Priaux est impatient de rejoindre la #WTCR2019SUPERGRID

Andy Priaulx confie qu'il est impatient que débute la saison 2019 du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO lors de la première manche au Maroc début avril.

La légende du supertourisme mondial est l’un des sept champions FIA confirmés sur la grille du WTCR / OSCARO en 2019.



Vainqueur du Championnat du monde FIA ​​des voitures de tourisme trois années consécutives en 2005, 2006 et 2007, Priaulx pilotera une Lynk & Co 03 TCR développée par Geely Group Motorsport et dirigée par Cyan Racing.



«J'ai eu quelques batailles monumentales dans ma vie de pilote de voiture de tourisme et j'ai eu le privilège de courir contre certains des meilleurs pilotes de cette catégorie au monde», a déclaré le Britannique. «Dire que je suis enthousiaste à l'idée de revenir dans les courses de voitures de tourisme est un euphémisme, et les champions du monde contre lesquels je vais courir vont rendre mon nouveau défi encore plus intense".



"Le fait que nous soyons sept champions du monde en dit long sur l'attrait du WTCR. Je sais que cette série a déjà beaucoup de fans et je suis sûr qu'ils vont être divertis royalement une fois que nous serons tous de retour en action".



"Je suis impatient qu'arrive avril et de débuter la saison à Marrakech, d’autant plus que c’est une piste sur laquelle j'ai gagné en 2010 alors que je courais au WTCC.»



La saison 2019 WTCR / OSCARO débutera à l'occasion de la WTCR Race of Morocco du 5 au 7 avril. Cliquezicipour voir qui compose la #WTCR2019SUPERGRID.



Andy Priaulx (en photo) remportant la deuxième course à la course FIA ​​WTCC du Maroc en mai 2010.

