Le Radhuspladsen de Copenhague, à l'ombre du spectaculaire hôtel de ville de la capitale danoise, sera le lieu de cet événement, qui se déroulera au cœur du paddock de PURE ETCR, la toute nouvelle station d'énergie, sur laquelle sera également dévoilé le générateur d'hydrogène de la série.



Organisé par le célèbre commentateur de sport automobile Neil Cole et mettant en vedette une longue série d'invités spéciaux, l'événement permettra de présenter la série à un public mondial grâce à une couverture en direct et en streaming gratuit sur un large éventail de plateformes en ligne.



Alors que la CUPRA e-Racer l'Alfa Romeo Giulia ETCR construite par les ateliers Romeos Ferrari ayant déjà été annoncés, la soirée de vendredi sera marquée par la confirmation, en première mondiale, d'un nouveau constructeur pour la série, tandis que les fans de voitures de tourisme verront et entendront pour la première fois une voiture de course PURE ETCR de manière dynamique, et entendront d'autres pilotes, équipes et parties prenantes.



Les supporters des courses de voitures de tourisme ne manqueront pas une seconde de l'action grâce à un plan de diffusion complet qui diffusera le Grand Reveal auprès des fans de course du monde entier, en intégralité en direct et gratuitement.



Disponible dans le monde entier sur motorsport.tv, en ligne en Hongrie sur Sport TV et sur RTLGP.nl aux Pays-Bas, ainsi que sur les chaînes de médias sociaux de PURE ETCR (détails complets ci-dessous), les fans pourront suivre toutes les nouvelles au fur et à mesure.



Le Grand Reveal sera diffusé en direct sur lesite officielPURE ETCR, ainsi que sur la chaîneYouTube, les comptesFacebooketTwitterde la série à partir de20h00 CET, où les fans pourront laisser leurs commentaires avec le hashtag #PUREETCR.



Voici une liste complète des diffuseurs supplémentaires avec des liens qui vous permettront de suivre l'événement avec eux.



Global–Motorsport.tv(inscription gratuite),Eurosport Player(inscription obligatoire)



Hongrie–Sport TV(en ligne)



Pays-Bas–RTLGP.nl&Facebook



Pologne–Eurosport Youtube channel



Les partenaires fondateurs de PURE ETCR, Goodyear & TAG Heuer, diffuseront également le flux sur leurs plateformes numériques.



Un programme spécial de 15 minutes sera diffusé sur les chaînes Eurosport les 13 et 14 octobre et sera également disponible sur toutes les plateformes mentionnées ci-dessus.