Les pilotes des Volkswagen Golf GTI TCR, Rob Huff, Johan Kristoffersson et Benjamin Leuchter ont été très occupés avant la saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Alors que Huff et Leuchter ont pris part récemment à un programme intensif de test sur le Golf GTI TCR sur l'Autódromo Internacional do Algarve près de Portimão, le Suédois Kristoffersson était en action lors de sa manche à domicile du FIA World Rally Championship ce week-end, concluant au troisième rang de sa classe sur sa Polo GTI R5 grâce notamment à deux victoires de spéciale (photo).



Huff, Kristoffersson et Leuchter piloteront tous les trois une Volkswagen GTI TCR en WTCR OSCARO cette saison. Mehdi Bennani les rejoindra et fera déjà partie des favoris à la victoire lors de sa manche à domicile - la WTCR Race of Morocco -, qui constituera également l'ouverture de la saison, du 5 au 7 avril.

The post Programme chargé pour les pilotes des Volkswagen appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.