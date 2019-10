Preview : La course au titre Multiplayer continue à Sepang en Esports WTCR OSCARO

Bence Bánki va tenter de surpasser le leader Gergo Baldi pour remporter un deuxième titre Multiplayer consécutif en Esports WTCR OSCARO, lorsque le championnat s'achèvera sur un Sepang International Circuit virtuel, dimanche soir.

Le pilote SDL eSports by Logitech G Honda, qui vit en Slovaquie, a 71 points de retard sur son compatriote hongrois Baldi (M1RA Esports), tandis que Florian Hasse (EURONICS Gaming / CUPRA) est troisième, 11 points derrière Bánki.



Avec 215 points restant à prendre, Bánki peut encore finir devant, mais ce n'est pas gagné vu la série récente de Baldi : trois victoires consécutives en course d'ouverture. Hasse ayant été le plus rapide lors des qualifications pré-Sepang, Bánki va peut-être devoir résister à son rival allemand lors de la dernière course en ligne de la saison.



Compte tenu de leurs performances jusqu'à présent, Baldi, Bánki et Hasse ont déjà composté leur ticket pour la finale en Malaisie le 14 décembre. Le Polonais Nikodem Wisniewski (Williams Esports / CUPRA) devrait les rejoindre, tandis que ses coéquipiers, Kuba Brzezinski (Pologne) et les pilotes Audi, l'Allemand Moritz Löhner et le Britannique Jack Keithley, ont besoin de résultats solides dimanche soir pour faire de même.



Par conséquent, la bataille pour la dernière place qualificative en vue de la finale malaisienne sera très disputée dimanche soir.



Julian Kunze (EURONICS Gaming / CUPRA) a cinq points d'avance sur son compatriote Alexander Dornieden (FA Racing Esports / Lynk & Co), qui est huit points devant le Hongrois David Nagy (M1RA Esports / Hyundai). Kunze était le plus rapide des trois en pré-qualifications, mais une lutte acharnée est attendue.



Cihan donne le ton dans la course Asie/Océanie

Le Turc Emre Cihan a donné le ton dans la zone Asie/Océanie pour la troisième fois d'affilée, mais les regards seront tournés vers la bataille entre Lei Sabino (Macau e-Motorsports / CUPRA) et Andika Rama Maulana (GT-Sim.ID eSport / Honda). L'Indonésien Maulana a 66 points d'avance, mais sur la piste malaisienne, le Macanais Sabino semble être plus rapide.



Diffusion en direct et commentaires d'experts

La manche de Sepang en Esports WTCR / OSCARO sera diffusée en direct à partir de 19h20 CET, dimanche. James Kirk et Robert Wiesenmüller apporteront leur expertise au commentaire, comme toujours.



Comment regarder ?https://www.youtube.com/watch?v=6IpR7dDXNIc

https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup/

https://www.twitch.tv/raceroomracingexperience/

