Le décompte est lancé pour la WTCR Race of Portugal à Estoril !

Du 25 au 27 juin, le Circuito do Estoril, à l'ouest de Lisbonne, accueille pour la première fois le WTCR - FIA World Touring Car Cup.De fait, 22 spécialistes des courses de tourisme, dont à la fois des experts de la catégorie et de jeunes talents prometteurs au volant de voitures de réglementation TCR turbo de marques CUPRA, Honda, Hyundai et Lynk & Co, pouvant atteindre la vitesse de 260 km/h, s'élanceront à l'assaut du circuit portugais long de 4.182 km pour les troisièmes et quatrièmes manches de la saison 2021.Bien qu'Estoril fasse son apparition au calendrier du WTCR, le Portugal est un habitué de la série, les rues de Vila Real, dans le nord du pays, ayant accueilli le championnat en 2018 et 2019. En raison de la pandémie de COVID-19, la WTCR Race of Portugal n'a pas eu lieu en 2020, tandis que les restrictions actuelles ont obligé Estoril à prendre la relève cette année, mais sans que les fans soient autorisés à assister à l'épreuve.Estoril fait ainsi son apparition à son tour sur la scène du World Touring Car trois semaines après que le légendaire Nürburgring Nordschleife en Allemagne ait offert deux manches spectaculaires. CLIQUEZ ICI POUR UN RETOUR SUR LA WTCR RACE OF GERMANY Le champion portugais Tiago Monteiro s'est imposé en Allemagne au volant de sa Honda Civic Type R TCR équipée de pneus Goodyear et préparée par l'équipe ALL-INKL.DE Münnich Motorsport après avoir doublé Yvan Muller de l'équipe Cyan Racing Lynk & Co dans les dernières minutes de la course."C'était définitivement l'une de ces grandes courses où vous essayez de tout aligner dans votre tête et tout se passe comme prévu", a déclaré Monteiro, 44 ans, qui s'est battu pour revenir à la compétition après de graves blessures subies lors d'une séance d'essai en 2017. "Après un départ difficile où j'ai perdu quelques positions, le rythme était bon et j'étais dans un rythme avec les quatre premiers. J'ai donc continué à attaquer, gardé mon sang-froid et ma concentration pour essayer de me positionner pour le dernier tour. Il y a eu un contact devant moi, j'en ai profité pour passer en deuxième position tout de suite et après ça, il fallait juste suivre Yvan [Muller] et d'essayer quelque chose plus tard dans la course. C'était un bon combat avec lui, c'est un coureur dur mais un coureur très fair play, donc je savais que je pouvais me battre avec lui jusqu'à la fin. J'ai pris beaucoup de risques bien sûr, mais c'est le moment où il faut le faire et foncer. La voiture était très bonne, je suis très heureux avec l'équipe, Honda, ALL-INKL bien sûr et JAS pour toutes les mises à jour que nous avons faites pendant l'hiver. C'était génial de commencer la saison par une victoire, un moment très fort en adrénaline."Alors que Monteiro, auteur de podium en Formule 1, était l'homme fort dans la Course 1, Jean-Karl Vernay a pu imiter la performance de quelqu'un qui contribue également à façonner sa carrière en remportant la Course 2. Vernay fait en effet partie de l'écurie Skywalker Racing Management fondée par Monteiro et récolte déjà les fruits de son association avec l'entreprise."Je suis très heureux de travailler avec Tiago et son équipe", a déclaré Vernay, qui a été recruté par Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team pour sa quatrième saison de WTCR. "Ils font un excellent travail, j'ai confiance en eux et c'est la chose la plus importante pour l'avenir de ma carrière."Malgré leurs liens étroits, Vernay insiste sur le fait qu'il traitera Monteiro comme il le ferait avec les 20 autres pilotes sur la grille. "C'est sûr, l'objectif est de me battre contre lui comme je le fais pour tous ceux contre qui je cours. L'année dernière, j'ai pris beaucoup de pénalités à cause de mes erreurs, mais j'ai toujours essayé d'être juste. Rien ne changera beaucoup entre moi et Tiago, je ne lui dis pas ce que nous faisons lors des essais, c'est sûr."*L'Uruguayen Santiago Urrutia a commencé sa campagne WTCR 2021 par une troisième place dans la course 1, une place derrière son compatriote Yvan Muller, pilote Cyan Lynk & Co.