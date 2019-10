Preview : Les pilotes WTCR / OSCARO prêts à festoyer au Japon

Avec neuf courses restant à disputer et pas moins de 1350 points à prendre, la bataille pour remporter le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO 2019 va s'accélérer lorsque le Suzuka Circuit East Course accueillera la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan du 25 au 27 octobre.

Nouveau tracé pour la #WTCR2019SUPERGRID, cette piste de 2,243 kilomètres est la plus courte au calendrier du WTCR / OSCARO mais devrait créer beaucoup de spectacle et de divertissement pour les fans dans les tribunes et pour les téléspectateurs du monde entier.



Suite à la WTCR Race of China le mois dernier, la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan est la deuxième étape de la tournée asiatique, qui se rendra ensuite à Macao et en Malaisie. Et c'est au Sepang International Circuit, du 13 au 15 décembre, qu'aura lieu la Super Finale du WTCR / OSCARO, à l'occasion des premières Races of Malaysia : ces dernières associeront la WTCR Race of Malaysia aux 8 Heures de Sepang du FIM Endurance World Championship en moto.



Avec 21 courses déjà disputées, le HongroisNorbert Micheliszest en tête du classement général pour BRC Hyundai N Squadra Corse, avec 15 petits points d'avance sur l'ArgentinEsteban Guerrieri, qui représente l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport au volant d'une Honda. Après sa moisson record en Chine, où une double victoire a fait de lui le TAG Heuer Meilleur Pilote, la légende française du FIA World Touring CarYvan Mullerest également bien installée dans la course au titre, un point derrière Guerrieri pour Cyan Racing Lynk & Co. Mais avec un maximum de 85 unités à engranger lors de chacun des trois rendez-vous restants, la bataille reste très ouverte, alors que l'on se rend au circuit à domicile de Honda.



Le tracé favori de Coronel est de retour

La décision de passer du Suzuka Circuit entier à l'East Course respecte les exigences sécuritaires de la FIA et a été prise d'un commun accord par le circuit, Mobilityland (promoteur de l'événement) et Eurosport Events (promoteur du WTCR / OSCARO).



En effet, une grande partie du circuit est équipée de barrières en uréthane, qui sont obligatoires pour les courses de moto FIM mais ne sont pas conformes aux exigences de la FIA pour les courses automobiles. Parce qu'il n'y a pas assez de temps pour enlever les barrières en uréthane du circuit entier avant le meeting de WTCR / OSCARO et pour les réinstaller ensuite en raison des autres événements prévus à Suzuka, c'est l'East Course, bien plus court, qui va être utilisé.



Mais le pilote Comtoyou DHL Team CUPRA RacingTom Coronelest prompt à souligner que c'est un grand spectacle qui nous attend pour les trois courses de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, qui a lieu en même temps que la finale de la Super Formula.



“Je me suis imposé sur l'East Course en 2011 et en 2013, j'en ai donc de bons souvenirs,” déclare le Néerlandais. “C'est un bon tracé pour le spectacle, ce qui fait partie de notre identité ; il a un bon style pour les fans. Quand j'ai gagné en 2013, Mehdi Bennani menait mais je l'ai dépassé au virage 2 en le menaçant dès le premier virage. Le dernier virage, qui est en montée à droite, est également plutôt intéressant. Contrairement aux autres virages à vitesse moyenne, il y a une sorte de rythme qui permet de dépasser si quelqu'un commet une erreur.”



Les horaires alternatifs expliqués

La WTCR JVCKENWOOD Race of Japan suit un format légèrement différent de celui des autres meetings de WTCR avec les deux séances qualificatives le vendredi 25 octobre ; le samedi et le dimanche sont donc dédiés aux courses. La Course 1 (24 tours, 53,832 kilomètres) fera le spectacle le 26 octobre, tout comme la Course 2 (24 tours, 53,832 kilomètres également) et la Course 3 (28 tours, 62,804 kilomètres) le 27 octobre. L'événement 4 & 4 Races accueille également la finale de la Super Formula, catégorie reine de la monoplace au Japon.Cliquez ici pour consulter le programme.



