Preview : Wisniewski en forme à Macao en Esports WTCR OSCARO

L'Esports WTCR OSCARO va faire son retour sur un circuit de Macao virtuel pour l'avant-dernière manche de la saison, dimanche soir. Le Polonais Nikodem Wisniewski sera l'homme à battre, tandis que l'on n'oublie pas le spectaculaire accident de Márk Nándori (photo) et la course héroïque d'Elmar Kurbanov en 2018.

Wisniewski (Williams Esports / CUPRA) était le plus rapide en pré-qualifications sur les 6,120 kilomètres du très exigeant Guia Circuit, devançant le leader hongrois du championnat, Gergo Baldi (M1RA Esports / Hyundai), et l'Allemand Florian Hasse (EURONICS Gaming / CUPRA).



Les Audi de l'Espagnol Néstor García (Red Bull Racing Esports) et du Britannique Jack Keithley (Williams Esports) – devant tous deux se qualifier pour la finale, qui aura lieu en Malaisie le 14 décembre – étaient quatrième et cinquième, tandis que le champion en titre Bence Bánki (SDL eSports by Logitech G / Honda), qui a signé le meilleur temps avec plus de 0,6 seconde d'avance l'an dernier, a dû se contenter de la septième place cette fois.



Les sim-racers hongrois semblent être particulièrement performants à Macao : derrière Baldi et Bánki (qui vit en Slovaquie), l'on retrouvait Attila Dencs, Márk Balazsin et Norbert Leitner, tandis que David Nagy est également entré dans le top 10.



Langeveld rejoint enfin le Serveur 1

Pilote Comtoyou Team Audi Sport en WTCR / OSCARO, Niels Langeveld sera présent dans le premier serveur pour la première fois après avoir signé le 29e meilleur temps des pré-qualifications. Le Néerlandais a réalisé nombre de belles performances cette saison, et il visera un meilleur résultat dans les rues de Macao, où il courra pour la première fois en novembre.



Les temps sont durs pour les pilotes de pointe en Esports WTCR OSCARO

Pour plusieurs candidats au titre en Esports WTCR OSCARO Multiplayer Championship, Macao s'est avéré compliqué : les Allemands Alexander Dornieden, Julian Kunze et Tim Jarschel sont respectivement 18e, 25e et 26e. Ce sera d'autant plus difficile pour Jarschel, qui est sous le coup d'une pénalité sur la grille suite à son accrochage avec Jack Keithley à Suzuka le week-end dernier, ce qui le placera en fond de grille.



Le héros local Lei Sabino impressionne

Le Macanais Lei Sabino était le meilleur sim-racer local, établissant le 13e meilleur temps dans sa Lynk & Co du Macau e-Motorsports. Pendant ce temps, le Turc Emre Cihan était le plus rapide dans la course des fuseaux horaires asiatiques et océaniens, devant Sabino et le leader du championnat, l'Indonésien Andika Rama Maulana.



Diffusion en direct et commentaires experts

La manche de Macao en Esports WTCR / OSCARO sera diffusée en direct à partir de 19h20 CET ce dimanche. Les experts James Kirk et Robert Wiesenmüller seront, comme toujours, au commentaire.