*Néstor Girolami a décroché la première pole position de 2021 pour l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport équipée de Honda et a terminé troisième dans la course 2.*La deuxième place de Luca Engstler, 21 ans, derrière son coéquipier Jean-Karl Vernay, a marqué le premier podium WTCR du plus jeune pilote de la grille.*Engstler et Gilles Magnus se sont partagés les victoires dans la catégorie FIA WTCR Junior Driver, tandis que Magnus a imité Tom Coronel en remportant le Trophée WTCR.*Le rythme de la course 2 de Vernay lui a valu le trophée du meilleur tour TAG Heuer, tandis que sa performance globale du week-end lui a valu le titre de*Les pilotes qui n'ont pas été en réussite sur la légendaire Nürburgring Nordschleife sont Mikel Azcona, Esteban Guerrieri, Rob Huff, Norbert Michelisz, Gabriele Tarquini, Frédéric Vervisch et le roi du WTCR Yann Ehrlacher.*Jessica Bäckman, quant à elle, avait des raisons d'être satisfaite après avoir marqué des points pour ses débuts en WTCR, la seule pilote débutante à le faire.Représentant 11 équipes de pointe et 12 pays, le plateau du WTCR 2021 compte six vainqueurs de titres mondiaux de la FIA - dont l'actuel roi du WTCR Yann Ehrlacher - ainsi que neuf pilotes de 25 ans ou moins. Au total, 65 victoires en course sont partagées entre ces pilotes de talent.Tous les pilotes comptent sur le biocarburant durable de P1 Racing Fuels et les pneus Goodyear. En plus de l'équilibre des performances, leur utilisation contribue à créer un terrain de jeu équitable. Parallèlement, d'importantes mesures de contrôle des coûts contribuent à maintenir un nombre élevé de participants sur la grille de départ et permettent aux équipes privées, qui bénéficient d'un soutien technique limité de la part des constructeurs, de se battre aux avant-postes.La saison 2021 comprendra cinq week-ends en Europe avant une tournée asiatique de trois meetings. Les essais, les qualifications et deux courses sont programmés lors de chaque meeting, qui bénéficient d'une diffusion mondiale en direct.Outre les titres FIA des pilotes et des équipes, le titre FIA WTCR des jeunes pilotes est réservé au meilleur pilote de 24 ans ou moins au début de la saison 2021, sans expérience en WTCC/WTCR avant 2019. Les pilotes indépendants qui ne bénéficient pas d'un financement direct de la part des constructeurs peuvent prétendre au trophée WTCR, tandis que le trophéeet le titresont décernés lors de chaque événement.Le Goodyear #FollowTheLeader récompense le pilote en tête du classement du titre après chaque séance de qualification ou course. Il reçoit la veste bleue Goodyear #FollowTheLeader et porte la bande jaune Goodyear #FollowTheLeader sur le pare-brise de sa voiture jusqu'à ce qu'il ne soit plus en tête du classement. Après son succès lors de la WTCR Race of Germany, Jean-Karl Vernay prendra le départ de la WTCR Race of Portugal en tant que Goodyear #FollowTheLeader, mais avec une mince avance de six points sur Tiago Monteiro.Si Estoril est une nouveauté pour le WTCR, le Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA (prédécesseur du WTCR), y est venu en 2008, lorsque Tiago Monteiro et Rickard Rydell se sont partagé les victoires pour SEAT. En plus de Monteiro, cinq autres pilotes actuels du WTCR étaient également sur la grille. Il s'agit de Tom Coronel, Jordi Gené, Rob Huff, Yvan Muller et Gabriele Tarquini.Tom Coronel espère que 'Coronel Estoril' ne sera pas seulement un énorme accident de voiture de sport lorsqu'il sera tapé dans le moteur de recherche de YouTube après la WTCR Race of Portugal. Coronel a eu la chance de sortir indemne de l'accident spectaculaire qu'il a subi lorsqu'il a été percuté par le pilote retardé qu'il doublait alors qu'il menait la course Le Mans Series à Estoril en 2001. C'était la deuxième de deux déceptions notables qu'il a connues la même année à Estoril, qui rejoint pour la première fois le calendrier WTCR - FIA World Touring Car Cup du 25 au 27 juin. "Les deux fois où je suis allé là-bas, j'étais en tête", a déclaré le pilote Comtoyou DHL Team Audi Sport. "En 2001, je menais la course Le Mans Series et j'ai été sorti, allez sur