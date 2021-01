PURE ETCR, le premier championnat tout électrique, et multimarques de supertourisme lancé par le promoteur du WTCR, Eurosport Events, s'apprête à être diffusé auprès de plus de 75 pays dans le monde par le biais d'un nouveau partenariat avec Eurosport.

Alignant les voitures de tourisme les plus puissantes jamais construites - avec une puissance de pointe de 500 kW, soit l'équivalent de 670 ch - qui s'affrontent dans une série de duels acharnés, PURE ETCR devrait inaugurer une nouvelle ère de courses électriques lors de son ouverture en mai de cette année.



Dans le cadre de cet accord de grande envergure avec Eurosport, la principale marque multisports de Discovery, PURE ETCR s'apprête à toucher un public important de fans de sport engagés et passionnés. Des fans également soucieux de voir comment le sport automobile peut améliorer la façon dont les véhicules électriques sont perçus à l'échelle mondiale.



Plus d'informations sur ce lien :https://www.pure-etcr.com/pure-etcr-charges-up-launch-season-with-new-eurosport-partnership/