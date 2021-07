La WTCR Race of Italy inaugurale, prévue du 31 juillet au 1er août, a été reportée à une nouvelle date.

Cette décision fait suite à l'inspection par la FIA, lundi 12 juillet, de l'extension et de la modernisation de la piste du circuit international d'Adria. Compte tenu des travaux d'ajustement nécessaires, il a été admis que ceux-ci prendraient plus de temps que les deux semaines disponibles pour être achevés.

Plutôt que de risquer que les travaux dépassent la date limite et que le certificat d'homologation de niveau 3 de la FIA ne soit pas délivré, la décision de demander un report à une date ultérieure a été prise conjointement par Eurosport Events, promoteur de la WTCR – FIA World Touring Car Cup, et l'Adria International Raceway à la suite d'une visite de la piste mercredi (14 juillet). Une nouvelle date est en cours de finalisation et sera soumise au Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA pour ratification.

François Ribeiro, responsable du championnat WTCR pour Eurosport Events, a déclaré : « Ça n'a évidemment pas été une décision facile à prendre car nous sommes conscients des perturbations que les changements tardifs du calendrier entraînent. Mais la sécurité est toujours primordiale et nous ne pouvions tout simplement pas risquer que ces travaux essentiels prennent du retard et de devoir annuler à la dernière minute. »

« Tout est mis en œuvre pour que les modifications soient terminées le plus rapidement possible et que la certification nécessaire soit délivrée. Cela permettra à tous les préparatifs de l'événement de se poursuivre et à nos partenaires de se préparer pour la WTCR Race of Italy en toute confiance. »

« En tant que nouvelle addition au calendrier WTCR, sur un tracé non testé par tous les pilotes WTCR en compétition, la course à Adria est une perspective intrigante et nous n'avons aucun doute que la première WTCR Race of Italy sera un grand succès. Pour l'instant, nous pouvons nous remémorer trois week-ends riches en action en Allemagne, au Portugal et en Espagne, qui ont produit six vainqueurs différents courant pour quatre marques et six équipes, et nous attendons avec impatience la WTCR Race of Hungary le mois prochain. »

Mario Altoè, propriétaire et directeur de l'Adria International Raceway, a déclaré : « Suite à l'inspection de la FIA le 12 juillet, lorsque des travaux d'ajustement de la piste ont été demandés, et compte tenu du temps limité, il a été décidé, en accord avec le promoteur de la WTCR Eurosport Events, de reporter la date de la WTCR Race of Italy. Mais nous sommes confiants dans le succès de l'événement sur l'Adria International Raceway et attendons la confirmation de la nouvelle date. »

La WTCR Race of Hungary constituera désormais les septième et huitième manches de la WTCR – FIA World Touring Car Cup 2021, au Hungaroring, du 20 au 22 août.

