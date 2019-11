Q&R WTCR : Robert Dahlgren

Robert Dahlgren fait ses débuts en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO à Macao cette semaine, associé à Mikel Azcona à la place du cofondateur de PWR Racing, Daniel Haglöf. Voici ce qu'avait à dire le pilote Suédois de la CUPRA.

Qu'est-ce que cela fait, d'être de retour en FIA World Touring Car ?“C'est absolument génial. C'est le plus haut niveau dans cette catégorie. Courir contre les tout meilleurs au monde est quelque chose que l'on veut toujours faire.”



Pouvez-vous décrire ce que vous avez ressenti quand on vous a confirmé que vous alliez venir à Macao ?“À vrai dire, je me suis demandé comment j'allais y parvenir, car c'était très bientôt ! Heureusement, il y a beaucoup de vols à destination de Hong Kong et nous avons arrangé ça rapidement.”



Que pouvez-vous accomplir ce week-end ?“Nous espérons être compétitifs et ne pas être en fond de classement mais plus haut sur la grille, et passer en Q2. Cela fait longtemps que je ne suis pas venu ici et je n'avais pas couvert beaucoup de tours, car j'avais malheureusement eu un accident en qualifications ; il pleuvait pour la première séance d'essais et c'était sec pour la seconde. J'ai donc du respect pour ce circuit, mais je connais bien la voiture et je connais l'équipe, donc la sensation est bonne.”



Vous rappelez-vous l'accident et ce qui s'est passé ?“Je sais exactement quelle erreur j'ai commise. J'ai freiné légèrement trop tard et légèrement trop fort. J'aurais dû être plus doux dans l'application du frein, mais dès que j'ai appuyé, j'ai bloqué le frein, j'ai tiré tout droit et j'ai percuté le mur. J'ai essayé de sauver ça jusqu'au bout, mais je me suis cassé le pouce ainsi que le HANS.”



Malgré votre accident en 2011, celui-ci est survenu quand vous étiez le plus rapide. Cela doit vous donner confiance ce week-end ?“Nous étions les plus rapides en Q1, cela se passait bien. Je me sentais à l'aise dans la voiture jusqu'à ce que je percute le mur, mais cela peut arriver ici. Heureusement, j'en ai fait suffisamment – j'espère ! – et je peux passer à autre chose. J'ai mené une préparation conséquente dans le temps que j'avais à ma disposition”



Et comment vous êtes-vous préparé ?“J'ai un simulateur à la maison et je l'ai un peu piloté. J'ai passé en revue beaucoup de notes, des caméras embarquées des courses de l'an dernier, et j'ai suivi le championnat. Je crois avoir regardé absolument toutes les séances cette année. C'est bien de voir les voitures avec lesquelles je cours chez moi et de connaître les pilotes. Quand Mikel est performant et Daniel aussi, c'est bon de les regarder, eux et les autres Suédois, Thed [Björk] et Johan [Kristoffersson].”



PWR Racing a fait du bon travail pour sa première saison de WTCR avec une victoire et plusieurs podiums. Cela vous a-t-il surpris ?“Nous ne savions pas à quoi nous attendre. Nous savions que nous avions une bonne voiture en Scandinavie mais c'était difficile de la comparer au WTCR. Nous savions avoir une bonne base pour commencer, mais c'est une petite surprise. Cela dit, toute l'équipe fait un travail d'exception, et Mikel aussi. C'est bon à voir et je suis content quand je regarde depuis mon canapé.”



Serez-vous disponible mi-décembre si l'équipe a besoin de vous pour la WTCR Race of Malaysia ?“Je pourrais trouver le temps pour ça si c'est le cas ! Nous verrons après ce week-end.”



Et comment se sont passés les essais libres de jeudi ?“Vraiment bien, ça s'est passé comme prévu. Bien sûr, on ne peut jamais prévoir un drapeau rouge ou jaune, mais je prenais le rythme, j'essayais différentes choses. Je me sens bien, à l'aube des qualifications.”

The post Q&R WTCR : Robert Dahlgren appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.