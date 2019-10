Priaulx va “tout donner” pour gagner en WTCR

Andy Priaulx a promis de “tout donner” dans sa quête d'une première victoire en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO lorsqu'il courra à Suzuka pour la première fois, du 25 au 27 octobre.

Priaulx a mené la WTCR Race of China pendant 11 tours le mois dernier avant de connaître des problèmes au volant de sa Lynk & Co 03 TCR. Triple champion FIA World Touring Car, le pilote Cyan Performance espère oublier cette déception avec une première victoire en WTCR / OSCARO ce week-end.



“À Ningbo, cette première victoire était si proche et pourtant si loin. Je vais tout donner pour l'obtenir,” déclare le Britannique. “J'espère un week-end solide et je me sens de plus en plus confiant dans la voiture à chaque course. J'ai eu de la malchance, et maintenant j'ai vraiment besoin de chance. Je me suis entraîné avec ardeur et, comme d'habitude, je suis en forme et concentré.”



La dernière victoire de Priaulx dans une course de FIA World Touring Car date d'Oschersleben (Allemagne) le 5 septembre 2010, même s'il a passé huit saisons dans d'autres catégories à partir de 2011.

