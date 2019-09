Qualifications 1 WTCR : Muller signe la pole DHL pour Lynk & Co

Au volant d'une Lynk & Co, Yvan Muller a décroché la DHL Pole Position pour la Course 1 de la WTCR Race of China à l'issue de qualifications très serrées au Ningbo International Speedpark : moins d'une seconde séparait les 21 premières voitures.

Le pilote Cyan Racing a réalisé un chrono de 1'50"848 pour devancer le héros local Ma Qinghua de seulement 0,050 seconde.



Muller était ravi de signer sa première DHL Pole Position de l'année sur le circuit à domicile du constructeur chinois Lynk & Co. “La première partie du travail est faite, maintenant il faut concrétiser ça en course,” déclare le Français. “Dépasser sera difficile, mais tout peut arriver. Ce sera une course intéressante.”



Pilote Team Mulsanne, Ma était satisfait de son effort au volant de l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR malgré un certain sous-virage. “C'étaient des qualifications vraiment bonnes,” se délecte-t-il. “Le tour était confortable. Il n'était pas parfait, mais c'est difficile de trouver la perfection à Ningbo.”



Auteur du meilleur temps en Essais Libres 2, Mikel Azcona était troisième avec sa CUPRA TCR du PWR Racing, devant Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse i30 N TCR) – et avec Johan Kristoffersson pour SLR Volkswagen dans sa Golf GTI TCR, cela faisait cinq marques différentes dans le top 5.



Nicky Catsburg – dont la Hyundai a un nouveau moteur ce week-end – était sixième, tandis que le pilote Comtoyou DHL Team CUPRA Racing Aurélien Panis était pris en sandwich par le représentant de BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team et son coéquipier Augusto Farfus.



Leader du championnat WTCR / OSCARO, Esteban Guerrieri suivait avec sa Honda Civic Type R TCR de l'ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, mais encaissera une pénalité de trois places sur la grille en Course 1 suite à son accrochage avec Catsburg lors du dernier meeting, au Portugal. Daniel Haglöf complétait le top 10 pour PWR Racing devant Niels Langeveld, Andy Priaulx, Thed Björk, Kevin Ceccon et Frédéric Vervisch.



Néstor Girolami, qui s'est qualifié 18e derrière Yann Ehrlacher et Rob Huff, a été handicapé par un problème d'accélérateur. Mehdi Bennani et son coéquipier Benjamin Leuchter chez Volkswagen complétaient le top 20 devant Tiago Monteiro, Jean-Karl Vernay, Gabriele Tarquini, Attila Tassi, Tom Coronel et Gordon Shedden.



La Course 1 de la WTCR Race of China aura lieu à 15h40, heure locale.

