Priaulx veut aider les pilotes Lynk & Co qui jouent le titre WTCR

Andy Priaulx (Lynk & Co) va aider ses coéquipiers en lice pour le titre lorsque le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO 2019 atteindra son dénouement en Malaisie ce week-end.

Priaulx est en grande forme depuis le début de la tournée asiatique du WTCR et a signé sa première victoire à la WTCR Race of Macau le mois dernier.



Cependant, ses coéquipiers Thed Björk et Yvan Muller étant présents dans la bataille à quatre pour le titre des pilotes, et Cyan Racing Lynk & Co étant bien parti pour remporter celui des équipes, Priaulx accepte de faire passer les intérêts des autres avant les siens.



“Après ma victoire à Macao et m'être battu pour la pole position au Japon, je sais à quel point la voiture est compétitive, et je souhaite continuer sur cette lancée pour la dernière course de l'année,” déclare le triple vainqueur du FIA World Touring Car Championship. “Ma priorité est d'être aussi performant que possible et de poursuivre la hausse de mes performances grâce au développement de la voiture. J'ai pu faire avancer un peu les choses dans ma direction et je me sens bien plus confiant. Mais en même temps, il faut que je pense à mes coéquipiers chez Lynk & Co Cyan Racing qui se battent pour le titre des pilotes, sans oublier la lutte pour le titre des équipes.”



Priaulx est l'un des nombreux pilotes WTCR / OSCARO qui vont découvrir le Sepang International Circuit, théâtre de la WTCR Race of Malaysia du 12 au 15 décembre.

