Q&R WTCR : Luca Engstler

Augusto Farfus tentant de remporter la Coupe du monde FIA GT pour la deuxième fois d'affilée, Luca Engstler a été recruté pour le remplacer chez BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team à la WTCR Race of Macau cette semaine, suite à une saison impressionnante.

Voici ce qu'a déclaré le jeune Allemand à l'aube de ses premiers tours de roue sur le Circuito da Guia.



C'est la première fois que vous courez sur le légendaire Guia Circuit à Macao. Que savez-vous de cette piste ?“Je ne l'ai jamais vue des mes yeux, mais je la connais bien grâce au simulateur, aux caméras embarquées, aux données, donc il n'y a aucun virage que je ne connaisse pas, aucune bosse. Cependant, c'est toujours différent quand on saute dans la voiture, donc on verra en EL1.”



Votre père Franz Engstler a également couru à Macao par le passé. Vous a-t-il donné beaucoup de conseils ?“Il est venu ici avec moi et nous avons déjà fait deux fois le tour du circuit à pied, ainsi qu'un tour en taxi. Nous avons aussi regardé des caméras embarquées ensemble. Bien sûr, ses conseils seront utiles, mais en fin de compte, c'est moi qui dois sauter dans la voiture.”



Avez-vous des souvenirs des courses de votre père à Macao ?“Plutôt des mauvais souvenirs, car j'ai vu mon père percuter le mur au dernier virage. J'étais très jeune et c'était dur pour moi de le voir là, et ma mère était là aussi. Je m'en souviens très bien car j'étais chez mon grand-père, mais maintenant je suis là, je veux finir indemne et c'est ce que je dis à ma mère. Je crois que ça fait trois semaines qu'elle ne dort plus. J'espère que tout va bien se passer et que tout le monde sera content.”



Combien d'expérience avez-vous sur les circuits urbains ?“Il y a eu une fois en Thaïlande sur un circuit urbain, mais c'est tout. J'en garde d'assez bons souvenirs car j'y ai remporté le championnat de TCR Asia, mais c'est ma première fois à Macao et tout est nouveau : nouvelle équipe, nouveaux pneus... je connais évidemment la voiture, mais c'est toujours différent quand on ne saute pas dans sa propre voiture. Je vais y aller mollo, petit à petit, et on verra ce qui en ressortira.”



Suite à votre apparition à la WTCR Race of Slovakia cette saison, comment analysez-vous la concurrence ?“En Slovaquie, j'ai fait 20 kilomètres de plus que les autres voitures et nous avons fini deux fois dans le top 10, j'étais donc extrêmement satisfait. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils m'ont donné l'opportunité de venir ici, mais c'est une autre histoire car je ne connais pas le circuit, l'apprentissage sera la priorité cette année. Il est clair que je ne m'attends pas à être devant, je veux apprendre le circuit et apprendre comment ils courent ici.”

