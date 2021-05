21 des meilleurs pilotes de tourisme du monde s'apprêtent à affronter le circuit le plus difficile de tous le week-end prochain (3-5 juin) alors que la légendaire Nordschleife du Nürburgring accueillera la manche inaugurale de la saison 2021 du WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Grand huit à grande vitesse de 25,378 kilomètres, la Nürburgring Nordschleife est le juge de paix ultime et fait partie du des étapes du WTCR depuis le début de la série en 2018.



Représentant cinq marques de course client, 11 équipes de pointe et 12 nationalités, le plateau compte six vainqueurs du titre mondial de la FIA - dont l'actuel champion du WTCR Yann Ehrlacher - ainsi que neuf pilotes de 25 ans ou moins. Au total, 63 victoires en course sont partagées entre ces pilotes de talent.



Des experts de la catégorie et de jeunes talents visant le sommet, s'affrontent dans des voitures TCR turbocompressées de marques Audi, CUPRA, Honda, Hyundai et Lynk & Co. La formule "Balance of Performance", le biocarburant durable de P1 Racing Fuels et les pneus Goodyear assurent un terrain de jeu équitable, avec une puissance maximale de 360 ch et des vitesses atteignant 260 km/h.



D'importantes mesures de contrôle des coûts contribuent à maintenir un nombre élevé de participants sur la grille de départ et permettent aux équipes privées disposant d'un soutien technique limité de la part des constructeurs de se battre aux avant-postes.



La saison 2021 comprendra cinq week-ends en Europe avant une étape asiatique de trois événements. Les essais, les qualifications et deux courses sont programmés pour chaque événement, qui bénéficient d'une diffusion mondiale en direct.



Outre les titres FIA des pilotes et des équipes, le titre FIA des jeunes pilotes est réservé au meilleur pilote de 24 ans ou moins au début de la saison 2021, sans expérience en WTCC/WTCR avant 2019. Les pilotes indépendants peuvent prétendre au Trophée WTCR, tandis que le Trophée TAG Heuer du meilleur tour et le Trophée TAG Heuer du meilleur pilote sont décernés à chaque épreuve.



Le Goodyear #FollowTheLeader récompense le pilote en tête du classement du titre après chaque séance de qualification ou course. Il reçoit la veste jaune Goodyear #FollowTheLeader et porte la bande de pare-brise jaune Goodyear #FollowTheLeader sur sa voiture jusqu'à ce qu'il ne soit plus en tête du classement.



ESSENTIELS

Manches :1 et 2 sur 16

Date :3-5 juin 2021

Lieu :Nürburgring Nordschleife

Emplacement :Otto-Flimm-Straße, 53520 Nürburg, Allemagne

Longueur de la piste :25,378 kilomètres

Record du tour en qualification WTCR :

Néstor Girolami (Honda Civic Type R TCR), 8m51.802s (171.7kph), 24/09/20

Record du tour en course WTCR :

Frédéric Vervisch (Audi RS 3 LMS), 8m59.076s (169.4kph), 12/05/18



HORAIRES

Jeudi 3 juin

Essais libres 1 : 14h30

Essais libres 2 : 19h00

Vendredi 4 juin

Qualifications : 14h05-14h45

Samedi 5 juin

Course 1 : 09h00 (3 tours, 76.134 kilomètres)

Course 2 : 10h20 (3 tours, 76.134 kilomètres)



DESCRIPTION DU CIRCUIT

Le site hôte du WTCR en Allemagne offre un défi sans pareil avec ses 25,378 kilomètres, ses 64 virages à couper le souffle et le temps changeant des montagnes de l'Eifel. Ouverte en 1927 et habituée des Grands Prix d'Allemagne jusqu'à l'accident quasi fatal de Niki Lauda en 1976, la Nürburgring Nordschleife a rejoint le calendrier du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA de 2015 à 2017 dans le cadre du week-end des 24h-Rennen de l'ADAC Zurich. Le WTCR a pris le relais en 2018 et a offert encore plus d'action avec Yvan Muller, Esteban Guerrieri et Thed Björk qui se sont partagé les victoires. Guerrieri a été de nouveau vainqueur en 2019 et en 2020 lorsque Yann Ehrlacher a également remporté une victoire.



LISTE DES PARTICIPANTS



No Pilote (NAT) Equipe et voiture*

3 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR

5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR

8 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR

9 Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

18 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

19 Andreas Bäckman (SWE) Target Competition Hyundai Elantra N TCR

22 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

26 Jessica Bäckman (SWE) Target Competition Hyundai Elantra N TCR

28 Jordi Gené (ESP) Zengő Motorsport Drivers' Academy CUPRA Leon Competición

29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

32 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

55 Bence Boldizs (HUN) Zengő Motorsport Drivers' Academy CUPRA Leon Competición

68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

69 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR

79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición

86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

96 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición

100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & C0 03 TCR

*Toutes les voitures sont équipées de pneus Goodyear et utilisent le biocarburant durable de P1 Racing Fuels.



VAINQUEURS PRÉCÉDENTS DE LA WTCR RACE OF GERMANY

2020 :

Course 1 : Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Course 2 : Yann Ehrlacher (FRA) Lynk & Co 03 TCR



2019 :

Course 1 : Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Course 2 : Johan Kristoffersson (SWE) Volkswagen Golf GTI TC

Course 3 : Benjamin Leuchter (DEU) Volkswagen Golf GTI TCR



2018 :

Course 1 : Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR

Course 2 : Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Course 3 : Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR



ROIS DU WTCR

2020 : Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing / Lynk & Co 03 TCR

2019 : Norbert Michelisz (HUN) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR

2018 : Gabriele Tarquini (ITA) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR

