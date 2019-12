Q&R WTCR : Norbert Michelisz

Leader du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO 2019, Norbert Michelisz est proche du titre. Le pilote BRC Hyundai N Squadra Corse évoque son état d'esprit avant l'une des soirées les plus importantes de sa vie, celle où le Sepang International Circuit sera le théâtre de la super-finale, ce dimanche.

Vous avez dit que vous ne vouliez pas traiter ce week-end différemment des autres ; maintenant que nous sommes là, êtes-vous toujours de cet avis ?"Assez étrangement, je suis parvenu à maintenir cette stratégie. Je me sens relativement détendu et, franchement, je ne sais pas d'où cela vient. Je me rappelle, il y a deux ans avant la finale de la saison, j'étais stressé et le championnat était la première chose à laquelle je pensais le matin. Mais pour l'instant, je ne sais pas... tout ce que je ressens en moi, c'est de la confiance et du calme. Honnêtement, mon seul objectif est de me focaliser sur moi-même et de tirer le meilleur de moi-même."



Mais nous ne vous avons jamais vu si calme et confiant que ces dernières semaines..."Oui, mais ce serait bien de contrôler ces choses-là car je ne sais pas pourquoi elles se produisent. Je suis sûr que c'est bien pour ma performance, c'est bien pour ce week-end. Je suis curieux de voir si demain, dans les cinq minutes précédant le début des qualifications, je parviendrai à conserver cet état d'esprit. Comme je l'ai dit, je pense positif, je me sens positif, confiant, et j'espère que cela va durer tout au long du week-end de course."



Vous avez évoqué le Qatar 2017. Quelles leçons en avez-vous tiré et allez-vous utiliser lors du week-end à venir ?"C'était un peu différent, car j'avais de très bonnes chances de titre mondial, mais j'étais le chasseur au moment d'aborder le dernier week-end. J'avais quelques points de retard, mais maintenant, c'est l'inverse, c'est moi qui suis chassé. Pour moi, cela a toujours aidé, et j'ai toujours aimé être dans cette position."



C'est intéressant, car la plupart des gens diraient le contraire ?"Oui, car il y a le pour et le contre. L'avantage, bien sûr, c'est qu'on a un peu de marge au niveau des points, mais on a davantage de pression car on est devant, c'est moi qui peux perdre et reculer. Les autres, Esteban, Yvan et Thed, ce sont eux qui ont la possibilité de gagner une place. Mais finalement, cela ne me dérange pas d'avoir un peu de pression car cela m'a toujours aidé à être aussi performant que possible. Quand je repense à mes premières courses en Hongrie, la pression était énorme, commes les courses au Japon jusqu'il y a deux ans. Il se trouve que ce sont les week-ends où, en moyenne, j'ai signé le plus de victoires, de pole positions, et j'ai plus ou moins la même sensation ici ; la pression supplémentaire ne me dérange pas."



Qui est votre plus grand rival, à votre avis ?"C'est une question très difficile. Si j'observe la tendance des trois ou quatre derniers week-ends de course, je vois Lynk & Co et Yvan, en particulier, comme une très grande menace. Et c'est pareil pour Thed. Il a le désavantage d'avoir un peu de retard au classement général mais je le connais relativement bien, il est capable de marquer 70 points en un week-end comme il l'a fait à Marrakech, par exemple. Et c'est pareil pour Yvan. Il a fait un week-end incroyable à Macao et en Chine. Bien sûr, il ne faut pas négliger Esteban, qui est celui que je connais le mieux parmi les trois candidats. Il était mon coéquipier lors des trois dernières courses de 2017, c'est un pilote d'exception. Il est incroyablement rapide avec un instinct remarquable et est toujours très conscient de ce qui se passe en piste. Et pour moi, il a un package très complet avec la voiture. Chaque pilote est accompagné de bonnes choses et de mauvaises, et à vrai dire, c'est très difficile de choisir entre Esteban et Yvan. Ils ont des chances de titre similaires, et je pense que globalement, nous avons tous trois les mêmes chances."



Yvan a Thed Björk comme arme secrète, et Gabriele Tarquini sera certainement la vôtre. Quand va-t-il être utilisé ?

"Je ne sais pas. J'espère sincèrement que ce sera un week-end de course très propre. J'ai le sentiment que tous les candidats au titre, s'ils tirent le maximum d'eux-mêmes, n'ont pas besoin d'aide extérieure. Mais, pour être honnête avec vous, et je dis ça depuis le tout début de la saison, je suis vraiment content que Gabriele soit mon coéquipier car c'est de lui que j'ai le plus appris. Certes, il est le plus expérimenté, mais il est très bon quand il s'agit de me donner du fil à retordre en restant toujours transparent. J'ai toujours pu l'approcher dès le premier moment si j'avais des questions sur la voiture, les trajectoires, comment approcher les gens. Ce genre de choses aide le pilote à gagner en confiance. Ce week-end, les coéquipiers peuvent probablement jouer un grand rôle, mais je pense quand même que cela dépend plus ou moins de moi et de mes performances en qualifications et en course. En fin de compte, je m'appuie davantage sur mes coéquipiers quant au partage de données afin de comprendre où je peux améliorer mon pilotage. Je suis certain que si nous nous rencontrons en piste, si je suis derrière Gabriele, je ne m'attends pas à ce qu'il me complique la vie. C'est quelque chose de très sympa de la part d'un pilote comme Gabriele."

