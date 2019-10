Priaulx : J’ai tout donné pour la pole WTCR

Andy Priaulx n'avait “plus rien” à donner dans sa quête de DHL Pole Position pour la Course 3 de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan hier.

Priaulx était le plus rapide lors des deux premières phases de la seconde séance qualificative au volant de sa Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR. Et il était le plus rapide dans le second secteur de son tour en Q3, mais le dernier virage fut un désastre.



“Je suis passé sur la ligne blanche à la sortie du virage,” explique Priaulx. “J'ai tout donné, il n'y avait plus rien, et je sais que j'étais [le plus rapide] dans le deuxième secteur. Mais j'ai atteint la limite de mon talent au dernier virage.”



Priaulx a ainsi conclu la Q3 au cinquième rang, mais malgré cette frayeur, le triple champion de FIA World Touring Car indique qu'il y a “beaucoup de points positifs” à tirer du roulage de vendredi sur le Suzuka Circuit East Course.



“J'ai dû apprivoiser une nouvelle piste, mais [la performance] arrive ; cela m'a pris une demi-saison, avec un certain nombre de choses à comprendre,” ajoute-t-il. “J'ai passé dix ans à l'écart de cette formule. On n'arrive pas à ce niveau en dominant ou en étant le plus performant d'emblée.”



Thed Björk était le plus rapide du quatuor Lynk & Co lors de la première séance qualificative, suivi par Priaulx (neuvième) et Yann Ehrlacher, qui était 15e. Le meilleur temps d'Yvan Muller a été supprimé car son accident a provoqué un drapeau rouge, et il ne s'est classé que 26e de cette séance pluvieuse.



Björk a manqué la Q3 de justesse et s'est retrouvé sixième. Ehrlacher était 16e et Muller 17e, les mécaniciens Cyan Racing s'étant dépêchés de réparer la 03 TCR endommagée entre les deux séances.



“L'écurie a fait du travail fantastique avec la voiture, j'étais surpris qu'ils y arrivent à temps,” déclare Muller. “C'était le bon point du jour. Ensuite, je n'ai pas trouvé un bon équilibre pour faire un bon chrono, c'est dommage.”

