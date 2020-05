Protéger et servir : Eurosport Events et la FIA s’efforcent de poursuivre le succès du WTCR

-

La troisième saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup ne sera pas sans défis et compromis, mais tous les efforts sont faits pour continuer le succès de la catégorie, comme l'explique ce qui suit.

*Le calendrier est révisé afin que 80% du nombre initial de courses soit possible pour protéger le WTCR, protéger les emplois et protéger le sport dans son ensemble.

*Ce calendrier européen fait reposer la responsabilité économique et sociale sur des bases solides et est beaucoup moins complexe sur le plan logistique.

*La planification de 16 courses – rendue possible grâce au format sprint du WTCR et aux mesures de plafonnement des coûts déjà mises en œuvre par la FIA – maintient la crédibilité sportive de la compétition et répond aux exigences des nombreux diffuseurs mondiaux.

*Eurosport Events n'ayant pas réduit ses investissements en matière de marketing et de promotion, la visibilité et la popularité mondiales du championnat, de ses partenaires et des parties prenantes ne sont pas affectées.

WTCR - Coupe du monde des voitures de tourisme de la FIA : nouveau calendrier 2020 (proposé)Il est à espérer que le calendrier ci-dessous pourra être réalisé dans le respect de toutes les restrictions gouvernementales :

WTCR Race of Austria (Salzburgring, 12-13 septembre), 2 courses

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife, 24-26 septembre), 2 courses

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring,10-11 octobre), 3 courses

WTCR Race of Hungary (Hungaroring, 17-18 octobre), 3 courses

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón, 31 octobre-1er novembre), 3 courses

WTCR Race of Italy (Adria International Raceway, 14-15 novembre), 3 courses

