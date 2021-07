La course au titre en WTCR - FIA World Touring Car Cup se poursuit dans la chaleur du Motorland Aragon en Espagne du 9 au 11 juillet après deux meetings déjà animés en Allemagne et au Portugal qui ont offert quatre vainqueurs différents et son lot d'action.

Après quatre manches, Jean-Karl Vernay est le #FollowTheLeader Goodyear sous les couleurs du Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team. Mais moins de 10 points séparent le talentueux pilote français de l'Argentin Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) qui occupe la sixième position, preuve du caractère ouvert de la course au titre en WTCR. Attila Tassi, Yvan Muller, Santiago Urrutia et Tiago Monteiro figurent également dans le top 6.



Le pilote Honda Attila Tassi, arrive en Espagne en pleine confiance après avoir remporté sa première victoire en WTCR sur le Circuito do Estoril le mois dernier. Le jeune pilote ALL-INKL.DE Münnich Motorsport est devenu le deuxième plus jeune vainqueur du WTCR à l'âge de 22 ans et 13 jours, après avoir pris les devants lorsque son coéquipier Monteiro a été ralenti par un problème technique.



Avec des deuxièmes places en Allemagne et au Portugal, Muller, le quadruple champion du monde des voitures de tourisme de la FIA, se maintient fermement dans la lutte pour le titre sous les couleurs de l'équipe Cyan Racing Lynk & Co. Le champion français est à égalité de points avec l'Uruguayen Urrutia, lequel a remporté sa première victoire en WTCR au MotorLand Aragón en novembre dernier.



En effet, c'est lors de la course décisive de la saison, la WTCR Race of Aragón, le 15 novembre 2020, que Yann Ehrlacher est devenu le roi du WTCR à l'issue d'une campagne extrêmement impressionnante. Ehrlacher revient sur le circuit espagnol cette saison après avoir remporté la course 1 de la WTCR Race of Portugal le mois dernier et quelques jours après avoir fêté ses 25 ans, le 4 juillet.



Ehrlacher fait partie des 22 meilleurs pilotes de voitures de tourisme, au milieu d'experts de la catégorie et de jeunes talents atteignant des vitesses de 260 km/h dans des voitures TCR turbocompressées des marques Audi, CUPRA, Honda, Hyundai et Lynk & Co, qui s'affronteront sur le circuit MotorLand Aragón de 5,345 kilomètres pour les 5e et 6e manches de la saison 2021.



Ajouté au calendrier du WTCR depuis 2020, MotorLand Aragón a eu l'honneur d'accueillir deux meetings du WTCR la même année, la WTCR Race of Aragón ayant été ajoutée comme finale de la saison après des retards dans la préparation du circuit d'Adria en raison de la pandémie.



Alors que les deux épreuves sur le MotorLand Aragón en 2020 se sont déroulées à huis clos, un nombre limité de 6400 billets est en vente pour le meeting de cette année, suite à l'approbation du conseil de sécurité local. Ce retour s'inscrit dans le cadre du retour progressif des spectateurs aux événements sportifs internationaux en Espagne et sera conforme à un protocole exhaustif qui a été élaboré en tenant compte des caractéristiques et des installations du circuit afin de garantir la sécurité et la santé de tous les participants.



En plus de savourer les deux courses qui constituent les manches espagnoles du WTCR, les fans assisteront au spectacle unique que constitue la nouvelle série PURE ETCR, la toute nouvelle série de voitures de tourisme entièrement électriques d'Eurosport Events, le même promoteur que le WTCR.



Le pilote espagnol Mikel Azcona, qui pilotera une CUPRA en WTCR et en PURE ETCR, se réjouit de pouvoir concourir devant son public. "C'est vraiment bien de savoir que mes fans peuvent venir parce que j'ai reçu beaucoup de messages d'eux sur les médias sociaux voulant être là", a-t-il déclaré. "Quand vous pilotez et que vous avez tout ce soutien des tribunes avec les drapeaux et tout cela, cela vous rend encore plus motivé et vous avez l'impression d'aller un peu plus vite pour faire un bon résultat afin d'en profiter avec les fans. Vous voulez offrir un grand spectacle pour donner aux fans quelques bons moments."



