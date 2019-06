Priaulx veut s’inspirer de son succès aux 24 heures pour le WTCR

Andy Priaulx s'inspirera de sa victoire aux 24 Heures du Nürburgring 2010 en vue de la WTCR Race of Germany sur l'emblématique Nordschleife dans le courant du mois.

Le triple vainqueur du Championnat du Monde Touring Car de la FIAWTCC est toujours à la poursuite de son premier podium en WTCR / OSCARO avec Cyan Performance Lynk & Co. Mais il se rendra dans les montagnes de l'Eifel, porté par une week-end positif à Zandvoort le mois dernier, comme il l'a expliqué.



"Je me sens très positif", a déclaré Priaulx à l'issue du week-end de la WTCR Race of Netherlands. "J'ai eu un bon équilibre sur la voiture et un bon rythme de course et je pense que les choses s'améliorent. Le fait que l'équipe ait remporté deux des trois courses montre également que nous allons dans la bonne direction. Maintenant, allons de l'avant."



La WTCR Race of Germany aura lieu du 20 au 22 juin.