YouTube, tapez 'Coronel Estoril' et vous pourrez voir par vous-même ! J'ai été heurté par derrière alors que je doublais le gars dans la ligne droite principale. "Et n'oubliez pas que ma première apparition internationale en voiture de tourisme était également à Estoril en 2001. Le championnat [européen de Super Touring] opposait Duncan Huisman et Peter Kox, ils se sont percutés et je menais la course. Puis, deux virages avant la fin, Gianni Morbidelli m'a sorti. J'ai fait un 360 et finalement j'ai terminé 3e et nous nous sommes battus pour le podium. Si nous faisions ça maintenant, nous serions bannis pour un an, c'est certain. Mais c'était ok à l'époque et ce sera la même chose cette année". Coronel pilotera une Audi RS 3 LMS de deuxième génération chaussée de pneus Goodyear à Estoril et s'attend à deux courses WTCR passionnantes. "Il y a une longue ligne droite, de gros points de freinage, de bons enchaînements gauche/droite, de jolis virages où l'on peut se faufiler", explique Coronel. "Bien sûr, Vila Real me manque car j'aime les circuits urbains et j'y ai remporté une course par le passé. Vila Real est toujours spécial et unique, mais s'il doit y avoir un substitut, alors Estoril est le meilleur choix."Manches : 3 et 4 sur 16Date : 25-27 juin 2021Lieu : Circuito do EstorilEmplacement : Av. Alfredo César Torres, Apt 46 - 2645 Lisbonne, PortugalLongueur de la piste : 4,182 kilomètresRecord du tour de qualification WTCR :À établirRecord du tour en course WTCR :À établirEssais libres 1 : 09h00-09h45Essais libres 2 : 12h00-12h30Qualification Q1 : 15h00-15h20Qualification Q2 : 15h25-15h35Qualification Q3 : A partir de 15h40Course 1 : 12h15 (13 tours, 54,366 kilomètres)Course 2 : 15h15 (15 tours, 62.730 kilomètres)Tous les horaires sont locaux, provisoires et susceptibles d'être modifiés.Un lieu imprégné d'histoire et doté d'un circuit passionnant, Estoril est le nouveau théâtre de la WTCR Race of Portugal pour 2021, en réponse aux restrictions gouvernementales concernant les rassemblements de masse dans des lieux uniques. Ces restrictions, qui résultent du COVID-19, ont rendu impossible l'organisation de la WTCR Race of Portugal sur le célèbre circuit urbain de Vila Real - où le nombre de spectateurs ne peut pas être contrôlé en raison du cadre urbain compact de la piste - en 2021. Pour minimiser les perturbations, la date initiale des 26 et 27 juin reste inchangée. Le WTCR reviendra à Villa Real en 2022 dans le cadre d'un nouvel accord de trois ans.N° Pilote (NAT) Equipe Voiture*3 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR8 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR9 Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS18 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR19 Andreas Bäckman (SWE) Target Competition Hyundai Elantra N TCR22 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS26 Jessica Bäckman (SWE) Target Competition Hyundai Elantra N TCR28 Jordi Gené (ESP) Zengő Motorsport Drivers' Academy CUPRA Leon Competición29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR32 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS55 Bence Boldizs (HUN) Zengő Motorsport Drivers' Academy CUPRA Leon Competición68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR69 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR96 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & C0 03 TCR*Toutes les voitures sont équipées de pneus Goodyear et utilisent le biocarburant durable de P1 Racing Fuels.Pole Position DHL Course 1 : Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCRPole Position DHL Course 2 : Ma Qing Hua (CHN) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCRPole Position DHL Course 3 : Attila Tassi (HUN) Honda Civic Type R TCRVainqueur de la course 1 : Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCRMeilleur tour en course 1 : Yann Ehrlacher (FRA) Lynk & Co 03 TCRVainqueur de la course 2 : Mikel Azcona (ESP) CUPRA TCRMeilleur tour en course 2 : Mikel Azcona (ESP) CUPRA TCRVainqueur de la course 3 : Tiago Monteiro (PRT) Honda Civic Type R TCRMeilleur tour en course 3 : Mikel Azcona (ESP) CUPRA