Miyata et Tomita, sur Audi, wild-cards à domicile

Les pilotes locaux Ritomo Miyata et Ryuichiro Tomita vont représenter le Japon pour la venue du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO dans leur pays. Miyata, âgé de 20 ans, et Tomita, 30 ans, seront des wild-cards et piloteront chacun une Audi RS 3 LMS sous la bannière d'Audi Team Hitotsuyama. Nul doute que les milliers de fans attendus à Suzuka les observeront avec attention.



Jim Ka To va faire ses débuts en WTCR / OSCARO avec KC Motorgroup Honda

Le pilote hongkongais Jim Ka To prépare ses débuts en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO au volant d'une Honda Civic Type R TCR engagée sous la bannière du KC Motorgroup. Ce dernier est propriétaire de l'écurie KCMG en WTCR / OSCARO et en exploite les Honda avec lesquelles Tiago Monteiro a remporté une victoire et son coéquipier Attila Tassi a signé une DHL Pole Position cette saison.



Un an après le retour en course de Tiago Monteiro, héros du WTCR

Tiago Monteiro a fait un retour en course aussi héroïque qu'émouvant à Suzuka le 26 octobre 2018, 415 jours après le terrible accident qui l'avait grièvement blessé à la tête et au cou, et qui aurait bien pu mettre un terme à sa carrière. L'ambiance était forte en émotion à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, l'an passé ! Les pilotes du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO ont formé une haie d'honneur dans la voie des stands de Suzuka. Ils ont ensuite regardé Monteiro prendre la piste pour les Essais Libres 1 avant de se joindre au Portugais sur ce circuit de 5,807 kilomètres.Cliquez ici pour revivre ce moment et voir la vidéo.



21 courses, 12 vainqueurs et une bataille disputée pour le titre

Douze pilotes ont gagné des courses en 2019, tandis que les sept marques clientes présentes se sont imposées à un moment ou à un autre lors d'une nouvelle saison WTCR / OSCARO extrêmement relevée. Cliquezicipour consulter le classement 2019 provisoire.



Tout ce qu'il faut savoir sur la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan



L'ESSENTIEL

Manches :22 à 24 sur 30

Circuit :Suzuka Circuit East Course

Date :25-27 octobre 2019

Lieu :7992 Ino-Cho, Suzuka-shi, Mie-ken 510-0295, Japon



Longueur :2,243 kilomètres

Fuseau horaire :GMT +9



Distance Course 1 :24 tours (53,832 kilomètres)

Distance Course 2 :24 tours (53,832 kilomètres)

Distance Course 3 :28 tours (62,804 kilomètres)



Record du tour WTCR en qualifications sur l'East Course :

Néant

Record du tour WTCR en course sur l'East Course :

Néant



LE CHALLENGE

Utilisé pour la manche japonaise de WTCC entre 2011 et 2013, l'East Course de 2,243 kilomètres inclut le légendaire premier virage, soit un droite en descente, ainsi que les Esses et une partie du virage Dunlop avant de de revenir sur la ligne droite des stands. L'East Course respecte les exigences de sécurité et d'homologation de la FIA, qui n'autorise pas les barrières en uréthane. Parce qu'il n'y a pas assez de temps pour enlever et réinstaller ces barrières sur le circuit entier avant et après la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, c'est l'East Course qui est utilisé.



CINQ FAITS SUR SUZUKA

1 :Conçu par John Hugenholtz – qui a également dessiné le Circuit de Zandvoort – Suzuka a ouvert comme piste d'essais de Honda en 1962 et a accueilli le Grand Prix du Japon pour la première fois en 1987.

2 :Gabriele Tarquini, qui est également né en 1962 et a remporté le premier titre de WTCR / OSCARO en 2018, a tenté de se qualifier pour son premier Grand Prix du Japon, à Suzuka en 1988, mais a échoué.

3:L'East Course du Suzuka Circuit a accueilli la WTCC Race of Japan à trois reprises. Les pilotes WTCR / OSCARO Tom Coronel (deux fois) et Norbert Michelisz (une fois) ont gagné sur ce tracé plus court.

