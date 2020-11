Avec une audience mensuelle cumulée de plus de trois millions de téléspectateurs en Hongrie, Sport TV - qui est également disponible en Slovaquie et en République tchèque - fournira à PURE ETCR, le premier championnat de voitures de tourisme multimarques entièrement électrique, une énorme base de fans et une exposition médiatique considérable lors de sa saison inaugurale.



Un mélange de couverture en direct et de reportages sur les temps forts sera diffusé sur les chaînes Sport1 et Sport2, ainsi qu'une offre en ligne substantielle pour atteindre un public encore plus large.



Sport TV fait partie du vaste portefeuille de chaînes de télévision du groupe AMC Networks International - Europe centrale et septentrionale, et est réputé pour sa gamme de sports d'élite, notamment le football international, le handball européen de haut niveau, le hockey sur glace et les sports automobiles, dont le WTCR - FIA World Touring Car Cup, entre autres.



PURE ETCR organisera sa première saison complète en 2021, avec six épreuves dont quatre en Europe et deux outre-mer.Cliquez ici pour l'article complet (en anglais).