TCRTrophée du meilleur tour TAG Heuer : Mikel Azcona (ESP) CUPRA TCRTAG Heuer Meilleur pilote : Yann Ehrlacher (FRA) Lynk & Co 03 TCRCourse 1 : Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCRCourse 2 : Mikel Azcona (ESP) CUPRA TCRCourse 3 : Tiago Monteiro (PRT) Honda Civic Type R TCRCourse 1 : Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCRCourse 2 : Mato Homola (SVK) Peugeot 308 TCRCourse 3 : Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR2020 : Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing / Lynk & Co 03 TCR2019 : Norbert Michelisz (HUN) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR2018 : Gabriele Tarquini (ITA) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR*Il n'y aura que des double-headers en 2021 avec deux courses au lieu de trois à chaque événement.*De nouvelles voitures des marques Audi (Audi RS 3 LMS de deuxième génération) et de Hyundai (Elantra N TCR) rejoignent la grille.*P1 Racing Fuels est le fournisseur officiel de carburant du WTCR et les pilotes utilisent pour la première fois un carburant sur mesure contenant 15 % de composants renouvelables.*Jessica Bäckman est la première pilote féminine du WTCR et se joint à son frère Andreas pour former la première équipe entièrement composée de frères et sœurs, gérée par Target Competition, nouveau participant pour la saison.*Comme les Bäckman, Jordi Gené est un nouveau venu au WTCR, tandis que Rob Huff et Frédéric Vervisch reviennent après avoir manqué l'édition 2020.*Les courses d'Adria, d'Estoril et d'Inje sont nouvelles au calendrier WTCR, tandis que l'Italie et la Corée du Sud organisent des courses WTCR pour la première fois.*Le prix du pilote débutant est redéfini et rebaptisé "titre de pilote junior de la FIA".*Le promoteur du WTCR, Eurosport Events, a reçu l'accréditation environnementale trois étoiles de la FIA à l'issue d'un processus d'audit rigoureux conforme au cadre de certification environnementale de l'instance dirigeante du sport automobile. Cliquez ICI pour plus d'informations.*Le très convoité numéro 1 ne sera pas porté en 2021, le roi du WTCR Yann Ehrlacher ayant choisi de conserver le numéro 68, celui avec lequel il a remporté le titre l'an dernier et celui du Haut-Rhin, son département d'origine.*Mikel Azcona, Jordi Gené et Jean-Karl Vernay arriveront au WTCR Race of Portugal après avoir participé à l'événement inaugural de PURE ETCR à Vallelunga en Italie. La série de voitures de tourisme entièrement électriques est promue par Eurosport Events, la même organisation que le WTCR.*La Honda Civic Type R Limited Edition est la voiture de sécurité officielle du WTCR pour une deuxième saison. Le Portugais Bruno Correia est le pilote officiel de la voiture de sécurité de la WTCR Race of Portugal."L'Allemagne a été un week-end difficile pour moi. Je n'ai pas réussi à me qualifier correctement et j'ai dû partir de la 15ème position dans les deux courses. La voiture se sentait bien, cependant, et c'est ce que nous apportons au Portugal, une course que j'attends avec impatience.""C'était bon pour la course quand le WTCC est arrivé en 2008 et ce sera la même chose cette année avec sa longue ligne droite, ses gros points de freinage, ses bons loopings gauche/droite, ses jolis virages où l'on peut se faufiler entre les deux.""Estoril est un circuit fantastique qui détient beaucoup d'histoire. Et c'est un circuit délicat et qui n'est pas facile à apprendre. Il apportera un autre défi bienvenu au calendrier. ""Je suis très heureux que nous venions à Estoril. C'est un excellent circuit et j'y ai gagné par le passé en WTCC et dans de nombreuses autres séries. