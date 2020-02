Promoteur du WTCR, Eurosport Events salue les exploits de Huff en World Touring Car

Eurosport Events, promoteur du WTCR – FIA World Touring Car Cup, a reconnu la contribution de Rob Huff aux courses de voitures de tourisme de la FIA.

Huff, champion FIA World Touring Car 2012, a annoncé qu'il allait faire l'impasse sur la saison 2020 après 15 ans à l'avant de cette catégorie.



Lors d'une carrière en World Touring Car qui a commencé à Monza en 2005, le Britannique a participé à 350 courses, un record. Il a remporté 31 victoires et a gagné ce convoité titre FIA une fois.



Il s'est imposé avec tous les constructeurs qu'il a représentés, notamment Volkswagen en WTCR. Même s'il ne sera pas sur la grille du WTCR en 2020, il n'exclut pas un retour à l'avenir et va garder la forme en participant à certaines manches du China Touring Car Championship en tant que wild-card internationale.



En plus de son succès sur la piste, Huff, 40 ans, en a aussi en dehors. L'an dernier, Huff et l'écurie hongkongaise Teamwork Motorsport ont lancé l'équipe Teamwork Huff Motorsport, focalisée sur le développement des pilotes en Asie, avec des courses en Europe et au Moyen-Orient également. La croissance et le développement de ce team sera une priorité pour 2020.



Commentant les exploits de Huff en World Touring Car, François Ribeiro, directeur d'Eurosport Events, promoteur du WTCR, déclare : “Rob fait partie de la famille du WTCR et ce sera toujours le cas. Pendant 15 ans, il a été un compétiteur farouche et très accompli sur la piste et un très bon ambassadeur en dehors. Nous lui souhaitons tout le succès possible en 2020 et espérons le revoir à l'avenir, idéalement sur la grille WTCR.”



Huff ajoute : “Je suis fier d'avoir eu cette longue carrière en voitures de tourisme au niveau mondial, et c'est incroyable d'avoir participé à 350 courses. Ces deux dernières années, Sébastien Loeb Racing et Volkswagen ont été mon foyer. Nous avons passé de très bons moments ensemble, avec des hauts et des bas – faire cette pole position à Macao il y a trois mois était incroyable vu la concurrence que nous avions.”



“Je suis certainement partant pour de nouveaux défis, et c'est un bon moment pour commencer à travailler sur autre chose. Ma priorité immédiate est mon écurie en Chine ; je vais également y faire des courses moi-même, tout en coachant et développant de nouveaux talents.”



"Je souhaite remercier tous ceux qui ont joué un rôle dans mon aventure en World Touring Car. Il y en a bien trop à remercier, mais sans le soutien de ma famille et de mes amis, rien de cela n'aurait été possible. Je suis sûr que je ferai plein d'autres courses en voitures de tourisme à l'avenir, mais pour l'instant, je suis pleinement tourné vers un nouveau départ pour 2020.”

