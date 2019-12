Qualifications 1 WTCR : Michelisz signe une pole DHL vitale en Malaisie

Le pilote BRC Hyundai N Squadra Corse, qui était le plus rapide lors de la première séance d’essais libres, a signé le meilleur temps en 2’13″748, près de quatre dixièmes plus rapide que la Comtoyou DHL Team CUPRA d’Aurélien Panis, tandis que Nestor Girolami (ALL-INKL .COM Münnich Motorsport Honda) complétait le top 3.

“J’étais relativement satisfait de la voiture et de ma performance. Ces tours sont parmi les meilleurs de ma carrière. J’ai adopté une stratégie agressive mais sans dépasser la limite. Je dois remercier l’écurie, c’était une performance parfaite. J’accepte la gloire, mais je pense avoir gagné un peu de temps grâce à l’aspiration,” déclare Michelisz.

C’était la troisième pole DHL de la saison pour le Hongrois, ce qui lui a octroyé le maximum de cinq points pour les Qualifications 1 et accroît son avance sur Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) de neuf à 14 longueurs avant la Course 1 de dimanche.

Le plus proche rival de Michelisz sur la #RoadToMalaysia a connu une séance frustrante, se retrouvant dixième et ne marquant aucun point.

Les pilotes Cyan Racing Lynk & Co 03, Yvan Muller et Thed Björk, également candidats au titre, ont souffert encore plus que Guerrieri, puisque leur manque de rythme en essais libres s’est confirmé lors de cette première séance qualificative. Muller était 16e, Björk languissait en 28e place sur 30.

Auteur du meilleur temps en Essais Libres 2, Mikel Azona était le quatrième plus rapide dans sa PWR Racing Cupra, ayant été le plus proche rival de Michelisz pendant la majorité de ces 30 minutes de roulage.

Suivaient les autres pilotes Hyundai, Augusto Farfus, Nicky Catsburg et Gabriele Tarquini derrière l’Audi de Frédéric Vervisch au cinquième rang, tandis que la Team Mulsanne Alfa Romeo Guilietta TCR de Ma Qinghua était neuvième, devant Guerrieri.

Niels Langeveld et Kevin Ceccon étaient 11e et 12e respectivement, tandis que João Paulo de Oliveira était la wild-card la plus rapide pour KC Motorgroup au 13e rang, suivi par Tiago Monteiro, Daniel Haglöf et Muller. Mitchell Cheah était la plus rapide des trois wild-cards malaisiennes, à seulement 1,6 seconde de la pole position, tant la séance était serrée. Star du MotoGP, le local de l’étape Hafizh Syahrin était 29e au terme de sa première séance qualificative dans un championnat international de sport automobile.

La séance a été brièvement neutralisée par un full course yellow, Rob Huff (Sébastien Loeb Racing) ayant endommagé une barrière marquant un virage.

Les Qualifications 2 de la WTCR Race of Malaysia auront lieu à partir de 19h30, heure locale.

The post Qualifications 1 WTCR : Michelisz signe une pole DHL vitale en Malaisie appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.