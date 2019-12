Q&R WTCR : Mitchell Cheah

Mitchell Cheah, l'un des jeunes pilotes malaisiens les plus prometteurs, va faire ses débuts en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO à 21 ans en tant que wild-card. Armé d'une Hyundai Team Engstler i30 N TCR et bénéficiant de son expérience en ADAC TCR Allemagne, Cheah compte capitaliser sur sa connaissance du Sepang International Circuit pour jouer le top 10.

Que pensez-vous pouvoir accomplir à la WTCR Race of Malaysia ?“Pour rester réaliste, je pense qu'avec les 20 kilos de lest supplémentaire pour les wild-cards, ce sera dur pour moi de me battre contre les pilotes de classe mondiale, mais un top 10 pour le week-end serait un bon résultat pour moi, et c'est ce que je vise.”



Vous connaissez bien le circuit de Sepang, dans quelle mesure cela va-t-il vous aider ?“Cela fait plus de cinq ans que je roule sur cette piste et j'y suis très confiant, mais même avec la TCR ou toute autre voiture dans laquelle je saute, je trouve toujours de nouvelles manières d'attaquer les virages et j'essaie de progresser à partir de là.”



Vous passez d'une Volkswagen Golf à une Hyundai i30 N, à quel point cela va-t-il être difficile ?“Ce sera dur, c'est sûr, car je n'ai jamais piloté de Hyundai, mais toutes ces voitures ont la même spécification et je pense que la seule différence sera sa maniabilité. Je vais devoir m'y habituer, et nous en aurons l'opportunité lundi et mardi lors des essais des wild-cards. Je vais essayer de m'adapter aussi vite que possible avant d'aborder le week-end de course.”



Que pensez-vous de la concurrence en WTCR / OSCARO ?“La concurrence en WTCR, c'est un plateau dingue, c'est de la folie. Tous ces pilotes de classe mondiale se tiennent en une seconde, et la moindre erreur coûte cher. Il faudra que je sois concentré à 200% et que j'essaie d'être aussi rapide que ces gars-là.”



Avez-vous donné des conseils au pilote MotoGP qui va faire ses débuts en WTCR / OSCARO, Hafizh Syahrin, votre coéquipier pour le week-end ? Pensez-vous qu'il sera performant ?“Ce sera la première fois que Hafizh pilote une TCR, et pour lui, la vitesse sera négligeable car les MotoGP vont quasiment deux fois plus vite. La seule différence sera la possibilité de freiner tard et d'y gagner tout ce temps. Jusqu'à présent, il a été très impressionnant pour sa première fois dans la voiture, et je pense qu'il sera performant lors des Races of Malaysia.”



Photo :Sepang International Circuit

