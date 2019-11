Priaulx content d’aider son équipe en WTCR

Andy Priaulx n'a pas hésité lorsqu'il lui a été demandé d'aider son coéquipier Thed Björk à marquer des points cruciaux dans sa quête de titre en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Priaulx était troisième au dernier tour de la Course 1 à Macao mais a rétrogradé de trois places pour promouvoir Björk, également pilote Lynk & Co, de la sixième à la cinquième position, ce qui a permis au Suédois de marquer un point supplémentaire.



“Je suis vraiment content d'aider l'équipe,” déclare Priaulx, triple champion en FIA World Touring Car par le passé. “Personnellement, mes résultats ne font que s'améliorer. Je pense qu'il reste un cap à franchir, je suis donc très optimiste. Je rattrapais Norbi [Michelisz], mais il était très compétitif dans le premier secteur et je n'avais pas le rythme pour le doubler.”



Le sacrifice de Priaulx signifie qu'il n'est toujours pas monté sur le podium en cette saison 2019 de WTCR / OSCARO.

