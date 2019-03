Priaulx, le privilégié, explique le design de son numéro de course

Le design du numéro de course d'Andy Priaulx pour le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO 2019 a permis au pilote Lynk & Co de se sentir "très privilégié".

Priaulx, vainqueur à trois reprises du du titre en FIA WTCC, portera le numéro 111 sur sa Lynk & Co 03 TCR préparée par Cyan Racing, tandis que la couleur du design de son numéro revêt une importance particulière.



"La couleur verte évoque ma patrie, Guernesey, dans les îles Anglo-Normandes ", a déclaré M. Priaulx. "Les pilotes du Cyan Racing ont choisi un design commun pour l'équipe et je suis très fier d'avoir le numéro 111, trois "1" pour mes trois titres de champion du monde."



WTCR / OSCARO promoteur Eurosport Events invite les pilotes à soumettre leurs propres numéro de course pour 2019. Bien qu'ils ne figureront pas sur les côtés ou les pare-brise des voitures en compétition conformément aux règlements sportifs WTCR / OSCARO de la FIA, ils auront plusieurs utilisations pour plaire aux fans, y compris les graphiques télévisés et le matériel d'affichage des séances d'autographes.



La nouvelle saison débute au WTCR Race of Morocco du 5 au 7 avril.

