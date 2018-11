Prêt pour la finale de l’Esports WTCR OSCARO ? Voici le guide du circuit par Rob Huff

Ce soir, c'est l'heure de la finale pour le championnat Esports WTCR OSCARO alors que la série made in RaceRoom abordera son point culminant sur le circuit virtuel de Macao ce soir (dimanche).

Ayant remporté la "vraie" version de la Suncity Group Macau Guia Race à neuf reprises - un record -, Rob Huff propose un guide du circuit lors d'un tour virtuel des 6.120 km du Circuito da Guia sur sa Volskwagen Golf GTI TCR du Sébastien Loeb Racing, un tour qui peut être visionnéici.



Le champion Esports WTCR OSCARO déjà désigné Bence Bánki (Oscaro eSports by SDL / Honda) a donné le rythme lors des préqualifications, et est attendu parmi les principaux candidats à la victoires lors de la finale de la saison.



La diffusion en direct débutera à 19h00 CET avec James Kirk et Robert Wiesenmüller et leurs commentaires d'experts. Suivez l'action surFacebook ou surYouTube.

