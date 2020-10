Yann Ehrlacher, de l'équipe Cyan Racing Lynk & Co, prendra le départ de la WTCR Race of Hungary en tant que Goodyear #FollowTheLeader avec une marge de 21 points sur le peloton de chasse, qui est maintenant mené par Tom Coronel après son triomphe dans la Race 2 en Slovaquie pour le Comtoyou DHL Team Audi Sport.



Le pilote débutant en WTCR, Gilles Magnus, occupe une impressionnante troisième place au classement après son double podium en Slovaquie au volant d'une Audi Comtoyou, une preuve supplémentaire de la rapide progression du pilote soutenu par l'équipe nationale du RACB.



Nathanaël Berthon, qui comme son coéquipier de l'équipe Comtoyou et rival du WTCR Trophy, Tom Coronel, s'est imposé en WTCR pour la première fois dimanche, est quatrième du championnat à 14 points de Coronel après avoir terminé le week-end du Slovakia Ring en tant que TAG Heuer Most Valuable Driver [le pilote ayant marqué le plus de points sur tout le week-end].



Alors que Berthon, Coronel et Ehrlacher ont tous gagné en WTCR cette saison, le Champion en titre du WTCR et héros local Norbert Michelisz est toujours en quête de son premier triomphe de la saison pour son équipe BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse. Bien qu'il ne sera pas acclamé par les milliers de fans qui se pressent traditionnellement sur le Hungaroring, car l'événement se déroule à huis clos en raison des restrictions imposées par la COVID-19, le héros local pourra compter sur un grand nombre de supporters virtuels.



Après avoir décroché des podiums en Belgique et en Allemagne, Attila Tassi profitera lui aussi de son épreuve national pour se remettre d'un week-end frustrant en Slovaquie pour l'équipe ALL-INKL.DE Münnich Motorsport. Bence Boldizs et Gábor Kismarty-Lechner complètent le contingent de pilotes locaux sur les TCR CUPRA Leon Competición de l'équipe hongroise Zengő Motorsport, qui peut également compter sur les services de l'espagnol Mikel Azcona, vainqueur de course en WTCR l'an passé.



Néstor Girolami, autre pilote Honda, a remporté deux victoires en Hongrie l'année dernière et a du retard à rattraper dans la course aux points après son gros accident survenu à haute vitesse dans la course 2 de la WTCR of Slovakia. La gravité de l'accident a obligé son équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport à préparer une Honda Civic Type R TCR de remplacement pour que l'Argentin puisse revenir sur la grille de départ en Hongrie, où son coéquipier Esteban Guerrieri cherchera à soutenir ses propres ambitions de titre.



Parmi les autres pilotes du top 10 du championnat avant la WTCR of Hungary, on citera Thed Björk, Yvan Muller, Jean-Karl Vernay et le Néerlandais Nicky Catsburg, qui s'est imposé pour la première fois en WTCR en Slovaquie mais qui manquera le week-end hongrois en raison d'un engagement précédent sur une autre épreuve. En conséquence, le jeune Autrichien et nouveau venu en WTCR, Nico Gruber, a été appelé pour le remplacer au sein de l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, où il rejoindra Luca Engstler, candidat au titre de pilote Rookie en WTCR.



Gabriele Tarquini, premier champion du WTCR en 2018, a remporté deux fois la WTCR Race of Hungary, tandis que Santiago Urrutia a couru sur le Hungaroring en TCR Europe la saison dernière. Tiago Monteiro a une connaissance approfondie de la piste et un pedigree de vainqueur de course, tandis qu'Aurélien Comte s'appuiera sur son retour en WTCR salué par ses premiers points en Slovaquie pour aborder de la meilleure façon cette épreuve au volant de la Renault Mégane RS TCR du Vuković Motorsport.



La WTCR Race of Hungary est le deuxième meeting à présenter le format de trois courses après un format de double manche en Belgique et en Allemagne, les trois courses se déroulant le dimanche 18 octobre.



En plus des 20 pilotes inscrits à l'année, deux pilotes wildcard se joindront au peloton du WTCR en Hongrie. Il s'agit de l'Argentin Jose Manuel Sapag (Hyundai i30 N TCR Target Competition), habituel animateur du championnat Súper TC2000 et de l'Italien Luca Filippi. Le pilote de monoplace, au palmarès éloquent et qui a pris part dans le passé à des tests en F1, poursuit son programme course par course au sein du Team Mulsanne, sur son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris. Le Hungaroring est le premier circuit WTCR sur lequel il a déjà couru.



Les fans qui ne peuvent pas y assister en personne aux courses peuvent compter sur une diffusion en direct de grande envergure - y compris sur Sport TV en Hongrie - ainsi que sur un contenu inédit sur les chaînes de réseaux sociaux du WTCR. La diffusion en direct couvre six continents et fait partie de la plus grande diffusion jamais réalisée par le WTCR.