Andy Priaulx a couru ce week-end contre son fils Sebastian durant la manche du British GT Championship organisée sur le légendaire circuit de Spa-Francorchamps.

Associé au multiple médaillé d'or olympique Sir Chris Hoy, Priaulx s'est classé 14e de sa catégorie mais a été surtout ravi par la perspective d'être en piste en même temps que son fils.

“On a eu un week-end fantastique et je suis très content que Seb et Scott aient pu encaisser quelques points importants au championnat”, a dit Priaulx, pilote Cyan Performance Lynk & Co en WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO. “La lutte Priaulx contre Priaulx a été intense et si j'ai réussi à le devancer en qualification quand il avait des réglages pluie et moi pour le sec, son meilleur tour en course a été plus rapide que le mien.”

“Je suis très fier de Seb et on va pouvoir faire une petite pause maintenant. Seb roulera dans deux semaines en British GT Championship, et ma prochaine course en WTCR aura lieu en Chine au mois de septembre. Mais je garderai longtemps en moi les souvenirs de ce week-end.”

The post Priaulx fier de courir avec son fils durant la pause estivale de WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.