Azcona a remporté la victoire lors de la deuxième course de WTCR qui s'est déroulée sur le MotorLand Aragón au volant d'une CUPRA Leon Competición de l'équipe Zengő Motorsport. Il sera rejoint dans l'équipe hongroise par son compatriote Jordi Gené, qui revient à la compétition au niveau international pour la première fois en cinq ans cette saison fort d'une expérience et d'un palmarès impressionnant. Comme Azcona et Jean-Karl Vernay, Gené aura un double programme sur le MotorLand Aragón où il participera à la Race of SP de la série PURE ETCR, qui débute le vendredi 9 juillet et partagera l'affiche avec le WTCR le samedi et le dimanche, sur une version plus courte du tracé.



WTCR RACE OF SPAIN, LES ESSENTIELS



Manches : 5 et 6 sur 16

Date :9-11 juillet 2021

Lieu :MotorLand Aragón

Emplacement :Crta. A-2404, Km 1, 44600 Alcañiz, Teruel, Espagne

Longueur de la piste :5,345 kilomètres

Record du tour de qualification WTCR :

Norbert Michelisz (Hyundai i30 N TCR) 2m05.838s (152.9kph), 31/10/20

Record du tour en course WTCR :

Gilles Magnus (Audi RS 3 LMS) 2m06.689s (151.8kph), 01/11/20



PROGRAMME

Samedi 10 juillet :

Essais libres 1 : 09h45-10h30

Essais libres 2 : 12h45-13h15

Qualification Q1 : 16h30-16h50

Qualification Q2 : 16h55-17h05

Qualification Q3 : 17h10-17h25



Dimanche 11 juillet :

Course 1 : 11h15 (10 tours, 53,306 kilomètres)

Course 2 : 13h15 (12 tours, 63,996 kilomètres)

Tous les horaires sont locaux (CET), provisoires et susceptibles d'être modifiés.



PRESENTATION DE L'ÉPREUVE

Le MotorLand Aragón, près d'Alcañiz, dans le nord-est du pays, a rencontré un grand succès parmi les concurrents lors de son intégration au calendrier du WTCR, lorsqu'il a accueilli la première WTCR Race of Spain en 2020. Malgré l'enthousiasme suscité par le Circuito Guadalope, situé en ville depuis 1965, les exigences croissantes en matière de sécurité et les difficultés à organiser des événements de haut niveau ont entraîné la fin des courses urbaines en 2003, ce qui a donné naissance au projet MotorLand Aragón. L'ancien pilote de F1 Pedro de la Rosa a collaboré avec le concepteur du circuit Hermann Tilke pour le tracé de la piste, qui a été inauguré en septembre 2009 et accueille le Gran Premio de Aragón de MotoGP depuis 2010.



LISTE DES PARTICIPANTS



No Pilote (NAT) Voiture et équipe*

3 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR

5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR

8 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR

9 Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

18 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

19 Andreas Bäckman (SWE) Target Competition Hyundai Elantra N TCR

22 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

26 Jessica Bäckman (SWE) Target Competition Hyundai Elantra N TCR

28 Jordi Gené (ESP) Zengő Motorsport Drivers' Academy CUPRA Leon Competición

29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

32 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

55 Bence Boldizs (HUN) Zengő Motorsport Drivers' Academy CUPRA Leon Competición

68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

69 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR

79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición

86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

96 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición

100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & C0 03 TCR

*Toutes les voitures sont équipées de pneus Goodyear et utilisent le biocarburant durable de P1 Racing Fuels.



VAINQUEURS PRÉCÉDENTS DE LA WTCE RACE OF SPAIN



2020 (MotorLand Aragón, 31 octobre/1er novembre) :

Course 1 : Jean-Karl Vernay (FRA) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris

Course 2 : Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición TCR

Course 3 : Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

WTCR Gené veut briller en WTCR à domicile en Aragon IL Y A 10 HEURES

WTCR Urrutia veut retrouver le goût de la victoire en WTCR IL Y A 10 HEURES