4 :Avec ses 2,243 kilomètres, le Suzuka East Course est la piste la plus courte au calendrier WTCR / OSCARO, devant le Circuit Moulay El Hassan à Marrakech. La piste marocaine fait 2,971 kilomètres de long.

5 :Les wild-cards Ritomo Miyata et Ryuichiro Tomita deviendront les premiers pilotes japonais à courir en WTCR / OSCARO, à Suzuka du 25 au 27 octobre.



HORAIRES CLES PROVISOIRES*



Vendredi 25 octobre

Essais Libres 1 : 08h30-09h15

Essais Libres 2 : 10h15-10h45

Qualifications 1 : 13h00-13h30

Qualifications 2, Q1 : 15h30-15h50

Qualifications 2, Q2 : 15h55-16h05

Qualifications 2, Q3 : 16h15 (la première voiture lance le shoot-out du top 5 pour la DHL Pole Position)

Samedi 26 octobre

Course 1 : 15h05 (24 tours)

Dimanche 27 octobre

Course 2 : 10h00 (24 tours)

Podium Course 2 : 10h30

Course 3 : 11h30 (28 tours)

Podium Course 3 : 12h00

Séance d'autographes : 12h10-12h50 (pitlane)

*Horaires provisoires en heure locale (GMT +9)



ENGAGES SAISON (tous les pilotes utilisent des pneus Yokohama)

1BRC Hyundai N Squadra CorseGabriele Tarquini (ITA)Hyundai i30 N TCR

5BRC Hyundai N Squadra CorseNorbert Michelisz (HUN)Hyundai i30 N TCR

8BRC Hyundai N LUKOIL Racing TeamAugusto Farfus (BRA)Hyundai i30 N TCR

9KCMGAttila Tassi (HUN)Honda Civic Type R TCR

10Comtoyou Team Audi SportNiels Langeveld (NLD)Audi RS 3 LMS

11Cyan Racing Lynk & CoThed Björk (SWE)Lynk & Co 03 TCR

12SLR VW MotorsportRob Huff (GBR)Volkswagen Golf GTI TCR

14SLR VolkswagenJohan Kristoffersson (SWE)Volkswagen Golf GTI TCR

18KCMGTiago Monteiro (PRT)Honda Civic Type R TCR

21Comtoyou DHL Team CUPRA RacingAurélien Panis (FRA)CUPRA TCR

22Comtoyou Team Audi SportFrédéric Vervisch (BEL)Audi RS 3 LMS

25SLR VW MotorsportMehdi Bennani (MAR)Volkswagen Golf GTI TCR

29ALL-INKL.COM Münnich MotorsportNéstor Girolami (ARG)Honda Civic Type R TCR

31Team MulsanneKevin Ceccon (ITA)Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris

33SLR VolkswagenBenjamin Leuchter (DEU)Volkswagen Golf GTI TCR

37PWR RacingDaniel Haglöf (SWE)CUPRA TCR

50Comtoyou DHL Team CUPRA RacingTom Coronel (NLD)CUPRA TCR

52Leopard Racing Team Audi SportGordon Shedden (GBR)Audi RS 3 LMS

55Team MulsanneMa Qinghua (CHN)Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris

68Cyan Performance Lynk & CoYann Ehrlacher (FRA)Lynk & Co 03 TCR

69Leopard Racing Team Audi SportJean-Karl Vernay (FRA)Audi RS 3 LMS

86ALL-INKL.COM Münnich MotorsportEsteban Guerrieri (ARG)Honda Civic Type R TCR

88BRC Hyundai N LUKOIL Racing TeamNicky Catsburg (NLD)Hyundai i30 N TCR

96PWR RacingMikel Azcona (ESP)CUPRA TCR

100Cyan Racing Lynk & CoYvan Muller (FRA)Lynk & Co 03 TCR

111Cyan Performance Lynk & CoAndy Priaulx (GBR)Lynk & Co 03 TCR



Wild-cards pour la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan

7Audi Team HitotsuyamaRyuichiro Tomita (JPN)Audi RS 3 LMS

19KC MotorgroupJim Ka To (HKG)Honda Civic Type R TCR

77Audi Team HitotsuyamaRitomo Miyata (JPN)Audi RS 3 LMS

