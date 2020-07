Priaulx explique dans son WTCR Fast Talk présenté par Goodyear pourquoi il a préféré le

-

Andy Priaulx est l'exemple parfait d'un pilote de course qui a su tirer le meilleur parti d'une opportunité, grâce à trois titres de champion du monde des voitures de tourisme de la FIA et bien plus encore.

Ayant récemment annoncé sa décision "déchirante" de mettre fin à son aventure en WTCR - FIA World Touring Car Cup avec Cyan Performance Lynk & Co pour se concentrer le suivi de la prometteuse carrière sportive de son fils Sebastian, le podcast WTCR Fast Talk de Priaulx présenté par Goodyear tombe à point nommé.



Ce qui a commencé comme un passe-temps dans son Guernesey natal, où tout ce qui a un moteur - karts, motos, même les bateaux à moteur - est attrayant, est devenu plus sérieux lorsque Andy Priaulx et son père Graham ont délaissé les courses de cote pour s'attaquer au prestigieux championnat britannique.



Le déménagement sur le continent a porté ses fruits puisque le jeune Priaulx a remporté le titre britannique de course de cote en 1995 dans la catégorie des moteurs de Formule 1 avec 10 victoires et huit records de parcours. Suivant les traces des légendes Niki Lauda et Sir Stirling Moss, qui se sont également essayés à la course de cote, le succès de Priaulx a suscité l'intérêt de Sir Jackie Stewart, qui a essayé de le faire signer pour l'équipe de Formule 3 de son fils Paul.



Bien que cette approche n'ait pas abouti, elle a suscité l'enthousiasme de Priaulx qui décidait d'essayer de devenir pilote professionnel de monoplace, la discipline qui, selon lui, ferait de lui un pilote complet.



"J'ai dû apprendre l'art de la course automobile", explique Priaulx à Martin Haven dans la première partie de son podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear. "C'était comme si un joueur de tennis de haut niveau passait au badminton ou au tennis de table, il fallait que je réapprenne tout."



"Nous avons vendu notre maison et vécu dans une caravane, j'ai acheté et vendu des voitures, ma femme Jo a trouvé un emploi à la billetterie de Silverstone et nous avions 20 livres par semaine pour la nourriture. Je suis ensuite devenu instructeur à Silverstone et j'ai reçu un soutien, mais j'ai connu beaucoup d'échecs avant de réussir".



Après avoir remporté le titre de la Renault Spider au Royaume-Uni en 1999, Priaulx a passé un test avec l'équipe britannique de F3 du constructeur. Ce qui était initialement prévu comme une course de 10 tours s'est transformé en 20 tours et en une invitation à une séance de test à Magny-Cours en France.



Jenson Button ayant quitté l'équipe pour prendre le volant de sa Williams en Formule 1, il y avait une place disponible et les performances de Priaulx lors des essais ont convaincu l'équipe Promatecme qu'il était l'homme de la situation.



"J'ai probablement bâti ma carrière grâce à des opportunités ponctuelles", déclare Priaulx, 45 ans. "Chaque fois qu'on m'a donné cinq tours pour montrer ma vitesse, j'ai pu transformer ces tours en engagements à plein temps après cela. J'ai toujours appris à être à l'aise dans l'inconfort. J'étais toujours capable d'utiliser cela pour me donner un bon niveau de performance dans tout ce que je faisais, en étant polyvalent et en allant immédiatement à la limite.



"Il y a de si petites occasions pour se montrer dans ce métier, surtout si vous n'avez pas l'argent pour vous y investir, vous avez besoin des meilleures opportunités et vous devez les pérenniser".



Priaulx a certainement tiré le meilleur parti d'une opportunité avec BMW dans le cadre du championnat européen des voitures de tourisme FIA en 2003. Il a terminé troisième au classement général avec trois victoires avant de remporter le titre l'année suivante. Et lorsque ce qui était le ETCC est devenu le WTCC en 2005, Priaulx a fait partie de l'équipe d'usine BMW et a remporté le titre mondial dans un match décisif à Macao. Il a répété l'exploit en 2006 et 2007, mais il a failli suivre une autre voie.



"J'ai reçu une invitation pour faire des essais en Formule 1, une situation très agréable de la part du Dr Theissen [alors patron de BMW Motorsport], qui m'a proposé de faire ces essais suite aux titres que j'avais remportés pour eux", se souvient Priaulx. "J'avais 31, 32 ans, j'avais déjà mis fin à ma carrière en Formule 1, mais le test de Valence était vraiment spécial."



"Bien sûr, je ne l'ai pas seulement pris comme une récompense et je suis allé là-bas pour faire un travail professionnel. J'étais très en forme, je me suis entraîné très dur pour ce test. Ils pensaient que j'allais faire 10 tours, mais j'ai fini par en faire 72 ce jour-là et j'ai en fait roulé avec les principaux pilotes de Formule 1 de l'époque et j'étais vraiment compétitif. Je suis passé d'un rôle de pilote de course à un rôle de pilote d'essai au sein de Williams pendant les deux années suivantes, ce qui était génial."



"Williams tenait vraiment à ce que je devienne le pilote d'essai principal et le pilote de réserve. Antonio Pizzonia occupait ce poste et j'ai dû prendre l'une des premières décisions vraiment difficiles de ma carrière. Je savais à l'époque que j'aurais été le plus vieux rookie sur la grille de départ si j'avais essayé de suivre cette voie en Formule 1, alors j'ai donné la priorité à mes engagements en voiture de tourisme plutôt qu'en Formule 1. C'était un choix difficile, mais le bon choix."



"Mais j'ai quand même été actif quelques années chez BMW Sauber après cela avec des essais en Formule 1 et j'ai été payé pour cela aussi, donc c'était encore mieux. Mais en fin de compte, c'était juste une opportunité fantastique. Cela a accéléré mes processus et mon cerveau travaillait tellement plus vite que j'étais au sommet de ma forme."



"Une année, j'ai participé aux 24 heures du Nürburgring et j'ai gagné. Le lendemain, j'étais à Vallelunga [en Italie] pour des essais de trois jours sur la Williams, puis je suis retourné à Silverstone en avion et le vendredi, c'était les essais libres du WTCC. Mais j'étais capable de m'adapter, et ce dès mes premières années, lorsque je faisais de la course de cote et que je pouvais passer d'une chose à l'autre."