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'action"."La piste n'est pas super large, mais le premier virage après la longue ligne droite devrait être une bonne opportunité pour les dépassements et ça devrait être bon à regarder à la télévision avec la petite chicane en montée, c'est amusant."Six points seulement séparent le pilote Goodyear #FollowTheLeader Jean-Karl Vernay et l'actuel deuxième, Tiago Monteiro, dans la course au titre WTCR.Le WTCR Race of Portugal commence par deux séances d'essais libres de 45 minutes et 30 minutes, suivies d'une seule séance de qualification. Celle-ci est divisée en trois étapes (Q1, Q2 et Q3) et comprend deux périodes d'élimination (Q1 et Q2). La Q1 dure 20 minutes et les 12 pilotes les plus rapides passent à la Q2 où ils ont 10 minutes pour se battre pour les cinq places disponibles en Q3. Les cinq qui progressent en Q3 ont droit à un tour, un par un, pour se battre pour la pole position. Les points sont attribués au quintet de Q3 sur une échelle de 5-4-3-2-1.La course 1 utilise une grille partiellement inversée avec les 10 pilotes les plus rapides de Q2 alignés dans l'ordre inverse, ce qui signifie que le pilote qui termine Q2 en P10 démarre la course 1 en pole position, P9 en deuxième et ainsi de suite. Les pilotes qui étaient P11 et P12 en Q2 partent ensuite, suivis des pilotes éliminés après la Q1. La grille de la Course 2 utilise l'ordre combiné des qualifications après Q3.*Les cinq pilotes les plus rapides en qualification marquent des points comme suit : 5-4-3-2-1.*Les 15 premiers classés marquent des points dans chaque course comme suit : 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1*Le même système de notation s'applique à la WTCR - FIA World Touring Car Cup pour les équipes et au titre de pilote junior de la FIA WTCR. Les pilotes du WTCR Trophy obtiennent les points suivants : 10-8-5-3-1, 1 point pour le meilleur tour de qualification, 1 point pour le meilleur tour dans chaque course."Estoril a été re-surfacé il y a deux ou trois ans, donc la surface est assez lisse, moins abrasive. Avant c'était très rugueux et abrasif, mais maintenant qu'ils l'ont refait, c'est beaucoup plus 'facile' pour l'usure, donc il y a moins d'usure. C'est un circuit assez technique et les pilotes devront connaître la ligne de course parfaite car il y a des virages longs et des virages techniques. En raison de ces longs virages, la charge est élevée, en particulier sur le pneu avant gauche, car vous roulez longtemps sur le pneu avant gauche chargé. Vous devez faire attention au pneu avant gauche. La température ambiante prévue est comprise entre 25 et 28 degrés centigrades, ce qui signifie que nous aurons des températures de piste allant jusqu'à 40 degrés, en fonction de la couverture nuageuse. En général, c'est un tarmac assez sombre, ce qui signifie qu'il absorbe beaucoup d'énergie du soleil et qu'il va devenir très chaud. Les pilotes et les ingénieurs devront tenir compte de la pression des pneus pour s'assurer qu'ils ne dépassent pas trop l'objectif. Mais, en général, nous avons un pneu robuste qui peut faire face à des températures de piste élevées. Je ferai le tour de la piste pour inspecter les bordures le premier jour de l'événement afin de voir comment elles ont évolué car elles peuvent être endommagées par d'autres utilisations et je ferai part de mes conclusions aux équipes."Tous les pilotes utilisent le pneu unique Goodyear Eagle F1 SuperSport. Pour le WTCR Race of Portugal, chaque pilote dispose de 12 pneus slick pour temps sec et peut en reporter 10 des épreuves précédentes. En outre, 16 pneus pour temps de pluie sont disponibles.1 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 39 points2 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 33 points3 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 33 points4 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 295 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 29Classement complet ci-joint ou cliquez ICI.Rounds 1 et 2 : WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife : 3-5 juinRounds 3 et 4 : WTCR Race of Portugal, Circuito do Estoril : 26 et 27 juinRounds 5 et 6 : WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón : 10-11 juilletRounds 7 et 8 : WTCR Race of Italy, Adria International Raceway : 31 juillet et 1er aoûtRounds 9 et 10 : WTCR Race of Hungary, Hungaroring : 21 et 22 aoûtRounds 11 et 12 : WTCR Race of South Korea, Inje Speedium : 16 et 17 octobreRounds 13 et 14 : WTCR Race of China, Ningbo International Speedpark : 6 et 7 novembreRounds 15 et 16 : WTCR Race of Macau, Circuito da Guia : 19-21 novembre