À deux week-ends et six courses de la fin de la troisième saison du WTCR, c'est maintenant que les prétendants au titre doivent affirmer leurs ambitions de titre, en jetant toutes leurs forces dans la bataille.



Après une course de WTCR pleine de rebondissements en Hongrie, le MotorLand Aragon se prépare à accueillir l'avant-dernier meeting d'une course au titre écourté par la pandémie de la COVID-19, mais qui n'en demeure pas moins pleine d'action et de péripéties.



Six pilotes représentant quatre marques de course ont triomphé jusqu'à présent en 2020. Yann Ehrlacher de l'équipe Cyan Racing Lynk & Co a remporté trois courses avec sa Lynk & Co 03 TCR équipé de Goodyear, une voiture produite par le groupe chinois Geely Motorsport. Le Français, âgé de 24 ans, porte également la veste jaune du Goodyear #FollowTheLeader [le leader du championnat] avec un avantage de 22 points sur Esteban Guerrieri de la formation ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



L'Argentin Guerrieri, vice-champion du monde l'an dernier, est revenu dans la course au titre en s'imposant à deux reprises lors de la WTCR Race de Hongrie au volant de sa Honda Civic Type R TCR, devenant ainsi le TAG Heuer Most Valuable Driver du meeting. Il a maintenant remporté neuf courses en WTCR, ce qui fait de lui le recordman absolu du nombre de victoires dans la discipline. Le pilote sud-américain se rend sur le MotorLand Aragón depuis son domicile de Barcelone, encouragé par le fait qu'il a déjà couru et testé sur ce circuit dans le passé.



Yvan Muller, la légende des voitures de tourisme de la FIA, mais aussi oncle d'Ehrlacher et son coéquipier chez Cyan Racing Lynk & Co, est troisième au classement mais semble vouloir soutenir les ambitions de son neveu pour le titre plutôt que de poursuivre les siennes. Néstor Girolami, partenaire de Guerrieri chez ALL-INKL.COM Münnich Motorsport et vainqueur de la première course de la saison sur le circuit de Zolder, occupe la quatrième place après 10 courses, à égalité de points avec Jean-Karl Vernay du Team Mulsanne.



Le Français Vernay est le leader du Trophée WTCR après une série de trois victoires de catégorie en Hongrie au volant d'une Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris. Il a dépassé Tom Coronel pour prendre la tête du Trophée WTCR après que le pilote Comtoyou DHL Team Audi Sport, qui prendra son 500e départ en voiture de tourisme lors de la WTCR Race of Spain, ait vécu un week-end difficile en Hongrie. Les coéquipiers du Coronel chez Comtoyou, Nathanaël Berthon et Gilles Magnus, n'ont pas non plus réussi à retrouver sur le Hungaroring leurs performances affichées sur le Slovakia Ring, bien que Magnus, soutenu par l'équipe nationale du RACB, ait au moins réussi à renforcer son emprise sur le classement des pilotes Rookie du WTCR. Berthon et Magnus sont respectivement septième et huitième au classement général.



Le héros local Mikel Azcona, qui roulera sur ses terres ce week-end, était en vue en Hongrie et sera un concurrent pour une première victoire en WTCR en 2020 sur le circuit de MotorLand Aragón, où il a fait ses débuts en voiture de tourisme à l'adolescence en 2011. L'Espagnol est armé de la toute nouvelle CUPRA Leon Competición alignée par Zengő Motorsport, qui compte également Bence Boldizs et Gábor Kismarty-Lechner dans son équipe.



Thed Björk, qui est devenu le premier champion du monde de course automobile de Suède en remportant le championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA en 2017, pointe 10e au classement général, après avoir signé des podiums sur le Circuit Zolder et sur la Nürburgring Nordschleife pour l'équipe Cyan Peformance Lynk & Co.



Tout comme Björk, le jeune hongrois Attila Tassi de l'équipe ALL-INKL.DE Münnich Motorsport est également monté sur le podium en Belgique et en Allemagne et occupe la 11e place du classement, suivi de l'Uruguayen Santiago Urrutia, pilote Cyan Performance Lynk & Co, et de son propre coéquipier, le portugais Tiago Monteiro, qui a effectué son retour sur le podium du WTCR en Hongrie dans la course 3.



Le champion en titre du WTCR, Norbert Michelisz, espère un changement de fortune en Espagne alors qu'il tentera de gagner pour la première fois en 2020 pour le BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse. Nicky Catsburg, qui a gagné pour Hyundai en Slovaquie, est de retour au sein de l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team en Espagne après qu'un engagement pris précédemment l'ait empêché de participer à la course en Hongrie.



Gabriele Tarquini, premier champion WTCR, portera également le drapeau Hyundai en Espagne, tout comme le pilote débutant cette année en WTCR Luca Engstler. Aurélien Comte est engagé dans l'équipe suisse Vuković Motorsport, sur la Renault Mégane RS TCR.



La WTCR Race of Spain se déroulera à huis clos, mais les fans peuvent compter sur une diffusion en direct étendue ainsi que sur un contenu spécial sur les réseaux sociaux du WTCR. La retransmission en direct couvre six continents dans le cadre de la plus grande diffusion jamais réalisée par le WTCR.



LE POINT AU CLASSEMENT

Yann Ehrlacher continue de porter la veste jaune en tant que Goodyear #FollowTheLeader et portera la bande jaune sur sa Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR au départ du week-end de la WTCR Race of Spain. Voici un rappel du classement du championnat après la WTCR Race of Hungary le week-end dernier :



1 Yann Ehrlacher (FRA) 169 points

2 Esteban Guerrieri (ARG) 147

3 Yvan Muller (FRA) 114

4 Néstor Girolami (ARG) 106

5 Jean-Karl Vernay (FRA) 106

6 Tom Coronel (NLD) 101

7 Nathanaël Berthon (FRA) 92

8 Gilles Magnus (BEL) 92

9 Mikel Azcona (ESP) 79

10 Thed Björk (SWE) 78



Cliquezicipour le classement complet, y compris les classements des équipes, des pilotes débutants et du trophée WTCR