurs du manufacturier américain, qui survolera la Nordschleife le 26 septembre



4 :Le nombre de victoires d'Yvan Muller en FIA World Touring Car en Allemagne



1927 :L'année de l'inauguration du Nürburgring après deux années de construction



24 :La WTCR Race of Germany fait partie du week-end ADAC TOTAL 24h-Rennen, les célèbres 24 Heures du Nürburgring, qui s'étalent naturellement sur deux jours.



QUOI DE NEUF POUR 2020 ?

LES PILOTES

*Bence Boldizs, Gábor Kismarty-Lechner, Gilles Magnus, Santiago Urrutia et Jack Young sont nouveaux dans le peloton du WTCR

*Nathanaël Berthon est de retour après une saison d'absence, tandis que Luca Engstler se prépare à disputer la saison à plein temps après avoir fait deux apparitions en 2019



LES ÉQUIPES

*ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ajoute deux voitures sous la bannière ALL-INKL.DE Münnich Motorsport

*L'équipe de course Hyundai N Liqui Moly Racing Team se lance dans sa première campagne complète en WTCR

*Zengő Motorsport revient en tant que concurrent sur une saison complète, après avoir effectué une apparition en wildcard en 2019

*Vuković Motorsport passe du TCR Europe au WTCR avec sa Renault Mégane**



LES EQUIPAGES

*Yann Ehrlacher se joint à son oncle Yvan Muller pour représenter Cyan Racing Lynk & Co

*Tiago Monteiro et Attila Tassi formeront l'attaque du ALL-INKL.DE Münnich Motorsport

*Jean-Karl Vernay passe au Team Mulsanne Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris

*Nicky Catsburg rejoint l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team



LES VOITURES

*La CUPRA Leon Competicion est lancée en piste en 2020

*La Honda Civic Type R Limited Edition est la nouvelle voiture de sécurité officielle du WTCR



LES PNEUS

*Goodyear est le nouveau fournisseur officiel de pneus et fournira son Goodyear Eagle F1 SuperSport



LES NUMÉROS

*Norbert Michelisz reprend le numéro 1 convoité après son triomphe en 2019

*Gabriele Tarquini revient au numéro 30 qu'il a utilisé pour remporter le titre de champion du WTCR 2018

*Tom Coronel passe du 50 au 31 pour marquer le nombre de saisons qu'il a passées en course



LES EPREUVES

*Six événements, programmés uniquement en Europe en réponse à la pandémie du COVID-19

*Zolder, Aragón et Adria sont des épreuves nouvelles pour le WTCR, qui n'a jamais organisé de courses en Belgique, en Espagne ou en Italie



LES TROPHEES A REMPORTER

WTCR − FIA World Touring Car Cup pour les pilotes

WTCR − FIA World Touring Car Cup pour les équipes

FIA Rookie Award

WTCR Trophy

DHL Pole Position

TAG Heuer Best Lap Trophy

TAG Heuer Most Valuable Driver



WTCR RACE OF GERMANY, LES QUALIFICATIONS, COMMENT CA MARCHE ?

Alors qu'une seule séance de qualification en trois segments est la norme dans la plupart des épreuves, la longueur exceptionnelle de la piste (25,378 kilomètres) de la WTCR Race of Germany implique une seule séance ininterrompue de 40 minutes.



WTCR RACE OF GERMANY, LES GRILLES : COMMENT SE FORMENT-ELLES ?

La grille de la Course 1 est déterminée par le classement final des qualifications, avec une grille inversée pour les positions de 1 à 10. La grille de la course 2 est déterminée par l'ordre de qualification final dans l'ordre correct cette fois, le pilote le plus rapide en qualification décrochant la Pole Position DHL.



WTCR RACE OF GERMANY : COMMENT LES POINTS SONT-ILS MARQUES ?

*Les cinq pilotes les plus rapides en qualification marquent des points comme suit : 10-8-6-4-2



*Les 15 premiers classés obtiennent le score suivant dans chaque course : 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1



*Le même système de notation s'applique au championnat WTCR - FIA World Touring Car Cup par équipe et au classement du WTCR Rookie Driver. Les pilotes du WTCR Trophy marquent des points selon le barème suivant : 10-8-5-3-1, 1 point pour le tour de qualification le plus rapide, 1 point pour le tour le plus rapide dans chaque course



WTCR RACE OF GERMANY : LES DERNIERS VAINQUEURS

2019 :

Course 1 : Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Course 2 : Johan Kristoffersson (SWE) Volkswagen Golf GTI TCR

Course 3 : Benjamin Leuchter (DEU) Volkswagen Golf GTI TCR

2018 :

Course 1 : Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR

Course 2 : Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Course 3 : Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le double champion du monde de rallye FIA Johan Kristoffersson a décroché une victoire marquante en WTCR sur la Nordschleife du Nürburgring la saison dernière.