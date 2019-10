Q&R WTCR : Johan Kristoffersson

Pilote Sébastien Loeb Racing sur Volkswagen, Johan Kristoffersson a bien commencé son week-end à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, avec le meilleur temps en Essais Libres 2 pour ses débuts à Suzuka. Voici ce qu'avait à dire le double champion de FIA World Rallycross.

Le meilleur temps en Essais Libres 2 mais quelques aventures en piste : que s'est-il passé ?“La voiture est pleine d'herbe à l'arrière ! Je me suis fait une petite frayeur au premier virage, qui s'est avérée être une énorme frayeur dans ces conditions. C'est au premier virage que nous atteignons la vitesse la plus élevée avec cette voiture.”



Voilà une sacrée transformation par rapport aux EL1, où vous étiez 26e.“Nous avons beaucoup travaillé sur la voiture, car nous avons eu des problèmes techniques en EL1 : j'étais donc en difficulté, mais j'ai vite rattrapé mon retard en EL2. C'est aussi grâce à une belle équipe et de bons coéquipiers qui m'ont guidé et à qui je peux chiper quelques données. J'étais satisfait, mais les conditions changeaient vite et il y a beaucoup de trafic en piste alors qu'il faut parvenir à faire un chrono. Ce serait vraiment bien si nous pouvions être devant en qualifications, et j'espère vraiment être sur la grille inversée en Q2.”



Des qualifications sur le sec ou sous la pluie : que préférez-vous ?“Si c'était sec toute la journée, je préférerais la pluie, mais comme il pleut, je ne souhaite pas que cela sèche car notre équipe aurait davantage de difficultés dans ces conditions. Mais ce serait bien si l'on conservait des conditions changeantes et de la pluie. C'est ce que j'aime.”



Et quels étaient ces problèmes techniques en EL1 ?“Il y avait beaucoup de petites choses, cela ne servait à rien de rouler. Mais pas de problème majeur, juste de petits soucis techniques, et nous voulions nous assurer que tout aille bien.”

